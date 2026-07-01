ČEZ Energoservis posiluje tým pro jaderné elektrárny v Temelíně a Dukovanech

Do ČEZ Energoservis tak přejdou odborníci, kteří v těchto elektrárnách dlouhodobě působí, dohromady půjde asi o 260 zaměstnanců. Tento krok podpoří efektivnější servis a údržbu klíčových technologických celků a posílí stabilitu provozu obou jaderných elektráren. ČEZ Energoservis zároveň využije dosavadní zkušenosti a znalosti přicházejících specialistů. Celkově má Škoda JS přes tisícovku zaměstnanců, další část firmy pokračuje ve své činnosti beze změn.
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„Jsem pevně přesvědčen, že přechod 260 špičkových odborníků ze společnosti Škoda JS nejen posílí kompetence ČEZ Energoservis, ale především přispěje ke zvýšení efektivity našich činností na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Tímto spojením se ČEZ Energoservis stává výhradním dodavatelem servisních činností strojní části všech šesti českých jaderných bloků,“ říká generální ředitel společnosti ČEZ Energoservis František Krček.
ČEZ Energoservis je dceřinou společností ČEZ, a. s., založenou v roce 1994 za účelem zajištění údržby hlavních komponent Jaderné elektrárny Dukovany. Dnes se stará o servis a správu technických komponentů a technologických zařízení obou českých jaderných elektráren, realizuje technicko-inženýrské investiční projekty.
Škoda JS si v roce 2026 připomíná 70 let od svého založení. V minulých desetiletích se podílela na stavbě jaderných elektráren nejen v ČR a na Slovensku, ale také v Maďarsku nebo Německu. V současnosti ve dvou výrobních areálech v Plzni pracují zaměstnanci firmy například na zakázkách pro nově budované britské jaderné elektrárny či nových pohonech reaktoru VVER-440 do JE Dukovany. Firma již také připravuje rozšíření svých kapacit pro výrobu a dodávky pro malé modulární reaktory.
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