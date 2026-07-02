Premiér Babiš: Skutečný státník takový okamžik pozná

02.07.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sporu o účast prezidenta Pavla na summitu NATO

Premiér Babiš: Skutečný státník takový okamžik pozná
Foto: Repro ČT
Popisek: Andrej Babiš

Celý spor kolem summitu NATO mě opravdu mrzí. Do této situace bychom se vůbec nedostali, kdyby prezident nepodal kompetenční žalobu, která vše vyhrotila a zkomplikovala - protokolárně, ekonomicky i logisticky. Každopádně předběžné opatření Ústavního soudu jsme plně respektovali.

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Letošní summit je pro naši vládu mimořádně důležitý – jak jeho oficiální, tak neformální část. V Ankaře chceme osobně představit naši zahraniční a bezpečnostní politiku, za kterou podle Ústavy odpovídá vláda, a hájit naši pozici. To jsou věcné a logické důvody.

V Ankaře se bude projednávat mj. návrh dávat 70 miliard eur ročně Ukrajině. Lze předpokládat, že i v této věci bude mít prezident jiný postoj než my. Ostatně prezident se vůči naší politice opakovaně vymezuje, a to nejen doma, ale i při zahraničních jednáních.

Určitě nám nejde o válku s prezidentem, vendetu a rozhodně ho nechceme ponižovat, jak to někteří novináři a poradci vykreslují. Nikdo prezidentovi nebrání vykonávat úřad. Jen za první půlrok naší vlády navštívil 12 zemí, podpořili jsme ho jako vedoucího delegace na Valné shromáždění OSN na podzim a počítáme s tím, že povede delegaci na summit NATO v Tiraně příští rok.

Proto bych chtěl znovu apelovat na prezidentovu velkorysost a odpovědnost vůči České republice, aby svoji cestu do Ankary přehodnotil. Vím, že je někdy složité ustoupit, sám jsem v té situaci byl před půl rokem při jmenování vlády. Ale někdy ustoupit znamená víc, než za každou cenu prosadit svou. Skutečný státník takový okamžik určitě pozná.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
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NATO , Pavel , summit , ANO , Babiš premiér

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