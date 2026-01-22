ČEZ: Energetici vrací palivo do reaktoru prvního výrobního bloku elektrárny Dukovany

25.01.2026 11:14 | Tisková zpráva
Energetici zahájili zavážení paliva zpět do reaktoru prvního výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Palivo z reaktoru vyvezli před měsícem. Opětovné zavezení paliva do reaktoru je důležitý milník v průběhu celé odstávky.

ČEZ: Energetici vrací palivo do reaktoru prvního výrobního bloku elektrárny Dukovany
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Kompletace reaktoru po pracích na primárním okruhu

Odstávka prvního výrobního bloku personál elektrárny plánovaně zahájil 12. prosince a nyní vstupuje do své poslední třetiny. Servisní práce běží podle připraveného harmonogramu, jejich úplné dokončení energetici očekávají zhruba za měsíc.

„Všechny plánované činnosti na primárním okruhu, které lze provádět jen při snížené hladině v reaktoru, jsme úspěšně dokončili. Nyní se připravujeme na postupnou kompletaci reaktoru, zavážka paliva je prvním krokem. Ale čeká nás samozřejmě ještě řada dalších prací a kontrol,“ upřesňuje Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Před snížením hladiny vody, která slouží jako ochranná bariéra proti radiaci, bylo nutné vyvézt veškeré palivo z reaktoru do sousedního bazénu skladování. Po dokončení prací na zařízeních primárního okruhu operátoři hladinu vody opět zvýšili na 21 metrů a zahájili zavážení paliva zpět do reaktoru.

Celkem mají energetici připraveno 84 pracovních a 6 regulačních kazet (souborů) čerstvého paliva uložených ve třech zásobnících. Harmonogram zavážky zahrnuje 386 jednotlivých kroků, přičemž jeden krok trvá přibližně 10 minut. Celková doba zavážení paliva je odhadována na zhruba 80 hodin. Na závěr proběhne kontrola správnosti zavážky za účasti inspektorů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Po Dukovanech přijde Temelín: letos čeká jaderné elektrárny víc plánovaných odstávek

„Rok 2026 bude na našich jaderných elektrárnách hodně náročný. Na práce spojené s kontrolami, investicemi a výměnou paliva na prvním bloku Dukovan plynule navážeme odstávkou temelínské dvojky. Úspěšně dokončujeme projekt prodloužení palivových cyklů, v letošním roce se dvěma standardními odstávkami,“ říká člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek.

Ukončení odstávky dukovanské „jedničky“ energetici očekávají na konci února. Záležet však bude na průběhu zbývajících plánovaných prací a výsledcích kontrol a testů prováděných standardně před uvedením bloku do provozu.

