Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
Anketa
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
Ukrajina má letos z 90miliardové půjčky EU obdržet na obranné účely přibližně 28,3 miliardy eur, ale i s touto částkou a vlastním financováním Kyjeva zůstávají „významné“ potřeby financování obrany neuspokojené, uvedl Fedorov v dopise ze dne 26. června. V dopise, do kterého prý měla možnost nahlédnout agentura Reuters. V tomto dopise je také uvedeno, že Ukrajina potřebuje na vojenské akce letos asi 136 miliard eur, což je v přepočtu asi 3,3 bilionu korun, a z vlastních zdrojů je schopna pokrýt asi 53 miliard eur, což je v přepočtu asi 1,3 bilionu korun.
Jen pro srovnání, český rozpočet na rok 2026 počítá s příjmy něco přes 2,1 bilionu korun a výdaji něco přes 2,4 bilionu korun.
Fedorov také oznámil, že Ukrajina dostala přislíbeno 40 miliard dolarů od skupiny zemí, které se scházejí v německém Ramsteinu. Ale Ukrajinci by podle vlastních představ potřebovali víc. K oněm 40 miliardám si řekli o dalších 20 miliard.
Jednou z cest, jak mohou Ukrajinci posílit své finanční toky, je prodávat ukrajinské zbraně do zahraničí.
„Zavádíme transparentní a kontrolovaný mechanismus vývozu ukrajinských obranných technologií. Ten umožní ukrajinským inovacím a výrobě posílit kapacity našich partnerských zemí a zároveň zajistí další zdroje na rozšíření ukrajinské obranné průmyslové základny. Zároveň však zůstává jedna zásada nezměněna: uspokojování potřeb ukrajinských ozbrojených sil je naší absolutní prioritou,“ oznámila ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková s tím, že ukrajinský zbrojní program „je klíčem k bezpečnosti demokratického světa“.
Ukraine has opened exports of domestically produced weapons.— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) July 1, 2026
We are launching a transparent, controlled export mechanism for Ukrainian defense technologies. It will enable Ukrainian innovation and manufacturing to strengthen the capabilities of our partner countries while… pic.twitter.com/jpqAzJuSwK
Ukrajinská vláda schválila „první transparentní mechanismus“ pro vývoz zbraní ze země, uvedl 1. července ministr obrany. Server The Kyiv Independent k tomu napsal, že tento krok podle obranných společností pomůže udržet se nad vodou a dlouhodobě rozvíjet toto odvětví. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj varuje, že odliv zbraní z Ukrajiny může omezit schopnost Ukrajiny bránit se, pokud to Ukrajina s prodejem zbraní přežene.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.