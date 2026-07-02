Nedvěd (SOCDEM): Práce potřebuje moderní a jasná pravidla

Digitální platformy slibovaly svobodu a snadný přivýdělek pro každého. Ve skutečnosti ale jen přenášejí všechna rizika a stres na pracující, zatímco samy určují pravidla hry a sčítají zisky. Když někdo řídí práci, určuje odměnu a zároveň může člověka kdykoliv odpojit, nemůže se přece tvářit, že není zaměstnavatelem!
Práce v 21. století potřebuje moderní a jasná pravidla, ne plíživou legalizaci švarcsystému. Jinak na to doplatí všichni – zaměstnanci, poctiví živnostníci i veřejné rozpočty.
Mgr. Jiří Nedvěd
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