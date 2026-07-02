Nedvěd (SOCDEM): Práce potřebuje moderní a jasná pravidla

02.07.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zaměstnávání na digitálních platformách

Nedvěd (SOCDEM): Práce potřebuje moderní a jasná pravidla
Foto: SOCDEM
Popisek: Jiří Nedvěd

Digitální platformy slibovaly svobodu a snadný přivýdělek pro každého. Ve skutečnosti ale jen přenášejí všechna rizika a stres na pracující, zatímco samy určují pravidla hry a sčítají zisky. Když někdo řídí práci, určuje odměnu a zároveň může člověka kdykoliv odpojit, nemůže se přece tvářit, že není zaměstnavatelem!

Práce v 21. století potřebuje moderní a jasná pravidla, ne plíživou legalizaci švarcsystému. Jinak na to doplatí všichni – zaměstnanci, poctiví živnostníci i veřejné rozpočty.

Mgr. Jiří Nedvěd

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nedvěd (SOCDEM): Skutečný problém ČT je jinde. Je to důvěra
Nedvěd (SOCDEM): Smíření nemůže být založené na manipulaci
Nedvěd (SOCDEM): Dostane Andrej Babiš na summitu NATO „za uši“?
Nedvěd (SOCDEM): Odborové organizace vyvažují zájmy majitelů firem

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

digitalizace , práce , Nedvěd , SOCDEM , digitální platformy

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou digitální platformy plíživou legalizací švarcsystému?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Renáta Zajíčková byl položen dotaz

Co řeší rušení 9 třídy?

Logikou vaší úvahy pak bude čekárna z 8 místo z 9. Takže k čemu to bude? A kde berete jistotu, že pak žáci půjdou na střední a proč vlastně jen na dva roky? Co pak? A co když pro ně střední nebude ideální a třeba se budou chtít vyučit nějakému řemeslu? Myslím, že tlak na to, aby děti měli maturitu s...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rédová (Stačilo!): Odkdy je úkol hejtmana agitovat za média?

10:21 Rédová (Stačilo!): Odkdy je úkol hejtmana agitovat za média?

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výzvu hejtmana Grolicha k sbírání podpisů pod petici…