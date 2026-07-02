Větrníky v Maletíně ostrouhaly. Odmítlo je referendum

Naši čtenáři sledovali vaši zoufalou situaci z minulého týdne. Jak to nakonec dopadlo?
V neděli 28. 6. proběhlo v obci Maletín na Šumpersku referendum, ve kterém se mohli místní obyvatelé vyjádřit k plánovanému rozšíření větrného parku. K již stojícím 4 větrným elektrárnám o výkonech: 1 ×2 MW a 3 ×2,2 MW, plánovala obec spolu s developerem postavit další tři větrníky, každý o výkonu 6,25 MW.
Developer tedy chtěl zdvojnásobit výkon a postavit vám v obci tři monstra s výkonem třikrát větším než ta předchozí? Co na to lidé?
Tento záměr se nesetkal s pochopením a podporou místních obyvatel a v referendu jednoznačně další rozšíření zamítli.
Jaké důvody nejčastěji zazněly?
Mezi nejčastější důvody zamítnutí projektu patřily vedle netransparentního jednání developera hlavně špatné zkušenosti občanů Maletína a přidružené obce Javoří se třemi již stojícími elektrárnami, které byly uvedeny do zkušebního provozu loni v září a které provozuje společnost DECCI.
Nikdo asi nerozumí tomu, proč firma DECCI nezměnila svůj přístup k okolí. To si větrní baroni myslí, že si v takové situaci mohou dovolit úplně všechno?
Tento příklad z naší obce citují občas i propagátoři větrné energetiky s tím, že takto se větrníky stavět ani provozovat nemohou. Jeden z investorů dokonce prohlásil, budu citovat: „Postavit větrníky takto blízko obytným domům je prasárna.“ Je to možná kvůli tomu, že na Kypr, kam až vedou stopy jejich složitých vlastnických vztahů, dotečou pouze peníze a nikoli reálná situace občanů pod větrníky. Vedle častých stížností na hlučnost elektráren a zhoršení kvality života v jejich blízkosti se obyvatelé setkávají i s nezájmem státních orgánů tuto situaci řešit.
Jaký byl výsledek referenda?
Účast v obci byla nadpoloviční a 80 % hlasovalo proti.
To je dost velká převaha. Co bude dále?
Po těchto zkušenostech obyvatelé vystavili dalším VTE jasnou stopku a zavázali zastupitele k ukončení jakýchkoli dalších činností vedoucích k rozšíření větrného parku.
Co když bude developer obec vydírat nevýhodnou smlouvou, kterou s ním v minulosti starosta uzavřel?
Smlouva byla přísně tajná. Developer ji zveřejnil až poté, co se nám podařilo smlouvu získat a zveřejnit. Pro obec je značně nevýhodná. Navíc developer, který se v obci snažil opakovaně lobovat, musel být informován o nespokojenosti občanů a právu na referendum. Maření přípravy a průběhu voleb a referenda je trestným činem podle § 351 Trestního zákoníku. Aby developer se starostou předjímali výsledek referenda a pak se vzájemně častovali sankcemi, když se oba chovali tak nemožně, to opravdu nejde. Developer uzavíral smlouvu s plným vědomím takového rizika, jako provozovatel solárního parku (lidově „solární baron“) není v oboru žádným začátečníkem.
Hmotnou zodpovědnost má pravděpodobně bývalý starosta Ing. Pospěch, který tuto společnost netransparentním způsobem vybral a uzavřel pro obec nevýhodnou smlouvu?
Energetická a jaderná expertka Dana Drábová kdysi říkávala, že „každý je sám svého štěstí pyrotechnikem“. Pokud se starosta s developerem domlouvali, že se pokusí ovlivnit nebo zvrátit průběh referenda a nevýhodnou smlouvu uzavřeli už předem, jako kdyby referendum dalo souhlas, je to také developerovo riziko a v případě prokázané součinnosti na takové manipulaci i trestný čin ve stadiu přípravy.
Bude vaše občanská iniciativa podávat trestní oznámení?
Nejsme krvelační, ale developer už asi pochopil, že se bránit umíme. Pokud od nás odejde a nebude vydírat obec, chceme si tu v klidu žít. V opačném případě máme určitá řešení už v připravena.
Je to i varováním pro naši i jiné obce, aby developerovi za neurčitých ekonomických podmínek a špatných hlukových a hygienických podmínek nenaletěli.
Jaké budou vaše další kroky?
Krom důsledného ohlídání, aby se výsledek referenda promítl do všech zákonných a závazných kroků, chceme přimět firmu DECCI k technicky odpovídajícímu chování a státní správu k ochraně obyvatelstva žijícího v blízkosti takových strojů. Když mohou zarazit nebo omezit nevhodně postavené nebo provozované větrníky ve Francii, proč by to nešlo i v Maletíně? Máme přece implementovat jednotnou evropskou legislativu, která platí pro francouzské firmy i pro DECCI.
Co má obec ze současných tří elektráren?
Nevíme, není to transparentní a je to obestřeno domněnkami a záhadami. Musíme vymoci, aby dali v obci smlouvu i účetnictví na stůl, a to i když se budou vymlouvat na „důvěrné“ smlouvy. Jen tak se dá ve věcech udělat pořádek.
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