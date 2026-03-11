Když to říkal Rajchl, bylo zle. Už i ukrajinista nasazuje na Zelenského

Zelenskyj je populista, podobá se Donaldu Trumpovi. Těsně před invazí dal prý volný průchod své nátuře, podpořil populismus, amatérismus, povrchnost. To neřekl nikdo jiný než ukrajinista David Svoboda. A předseda PRO Jindřich Rajchl nezapomenul připomenout, jak ho označovali, když toto říkal už na začátku konfliktu.

Když to říkal Rajchl, bylo zle. Už i ukrajinista nasazuje na Zelenského
Foto: Repro Český rozhlas Plus, YT
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinista David Svoboda v rozhovoru pro CNN Prima NEWS mluvil o tom, jak Ukrajinci čtyři roky po začátku ruské invaze vnímají svého prezidenta Volodymyra Zelenského. Soudí, že někdejší aura hrdiny a spasitele už ustoupila do pozadí. Zelenskyj je podle Svobody populista, který se až překvapivě podobá Donaldu Trumpovi. Lídr napadené země podle něj navíc dělá chyby, které přímo ohrožují bezpečnost Ukrajiny. 

Svoboda uvedl, že nepotkal Ukrajince, který by měl pro Zelenského dobré slovo. „Jednou věcí jsou dílčí nezdary na frontě, které mu vyčítají odpůrci jako generál Valerij Zalužnyj, nynější velvyslanec ve Velké Británii. Další záležitostí je zpackaná mobilizace. Nedivme se, že se takové množství mužů službě v armádě vyhýbá, když vůbec nejsou ošetřeny její podmínky a zejména trvání. Zelenskyj se podepsal i na tom, že ukrajinská společnost nasazuje do boje své lidské zdroje velice selektivně a nerovnoměrně, což zadělává na obrovský morálně-demografický dluh,“ soudí ukrajinista.

Nejlepší muži Ukrajiny podle něj hynou. Až to celé skončí, země je bude velmi bolestně a dlouhodobě postrádat. „Současně samozřejmě Zelenskému nelze upřít, že se stal tváří ukrajinského vzdoru. Podařilo se mu dát ukrajinskému traumatu jasný a chytlavý verbální podkres,“ připouští Svoboda.

Povrchní bavič a zosobňovatel postsovětské popkultury

Zelenskyj podle ukrajinisty těsně před invazí dal volný průchod své nátuře, podpořil populismus, amatérismus, povrchnost. „Setrvával v úloze politika vedoucího volební kampaň pod hesly snadného a sladkého života,“ konstatuje Svoboda.

Podpora Zelenského teď klesá, ale pořád ještě má šanci vyhrát v příštích volbách. „Začínal jako populista, jako reprezentant těch, kteří se chtějí bavit bez morálních nákladů. Dějiny mu však přisoudily úplně jinou roli,“ soudní odborník.

Připomněl Zelenského minulost baviče, kdy jezdil na turné po Rusku a zosobňoval postsovětskou popkulturu. Svoboda označuje Zelenského za populistu trumpovského ražení, který touží být milován. Součástí jeho charakteru je i mstivost vůči předchůdci ve funkci Petro Porošenkovi, ale i kritikům v uniformách.

Rajchl to říkal už před lety, ale byl obviňován z dezinformace

Svobodovo vystoupení okomentoval poslanec a předseda PRO Jindřich Rajchl.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
„Když jsem to říkal já už před třemi roky, tak to byla proruská dezinformace. Dnes už je to holý fakt,“ napsal na svém facebookovém účtu.

Dále uvedl: „Ale on určitě, stejně jako jeho bratr v korupci Timur Mindič, včas odcestuje do nějaké bezpečné země, kde mu udělí azyl. Jinak by totiž za to, co svým spoluobčanům a své vlasti provedl, asi nezůstalo jen u soudu. Něco mi říká, že by dopadl mnohem hůř...“

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/ukrajinista-svoboda-zelenskyj-muze-mit-po-valce-problemy-dela-chyby-ktere-ohrozuji-jeho-zemi-505931?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

