APAS: Čekáme na záruky, pravidla a odpovědné vedení

Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS - ZDE) bere tento krok na vědomí, zároveň upozorňuje, že sektor stále nemá jasné záruky, jak bude zajištěno financování služeb v roce 2027. „Premiér Babiš opakovaně ujišťuje, že se postará, aby systém fungoval. Bereme ho za slovo. Teď potřebujeme vidět konkrétní kroky: písemné garance, jasný harmonogram dotačního řízení a odpovědnost konkrétních lidí,“ upozorňuje Helena Gherasim, předsedkyně Rady APAS.
Klíčovou otázkou zůstává vypsání dotačního řízení na rok 2027. Adiktologické služby potřebují vědět, kdy bude vyhlášena výzva, kdy padnou rozhodnutí, kdy přijdou peníze a zda zůstanou zachována stejná pravidla, metodiky a odborné hodnocení žádostí. Zásadní termín připadá na 19. srpna, kdy má Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí schvalovat priority dotačního řízení. APAS očekává, že budou schváleny včas a beze změn, které by ohrozily dostupnost služeb.
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Stejně důležitá je otázka personálního vedení agendy. Politika závislostí je odborná, meziresortní a citlivá oblast. Její řízení musí převzít člověk se znalostí služeb, terénu, prevence, léčby, harm reduction a sociálně-zdravotního pomezí. Špatné personální rozhodnutí může během několika měsíců rozbít koordinaci, oslabit důvěru sektoru a ohrozit práci, která se budovala desítky let. Sektor proto potřebuje jasně vědět, kdo za koordinaci politiky závislostí ponese odpovědnost. Nestačí jen formálně obsadit funkci.
Každý odklad dopadá na provoz služeb, mzdy pracovníků, plánování péče a dostupnost pomoci pro lidi se závislostí. Týká se to terénních programů, kontaktních center, ambulancí, substituční léčby, terapeutických komunit, následné péče i prevence.
APAS bude dál hlídat, aby přesun neoslabil prevenci, léčbu, harm reduction ani dostupnost služeb. „Ústní sliby nestačí. Potřebujeme jistotu, že dotační řízení poběží včas, transparentně a podle odborných pravidel. Stejně tak potřebujeme jasnou odpověď, kdo bude agendu odborně řídit a kdo za ni ponese odpovědnost. Nepolevíme, dokud nebude jasný výsledek,“ dodává Helena Gherasim.
Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) je jedinou střešní organizací sdružující adiktologické služby v České republice. Založena byla v roce 1995 a má za sebou přes 30 let zkušeností. V současnosti sdružuje 40 organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí. Svoje aktivity rozvíjí také prostřednictvím osmi odborných sekcí, které sdružují odborníky v oboru prevence a léčby závislostí.
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