Premiér Babiš: Skutečný státník takový okamžik pozná

Celý spor kolem summitu NATO mě opravdu mrzí. Do této situace bychom se vůbec nedostali, kdyby prezident nepodal kompetenční žalobu, která vše vyhrotila a zkomplikovala - protokolárně, ekonomicky i logisticky. Každopádně předběžné opatření Ústavního soudu jsme plně respektovali.
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Je Petr Macinka arogantní?
Letošní summit je pro naši vládu mimořádně důležitý – jak jeho oficiální, tak neformální část. V Ankaře chceme osobně představit naši zahraniční a bezpečnostní politiku, za kterou podle Ústavy odpovídá vláda, a hájit naši pozici. To jsou věcné a logické důvody.
V Ankaře se bude projednávat mj. návrh dávat 70 miliard eur ročně Ukrajině. Lze předpokládat, že i v této věci bude mít prezident jiný postoj než my. Ostatně prezident se vůči naší politice opakovaně vymezuje, a to nejen doma, ale i při zahraničních jednáních.
Určitě nám nejde o válku s prezidentem, vendetu a rozhodně ho nechceme ponižovat, jak to někteří novináři a poradci vykreslují. Nikdo prezidentovi nebrání vykonávat úřad. Jen za první půlrok naší vlády navštívil 12 zemí, podpořili jsme ho jako vedoucího delegace na Valné shromáždění OSN na podzim a počítáme s tím, že povede delegaci na summit NATO v Tiraně příští rok.
Proto bych chtěl znovu apelovat na prezidentovu velkorysost a odpovědnost vůči České republice, aby svoji cestu do Ankary přehodnotil. Vím, že je někdy složité ustoupit, sám jsem v té situaci byl před půl rokem při jmenování vlády. Ale někdy ustoupit znamená víc, než za každou cenu prosadit svou. Skutečný státník takový okamžik určitě pozná.
Ing. Andrej Babiš
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