Bystroň Ukrajině: Omluvte se Orbánovi, nebo nejdete do EU

11.03.2026 13:11 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Europoslanec Petr Bystroň má za to, že by se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl omluvit maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. A dokud to neudělá, měla by Ukrajina zapomenout na vstup do EU. Podle Bystroně by na tom měl Brusel trvat.

Foto: Petr Bystroň
Popisek: Petr Bystroň a NYSE

Napětí mezi Ukrajinou a Maďarskem nepolevuje. Maďarský premiér Viktor Orbán trvá na tom, že Ukrajina musí ropovodem Družba pustit ruskou ropu přes své území do Maďarska. A dokud to neudělá, Maďarsko bude blokovat půjčku 90 miliard eur pro Ukrajinu, na které se shodla většina členských států EU a bez které hrozí, že ukrajinská státní kasa zcela vyschne.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se na to konto nechal slyšet, že by ukrajinští vojáci mohli dostat Orbánovu adresu a popovídat si s ním z očí do očí. Orbán a nejen Orbán to interpretoval jako vyhrožování a zdůraznil, že jde o vyhrožování celému Maďarsku, nikoli jen jemu osobně.

Napětí mezi oběma zeměmi nadále narůstalo. Maďaři zadrželi ukrajinský bankovní vůz, který převážel hotovost z Rakouska na Ukrajinu. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha konstatoval, že takhle v praxi vypadá státní terorismus.

Německý europoslanec s českými kořeny Petr Bystroň má za to, že by se Zelenskyj měl Orbánovi omluvit. A dokud se neomluví, Ukrajinci by měli dostat stopku, pokud jde o členství Ukrajiny v EU.

„Vyhrožování a zastrašování nemají v Evropě místo – zejména ne, když přicházejí ze třetí země, která je silně závislá na podpoře EU,“ zdůraznil Bystroň ve vyjádření na sociální síti Facebook. „Každý, kdo používá vojáky k vyvíjení politického tlaku na evropského předsedu vlády, bezostyšně překračuje hranici toho, co je tolerovatelné,“ zdůraznil ještě politik AfD.

