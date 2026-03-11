Bystroň Ukrajině: Omluvte se Orbánovi, nebo nejdete do EU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se na to konto nechal slyšet, že by ukrajinští vojáci mohli dostat Orbánovu adresu a popovídat si s ním z očí do očí. Orbán a nejen Orbán to interpretoval jako vyhrožování a zdůraznil, že jde o vyhrožování celému Maďarsku, nikoli jen jemu osobně.
Napětí mezi oběma zeměmi nadále narůstalo. Maďaři zadrželi ukrajinský bankovní vůz, který převážel hotovost z Rakouska na Ukrajinu. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha konstatoval, že takhle v praxi vypadá státní terorismus.
Německý europoslanec s českými kořeny Petr Bystroň má za to, že by se Zelenskyj měl Orbánovi omluvit. A dokud se neomluví, Ukrajinci by měli dostat stopku, pokud jde o členství Ukrajiny v EU.
„Vyhrožování a zastrašování nemají v Evropě místo – zejména ne, když přicházejí ze třetí země, která je silně závislá na podpoře EU,“ zdůraznil Bystroň ve vyjádření na sociální síti Facebook. „Každý, kdo používá vojáky k vyvíjení politického tlaku na evropského předsedu vlády, bezostyšně překračuje hranici toho, co je tolerovatelné,“ zdůraznil ještě politik AfD.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.