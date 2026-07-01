ČEZ Energoservis posiluje tým pro jaderné elektrárny v Temelíně a Dukovanech

01.07.2026 17:39 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Společnost ČEZ Energoservis se od 1. července slučuje s částí firmy Škoda JS, zaměřenou na servis jaderných elektráren Temelín a Dukovany.

ČEZ Energoservis posiluje tým pro jaderné elektrárny v Temelíně a Dukovanech
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Do ČEZ Energoservis tak přejdou odborníci, kteří v těchto elektrárnách dlouhodobě působí, dohromady půjde asi o 260 zaměstnanců. Tento krok podpoří efektivnější servis a údržbu klíčových technologických celků a posílí stabilitu provozu obou jaderných elektráren. ČEZ Energoservis zároveň využije dosavadní zkušenosti a znalosti přicházejících specialistů. Celkově má Škoda JS přes tisícovku zaměstnanců, další část firmy pokračuje ve své činnosti beze změn.

Anketa

Je Petr Macinka arogantní?

3%
6%
89%
2%
hlasovalo: 8452 lidí

„Jsem pevně přesvědčen, že přechod 260 špičkových odborníků ze společnosti Škoda JS nejen posílí kompetence ČEZ Energoservis, ale především přispěje ke zvýšení efektivity našich činností na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Tímto spojením se ČEZ Energoservis stává výhradním dodavatelem servisních činností strojní části všech šesti českých jaderných bloků,“ říká generální ředitel společnosti ČEZ Energoservis František Krček.

ČEZ Energoservis je dceřinou společností ČEZ, a. s., založenou v roce 1994 za účelem zajištění údržby hlavních komponent Jaderné elektrárny Dukovany. Dnes se stará o servis a správu technických komponentů a technologických zařízení obou českých jaderných elektráren, realizuje technicko-inženýrské investiční projekty.

Škoda JS si v roce 2026 připomíná 70 let od svého založení. V minulých desetiletích se podílela na stavbě jaderných elektráren nejen v ČR a na Slovensku, ale také v Maďarsku nebo Německu. V současnosti ve dvou výrobních areálech v Plzni pracují zaměstnanci firmy například na zakázkách pro nově budované britské jaderné elektrárny či nových pohonech reaktoru VVER-440 do JE Dukovany. Firma již také připravuje rozšíření svých kapacit pro výrobu a dodávky pro malé modulární reaktory.

Psali jsme:

ČEZ: Umělá inteligence pomáhá zrychlit vyřizování požadavků
ČEZ: Infocentra spouští oblíbenou soutěž pro výletníky
ČEZ: Čtvrtý blok Dukovan je po plánované odstávce zpět v provozu
ČEZ spouští tři prázdninové exkurzní programy

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ČEZ , energetika , efektivita , TZ , servis

Výhružky

To jste myslel vážně, že za to, že lidé nevítali vaše ministry na festivalu s potleskem a nadšením, zrušíte festivalu dotace? To mi přijde fakt už dost za hranou všeho. To budete dávat dotace, které jsou z peněz nás všech, jen těm, co vám budou pochlebovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lesy ČR: Pomník padlým v bitvě u Hradce Králové ukrýval zapečetěné dokumenty

19:15 Lesy ČR: Pomník padlým v bitvě u Hradce Králové ukrýval zapečetěné dokumenty

Pomník praporu polních myslivců v lese Svíb nedaleko Máslojed letos nechaly za 310 tisíc korun zrest…