Ministr Tejc: Podal jsem kárnou žalobu na soudkyni v případu Viktorka

Na základě poznatků z odborného šetření se ministr spravedlnosti Jeroným Tejc rozhodl podat kárnou žalobu na soudkyni, která rozhodovala ve věci svěření dítěte do péče rodičů, kteří se potýkali s drogovou závislostí a psychickými problémy. Dívku nedlouho po rozhodnutí soudu zabil vlastní otec. Ministr Tejc označil takové rozhodnutí za excesivní.
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„Zjištění, která z našeho šetření vyplynula, byla natolik závažná, že je nelze v žádném případě bagatelizovat. Rozhodl jsem se proto pro podání kárné žaloby na soudkyni, protože se domnívám, že se při svém rozhodnutí dopustila excesu. Mám vážné podezření, že si paní soudkyně při rozhodování dostatečně nezjistila skutkový stav a současně skutkové okolnosti, které byly patrné ze spisu, nezohlednila při svém rozhodování, čímž zanedbala své povinnosti. V konečném důsledku nezjistila natolik stabilní situaci, aby bylo bezpečné do ní svěřit tříleté dítě, i kdyby k vraždě nedošlo,“ shrnul ministr Tejc.
Případem smrti tříleté Viktorky se začal Odbor dohledu a kárné agendy Ministerstva spravedlnosti zabývat v dubnu letošního roku poté, kdy se příběh objevil v médiích. Investigativní pořad rekonstruoval příběh Viktorky, kterou zavraždil její otec, nedlouho poté, kdy byla soudem svěřena do péče rodičů.
Odbor si vyžádal veškerý příslušný spisový materiál a po jeho prostudování signalizoval závažné podezření, že rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče rodičů bylo excesivní a v rozporu s nejlepším zájmem dítěte. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc se následně rozhodl podat ve věci kárnou žalobu na soudkyni, která o svěření do péče rozhodla.
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