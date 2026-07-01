Lesy ČR: Pomník padlým v bitvě u Hradce Králové ukrýval zapečetěné dokumenty

Pomník praporu polních myslivců připomínající v lese Svíb nedaleko Máslojed na Královéhradecku jména obětí jedné z největších evropských bitev 19. století letos nechaly za 310 tisíc korun zrestaurovat Lesy České republiky. Při opravě se našly zapečetěné svitky se jmény všech členů praporu včetně padlých a se zprávou o odhalení pomníku ze 3. července 1920, tedy přesně v den bitvy. V pátek uplyne od střetu pruské a rakouské armády, jehož výsledek změnil mocenské poměry ve střední Evropě, 160 let.
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Pietní památník patří k těm větším, které se v oblasti nacházejí. Jsou jich desítky včetně prostých želených křížů. „Restaurátoři pod dohledem archeologů nejdříve odstranili původní spárování, pískovcové desky s pomocí těžké techniky rozebrali, očistili, doplnili poškozené části a znovu vytvořili spáry opatřené hydrofobní ochranou. Pomník stojí na nové železobetonové základové desce,“ řekl oblastní ředitel Lesů ČR pro východní Čechy Karel Fišer.
„Pamětní kámen vypráví neúprosnou řečí o hrdinství statečných mužů, kteří bojovali a položili své životy na těchto polích. Vypráví budoucím generacím a bude hlásat až do vzdálené budoucnosti, že padlí věrně plnili svou vojenskou povinnost, že byli odhodlaní a připraveni položit své životy pro slávu Říše a blaho císaře,“ je úryvek z doslovném překladu dvou zapečetěných listin, nalezených letos v březnu při odkrývání pomníku.
Podle dokumentu ho v roce 1920 postavila hořická sochařská firma Hatle a Vejs na náklady takzvaného komitétu, který tvořili setník Karel Hofmann, nadporučík Josef Štekl a poručík Vladimír Stafiniak. „Historickou schránku s dokumenty jsme uložili na stejné místo,“ dodal Fišer.
Státní podnik financoval opravu v rámci vlastního programu Lesy pro život. Historickou událost připomíná i tamější Cesta s příběhem. Jedna z těch, které Lesy ČR označily na řadě míst v celé republice a zveřejnily v aplikaci Klub nového lesa (ZDE).
Jeden z pomníků obětem války v roce 1866 najdete ZDE.
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