Zoo Olomouc: Pro úplně první pandí mláďata sháníme bambus

01.07.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vůbec poprvé se Zoo Olomouc těší z narození mláďat pand červených, a to hned dvou. Chovatelé přiznávají, že v takový úspěch vůbec nedoufali.

Zoo Olomouc: Pro úplně první pandí mláďata sháníme bambus
Foto: svaty-kopecek.cz
Popisek: ZOO Olomouc

Od počátku chovu pand červených v olomoucké zoo do dne, kdy chovatelka objevila v budce dvě mláďata, uplynulo pět let, z toho čtyři roky chová zahrada pandy v páru. Matka je prvorodička a péči o mláďata se teprve musí naučit. Otcem je šestiletý samec z francouzské zoo. Prozatím zůstává se samicí ve stejném výběhu a projevuje se klidně.

„Samice se v pěti letech stala matkou vůbec poprvé a v žádném případě nemůžeme říct, zda se vše podaří. Naším cílem ale je, aby se naučila samostatnému odchovu tak, jako se tomu děje v přírodě. Proto ji do něj nehodláme nikterak zasahovat. Ve výběhu se snažíme o klid, o který prosíme i návštěvníky," vyzývá vedoucí úseku Jan Kirner.

Provoz se omezil na krmení a základní úklid, z horní části výběhu je přístup zamezen, do odvolání je také zrušeno jejich komentované krmení. Mláďata si samice pečlivě hlídá, pakliže je přenáší z boudy do boudy, mohou je návštěvníci zahlédnout.

panda

„Pokud se jim podaří tyto momenty zachytit, budeme vděční, když nám záznam poskytnou. Jedná se o chovatelsky velmi cenné informace. Současně prosíme, pokud někdo pěstuje bambus, kterým by chtěl přispět k jejich krmení, nechť nás kontaktujete na e-mail vyziva@zoo-olomouc.cz, budeme moc rádi. Podaří-li se odchov, vzroste výrazně jeho spotřeba,“ dodal Kirner.

Zástupci zoo přiznávají, že šance na oplodnění pandí samičky byly malé. „V mláďata jsme sice celou dobu doufali, ale moc velkou šanci na úspěch jsme našemu páru nedávali, a to z několika důvodů. Při říji samec kouše samici do ocasu, což je důvodem jeho kratší délky. Samička se navíc pohybuje při spodní hranici váhy pandy červené, v jejím případě to je 3,5 a 4 kg. Posledním faktorem je umístění výběhu v návštěvnicky nejfrekventovanější části zoo. Z těchto důvodů byl nález mláďat až neuvěřitelným překvapením," komentovala mimořádnou událost mluvčí zoo Iveta Gronská.

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Pandy červené rodí obvykle počátkem června. Říje probíhá během zimy, při níž pandy pískají velmi vysokým hlasem. Panda červená je vedena v Červené knize jako ohrožený druh. Počet zvířat ve volné přírodě se odhaduje na 10 000 jedinců a stavy stále klesají. Ohrožena je ztrátou přirozeného prostředí – odlesňováním a nelegálním lovem (pytláctvím). Pandy velmi obratně šplhají. Odpočinek tráví v korunách stromů, kde hledají bezpečí před predátory. V ohrožení strnou a předstírají smrt.

Pandy jsou schopny stát na zadních nohách jako člověk po dobu až 30 sekund, některé takto urazí i několik metrů. Své teritorium si značí trusem, močí a výměšky análních žláz, které umisťují na stromy a kameny. Vyvinul se u nich „šestý prst“, palec navíc, který je tvořen výrůstkem zápěstní kosti a umožňuje lepší uchopování větví a větší stisk.

Panda červená se vyskytuje v nadmořských výškách od 2000 m n. m., ale i převyšujících 4000 m n. m. Svým vzhledem připomíná mývala. Má rudohnědou srst, bílé okraje uší, hnědé skvrny pod očima se nazývají „slzy“, typickým znakem je pruhovaný ocas. Živí se zejména listím bambusu, ale i zeleninou, ovocem a trávou či vejci, nalezenými v ptačích hnízdech. Pandy žijí samotářsky, vyhledávají se jen v době rozmnožování. Dorozumívají se specifickou vokalizací, která evokuje kvičení. Dožívají se až 14 let.

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https://zoo-olomouc.cz

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kraj Olomoucký , ZOO , chov , TZ , Too Olomouc

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