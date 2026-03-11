Když to říkal Rajchl, bylo zle. Už i ukrajinista nasazuje na Zelenského

Ukrajinista David Svoboda v rozhovoru pro CNN Prima NEWS mluvil o tom, jak Ukrajinci čtyři roky po začátku ruské invaze vnímají svého prezidenta Volodymyra Zelenského. Soudí, že někdejší aura hrdiny a spasitele už ustoupila do pozadí. Zelenskyj je podle Svobody populista, který se až překvapivě podobá Donaldu Trumpovi. Lídr napadené země podle něj navíc dělá chyby, které přímo ohrožují bezpečnost Ukrajiny.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Svoboda uvedl, že nepotkal Ukrajince, který by měl pro Zelenského dobré slovo. „Jednou věcí jsou dílčí nezdary na frontě, které mu vyčítají odpůrci jako generál Valerij Zalužnyj, nynější velvyslanec ve Velké Británii. Další záležitostí je zpackaná mobilizace. Nedivme se, že se takové množství mužů službě v armádě vyhýbá, když vůbec nejsou ošetřeny její podmínky a zejména trvání. Zelenskyj se podepsal i na tom, že ukrajinská společnost nasazuje do boje své lidské zdroje velice selektivně a nerovnoměrně, což zadělává na obrovský morálně-demografický dluh,“ soudí ukrajinista.
Nejlepší muži Ukrajiny podle něj hynou. Až to celé skončí, země je bude velmi bolestně a dlouhodobě postrádat. „Současně samozřejmě Zelenskému nelze upřít, že se stal tváří ukrajinského vzdoru. Podařilo se mu dát ukrajinskému traumatu jasný a chytlavý verbální podkres,“ připouští Svoboda.
Povrchní bavič a zosobňovatel postsovětské popkultury
Zelenskyj podle ukrajinisty těsně před invazí dal volný průchod své nátuře, podpořil populismus, amatérismus, povrchnost. „Setrvával v úloze politika vedoucího volební kampaň pod hesly snadného a sladkého života,“ konstatuje Svoboda.
Podpora Zelenského teď klesá, ale pořád ještě má šanci vyhrát v příštích volbách. „Začínal jako populista, jako reprezentant těch, kteří se chtějí bavit bez morálních nákladů. Dějiny mu však přisoudily úplně jinou roli,“ soudní odborník.
Rajchl to říkal už před lety, ale byl obviňován z dezinformace
Svobodovo vystoupení okomentoval poslanec a předseda PRO Jindřich Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
„Když jsem to říkal já už před třemi roky, tak to byla proruská dezinformace. Dnes už je to holý fakt,“ napsal na svém facebookovém účtu.
Dále uvedl: „Ale on určitě, stejně jako jeho bratr v korupci Timur Mindič, včas odcestuje do nějaké bezpečné země, kde mu udělí azyl. Jinak by totiž za to, co svým spoluobčanům a své vlasti provedl, asi nezůstalo jen u soudu. Něco mi říká, že by dopadl mnohem hůř...“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.