Ukrajina žádá z mírového fondu EU peníze na zbraně

02.07.2026 7:42 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajina žádá z mírového fondu EU o 6,6 miliardy eur na vojenskou pomoc. Podle agentury Reuters potřebuje na vojenské výdaje 136 miliard eur, což představuje přibližně 3,3 bilionu korun. Sama je však schopna zajistit 53 miliard eur. Zbývající prostředky musí získat od partnerů. Část financí by mohla získat také prodejem svých zbraní některým partnerům. Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková uvedla, že ukrajinský zbrojní program „je klíčem k bezpečnosti demokratického světa“.

Ukrajina žádá z mírového fondu EU peníze na zbraně
Foto: Hans Štembera
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Evropská unie má mírový fond. Ukrajina žádá, aby z tohoto fondu obdržela miliardy eur. Pro vojenské účely, aby využila to, co považuje za šestiměsíční až devítiměsíční „okno příležitosti“ na bojišti, napsala agentura Reuters. Zdá se, že Ukrajinci shánějí peníze na obranu proti ruské agresi opravdu, kde se dá.

Ukrajina má letos z 90miliardové půjčky EU obdržet na obranné účely přibližně 28,3 miliardy eur, ale i s touto částkou a vlastním financováním Kyjeva zůstávají „významné“ potřeby financování obrany neuspokojené, uvedl Fedorov v dopise ze dne 26. června. V dopise, do kterého prý měla možnost nahlédnout agentura Reuters. V tomto dopise je také uvedeno, že Ukrajina potřebuje na vojenské akce letos asi 136 miliard eur, což je v přepočtu asi 3,3 bilionu korun, a z vlastních zdrojů je schopna pokrýt asi 53 miliard eur, což je v přepočtu asi 1,3 bilionu korun.

Jen pro srovnání, český rozpočet na rok 2026 počítá s příjmy něco přes 2,1 bilionu korun a výdaji něco přes 2,4 bilionu korun.

Fedorov také oznámil, že Ukrajina dostala přislíbeno 40 miliard dolarů od skupiny zemí, které se scházejí v německém Ramsteinu. Ale Ukrajinci by podle vlastních představ potřebovali víc. K oněm 40 miliardám si řekli o dalších 20 miliard.

Jednou z cest, jak mohou Ukrajinci posílit své finanční toky, je prodávat ukrajinské zbraně do zahraničí.

„Zavádíme transparentní a kontrolovaný mechanismus vývozu ukrajinských obranných technologií. Ten umožní ukrajinským inovacím a výrobě posílit kapacity našich partnerských zemí a zároveň zajistí další zdroje na rozšíření ukrajinské obranné průmyslové základny. Zároveň však zůstává jedna zásada nezměněna: uspokojování potřeb ukrajinských ozbrojených sil je naší absolutní prioritou,“ oznámila ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková s tím, že ukrajinský zbrojní program „je klíčem k bezpečnosti demokratického světa“.

 

 

Ukrajinská vláda schválila „první transparentní mechanismus“ pro vývoz zbraní ze země, uvedl 1. července ministr obrany. Server The Kyiv Independent k tomu napsal, že tento krok podle obranných společností pomůže udržet se nad vodou a dlouhodobě rozvíjet toto odvětví. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj varuje, že odliv zbraní z Ukrajiny může omezit schopnost Ukrajiny bránit se, pokud to Ukrajina s prodejem zbraní přežene.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://t.co

https://www.reuters.com

https://x.com

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Německo , Ukrajina , válka , zahraničí , x , zbraně , Reuters , drony , válka na Ukrajině , Rusdko , The Kyiv Independent

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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