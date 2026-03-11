„Nové větry ze starých...“ Von der Leyenová si výrokem o jádru neudělala kamarády

11.03.2026 17:17 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Odklon od jaderné energetiky byl strategickou chybou. EU chce být součástí globální jaderné renesance,“ tvrdí Ursula von der Leyenová. Lidé nechápou, proč pomáhala prosazovat rozhodnutí, které teď sama označuje za nesprávné. Kancléř Friedrich Merz k situaci podotýká, že zrušené elektrárny už nepůjde obnovit. Ale přichází výsměch.

„Nové větry ze starých...“ Von der Leyenová si výrokem o jádru neudělala kamarády
Foto: repro Twitter
Popisek: Předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová prohlásila, že Evropa se v minulosti dopustila strategické chyby, když se odvrátila od jaderné energetiky. Jádro je podle ní klíčovým prvkem pro energetickou nezávislost a dekarbonizaci a Evropská unie nyní chce být aktivní součástí celosvětového návratu k této technologii. 

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

2%
90%
8%
hlasovalo: 6763 lidí

Prohlášení šéfky EK padlo v úterý 10. března na summitu o jaderné energii v Paříži. Hovořila tam o tom, že ceny elektřiny v Evropě jsou strukturálně příliš vysoké. Dostupná elektřina je důležitá nejen pro životní náklady našich občanů, ale je také rozhodující pro konkurenceschopnost průmyslu. Průmyslová odvětví budoucnosti budou postavena na dostupné elektřině.

„Robotika a umělá inteligence mají být hnací silou další vlny inovací a produktivity ve všech průmyslových odvětvích. A obojí vyžaduje dostupnou elektřinu v hojném množství. Proto bude konkurenceschopnost průmyslu stále více určována tím, kdo dokáže nejlépe vyrábět, přepravovat, skladovat a využívat hojnou a cenově dostupnou elektřinu,“ uvedla von der Leyenová.

Zdůraznila, že Evropa není producentem ropy ani plynu. „Pokud jde o fosilní paliva, jsme zcela závislí na drahém a nestabilním dovozu, což nás staví do strukturální nevýhody oproti ostatním regionům. Současná krize na Blízkém východě nám jasně připomíná zranitelnost,“ připustila šéfka EK.

Dále hovořila o tom, že máme vlastní nízkouhlíkové zdroje energie – jadernou energii a obnovitelné zdroje. „Za poslední desetiletí jsme v oblasti obnovitelných zdrojů dosáhli velkého pokroku. Solární fotovoltaika a větrná energie předběhly fosilní paliva v energetickém mixu EU. A naši evropští výrobci větrných turbín jsou globálními giganty. Vyvážejí high-tech vyrobené v Evropě do celého světa. Jaderná energie je bohužel jiná. Zatímco v roce 1990 pocházela třetina evropské elektřiny z jaderné energie, dnes je to jen 15 %. Toto snížení podílu jaderné energie bylo volbou a já se domnívám, že pro Evropu byla strategická chyba, že se obrátila zády ke spolehlivému a cenově dostupnému zdroji energie s nízkými emisemi,“ přiznala von der Leyenová.

Fotogalerie: - Klimatická žaloba

Happening spolku Klimatická žaloba, na kterém desí...
Happening spolku Klimatická žaloba, na kterém desí...
Happening spolku Klimatická žaloba, na kterém desí...
Happening spolku Klimatická žaloba, na kterém desí...
Happening spolku Klimatická žaloba, na kterém desí...
Happening spolku Klimatická žaloba, na kterém desí...

Potom oznámila novou strategii Evropské komise na podporu malých modulárních reaktorů (SMR). Unie poskytne záruku ve výši 200 milionů eur na podporu soukromých investic do inovativních jaderných technologií s cílem uvést je do provozu v Evropě do začátku 30. let. Komise chce také zjednodušit povolovací procesy a sjednotit regulace napříč členskými státy. „Evropa chce být součástí této globální renesance jaderné energetiky,“ zdůraznila šéfka Komise.

Jádro podle ní doplní obnovitelné zdroje a zajistí stabilitu sítě i dekarbonizaci průmyslu.

Její prohlášení přichází v době, kdy rostoucí ceny ropy a plynu po eskalaci konfliktu na Blízkém východě znovu otevřely debatu o energetické bezpečnosti EU. Von der Leyenová označila kombinaci jaderné energie a obnovitelných zdrojů za nejefektivnější cestu k domácí nízkouhlíkové výrobě energie. Přestože některé země jako Německo nebo Rakousko zůstávají skeptické, většina států včetně Francie, Česka nebo Polska strategii podporuje.

Kamarádky Angela a Ursula udělaly zelený Tálibán

Prohlášení šéfky EK nezůstalo bez odezvy na sociálních sítích. „Merkelová rozhodla o odchodu Německa od jádra v roce 2011. Von der Leyenová byla ministryní jejích vlád od roku 2005 do roku 2019. Je komentovat to slovy ‚nové větry ze starých prdelí‘ přiměřené, málo řízné, anebo moc? Diskutujme,“ napsal na X Martin Weiss.

„Za Kohla byla CDU normální a rozumná strana. Dvě kamarádky Angela Merkel a Ursula vdL z CDU udělaly zelený Tálibán a zničily jaderný průmysl v Německu. Tím zdražily elektřinu lidem v celé Evropě a teď se diví, že výroba v Německu kolabuje. Ursula dokonce říká, že to byla ‚chybná volba‘. Tak ať okamžitě rezignuje,“ vyzývá podnikatel Hynek Fajmon.

 

Merz: Demontované elektrárny nepůjde znovu spustit

Také německý kancléř Friedrich Merz nedávno označil rozhodnutí Německa postupně ukončit jadernou energetiku, které padlo za bývalých kancléřů Angely Merkelové a Olafa Scholze, za zásadní chybu. Zdůraznil, že to vedlo k vysokým cenám energií a nedostatečné kapacitě výroby energie.

Ačkoli Merz uznal, že elektrárny, které již byly odstaveny a demontovány, nelze znovu spustit, zasazuje se alespoň o návrat k jaderné energii prostřednictvím malých modulárních reaktorů (SMR).

„Byla to vážná strategická chyba, odstoupit od jaderné energie. Pokud se to mělo stát, měli alespoň před třemi lety nechat poslední zbývající jaderné elektrárny v Německu připojené k rozvodné síti,“ řekl Merz v lednu německým médiím.

Psali jsme:

Bystroň Ukrajině: Omluvte se Orbánovi, nebo nejdete do EU
Premiér Babiš: Německo je pro nás nejdůležitější ekonomický partner
Konečná. Rusové Ukrajincům likvidují zbytky sítě
„Moc a moc Němce varuji.“ Šichtařová tuší prolomení tabu. Dříve usnadnilo nástup Hitlera

 

Zdroje:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_26_581

https://t.co/0Tm85nTAdP

https://twitter.com/HynekFAJMON/status/2031710403382624332?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/no_amount/status/2031371012785233998?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.euronews.com/my-europe/2026/03/10/brussels-backs-mini-nuclear-power-plants-to-secure-low-carbon-power

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , jaderné elektrárny , jádro , Merkelová , Německo , Paříž , von der Leyenová , Merz

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s tvrzením, že rozhodnutí uzavřít jaderné elektrárny v Německu bylo chybou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Bezpečnost

Dobrý den pane Farský. Já nerozporuji, že je bezpečnost zásadní, na druhou stranu mohou ty závody ve zbrojení vést k něčemu dobrému? Hlavně posilování jaderného arzenálu? Když ho posílí třeba Francie jak uvádíte, tak lze očekávat, že ho pak budou posilovat i další státy včetně Ruska. Není to ve finá...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Bezmyšlenkovitá konzumace vitaminů přináší pouze efekt drahé močiBezmyšlenkovitá konzumace vitaminů přináší pouze efekt drahé moči Předehra může začít už u ranní kávyPředehra může začít už u ranní kávy

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Volby jsou k ničemu, řekla Šichtařová. A už opravdu odstoupila

16:10 Volby jsou k ničemu, řekla Šichtařová. A už opravdu odstoupila

Markéta Šichtařová se dle informací ParlamentníchListů.cz na druhý pokus už opravdu vzdala mandátu. …