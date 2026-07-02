Policie je v pohotovosti.
„Během vážných nepokojů na summitu G7 v Ženevě údajně němečtí levicoví extremisté pozvali do Erfurtu antifašistické skupiny z Itálie, Francie a Švýcarska. Bereme to velmi vážně, zejména proto, že tyto autonomní skupiny často používají násilí proti orgánům činným v trestním řízení – včetně zápalných lahví a pyrotechniky. Stále více levicových extremistů je ochotno akceptovat vážná zranění a dokonce i zabití svých politických oponentů,“ upozornil jeden z německých bezpečnostních expertů ve vyjádření pro Bild.
Ale profesor Ralf Michaels z Univerzity Hamburg, ředitel Institutu Maxe Plancka, má za to, že je v zájmu německých občanů konání konference AfD zarazit. Nezmiňuje útoky levicových radikálů, ale naprostou nezbytnost konce AfD.
Vyzývá ke zrušení akce strany, která se demokratickou cestou stala nejsilnější opoziční silou v celém Německu. Ralf Michaels má za to, že občané selhali, když dovolili AfD takto vyrůst, takže teď musí zasáhnout úřední moc, zarazit konání ideové konference AfD.
„Otázkou není, zda se stranické konferenci AfD může zabránit, ale zda se tomu musí zabránit. Každý, kdo chce žít v souladu s naší ústavou a historickou odpovědností, může jen stěží odpovědět jinak než ano,“ poznamenal profesor Michaels pro berlínský deník Die Tageszeitung (TAZ).
Ralf Michaels má za to, že potřeba zarazit aktivity AfD je o to potřebnější, oč je vidět, kdy se sjezd koná. Koná se v době stého výročí sjezdu nacistické strany v Durynsku, na kterém mimo jiné byla založena organizace Hitlerjugend.
„Fungující společnost by takové straně vůbec nedovolila vystoupit do popředí. A fungující politický systém by už dávno zahájil řízení o jejím zákazu,“ poznamenal Michaels.
Expert na ústavní právo Wolfgang Hecker před takovým uvažováním varoval. Zdůraznil, že konat protesty proti krokům jakékoli politické strany je v pořádku. Ale bránit členům demokraticky zvolené strany v možnosti se svobodně projevit je nepřijatelné. Wolfgang Hecker má za to, že je to přímo v rozporu se základními stavebními kameny demokracie.
„Každý může svobodně jednat a komunikovat. Každý, kdo to zpochybňuje, jedná nejen nezákonně, ale také způsobem, který je v rozporu s demokracií,“ uvedl pro Mitteldeutscher Rundfunk Hecker.
Thomas Wipper, člen parlamentní Die Linke na sociální síti X prohlásil, že se od protestů proti AfD odmítá distancovat. Zdůraznil, že se raději distancuje od AfD a vyrazí proti ní protestovat do ulic.
Wurden aufgefordert, uns von den Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag zu distanzieren.— Thomas Wipper (@WipperThomas) July 1, 2026
Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, lieber Abstand zur AfD zu halten.
Sehen uns auf der Straße. ? pic.twitter.com/K59jKviAky
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