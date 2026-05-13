Nová sociální demokracie: Brněnské setkání landsmanšaftu hodnotíme jako tvůrčí a odvážný čin

13.05.2026 15:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Rozhodnutí uspořádat sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení poprvé v České republice považujeme za přirozený krok na cestě smíření, kterou v lednu 1997 otevřel podpis Česko-německé deklarace. Obě strany tehdy vyjádřily vůli nezatěžovat své budoucí vztahy křivdami, které byly spáchány v minulosti.

Brněnské setkání hodnotíme jako tvůrčí a odvážný čin, směřující k překonání nacionalismu – hybatele a jádra historických katastrof, které opakovaně pustošily Evropu a během holocaustu dosáhly samotného vrcholu absolutního zla. Právě iniciativy, jako je tento sjezd v Brně, jsou úhelnými kameny, na jejichž základě vyrůstá jednotná Evropa sdílených hodnot a sdílené historie.

Odmítáme zneužívání plánovaného sjezdu a traumat minulosti k účelovému vyvolávání negativních emocí a podněcování nepřátelství k lidem, kteří za tragické události druhé světové války nenesou osobní odpovědnost. Takový postup je nebezpečný, poškozuje mezinárodní postavení České republiky a oslabuje důvěru mezi partnery v Evropě.

Podporujeme přístup, který vychází z respektu k historické pravdě, ctí důstojnou památku obětí a současně odmítá princip kolektivní viny. Zlo nelze překonat dalším zlem, křivdu nelze napravit novou křivdou.

Nadcházející sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, jenž zahrnuje i pietní připomínky obětí nacismu a poválečných událostí, vnímáme jako příležitost k otevřenému a důstojnému dialogu o složité historii i společné budoucnosti Čechů a Němců.

Petiční výbor vznikající Nové sociální demokracie.

