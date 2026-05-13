Tvrdě na Ukrajince. Okamura připravuje přísná opatření

13.05.2026 9:24 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Předseda Sněmovny Tomio Okamura naznačil, že bude dál tlačit na to, aby ukrajinští uprchlíci odešli z Česka, i když mu v tom prý teď brání EU. Okamura zdůraznil, že ve svém boji nehodlá ustát, neboť Ukrajinci berou Čechům práci. Jen v Moravskoslezském kraji je podle Okamury nezaměstnanost už skoro 7 procent. A proto Okamura ještě do konce května předloží návrh na zpřísnění pobytu cizinců v ČR. Má jít o komplexní novelu, která půjde napříč pěti resorty.

Tvrdě na Ukrajince. Okamura připravuje přísná opatření
Foto: Repro Tomio Okamura, FB
Popisek: Tomio Okamura

Předseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD oznámil, že hodlá vůči Ukrajincům postupovat co nejtvrději.

Upozornil, že už od ledna tohoto roku současná vládní koalice vyzvala úředníky, „aby se nebáli“ a kontrolovali Ukrajince, kteří neoprávněně čerpají sociální dávky na úkor českých občanů. „To minulá vláda neudělala. S tehdejším ministrem vnitra Rakušanem (STAN),“ nechal se slyšet Okamura. „Protože pro ně byla Ukrajina na prvním místě.“

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
4%
3%
4%
hlasovalo: 13905 lidí
„A my v těch tvrdých kontrolách budeme pokračovat. Samozřejmě, mým cílem, o který se už řadu měsíců snažím, je ukončit tzv. dočasnou ochranu pro všechny Ukrajince. Bohužel nám v tom brání nařízení Evropské unie z Bruselu, protože právě to udělování dočasných ochran je nařízení z Bruselu. Takže i kdybychom jim tady a teď těm více než čtyřem stům tisícům Ukrajinců ty dočasné ochrany zrušili, tak oni tady stejně budou dál, protože Brusel jim řekne, že tady dál být můžou,“ prohlásil Okamura.

Zdůraznil, že až válka na Ukrajině skončí, situace se změní a dočasná ochrana pro Ukrajince již nebude zapotřebí. Pak si Ukrajinci budou muset požádat o povolení k pobytu. „No, a to jim samozřejmě už dát nechceme. A o to se budu snažit,“ zdůraznil Okamura s tím, že by se rád „zbavil“ Ukrajinců, kteří přišli jako uprchlíci před válkou do Česka v tzv. „druhé vlně“, jak to nazval sám Okamura.

„Takže držte nám palce. Minimálně tento měsíc už navrhneme nový přísnější zákon o pobytu cizinců v České republice. Zpřísníme to na maximum. Včetně zpřísnění tzv. dočasných ochran. Abychom udělali maximum pro to, co v tuto chvíli můžeme udělat, abychom zpřísnili ty podmínky. A samozřejmě, cílem je ukončit ty pobyty Ukrajinců, kteří jsou tady navíc. Protože jich tady je už příliš mnoho a občané si oprávněně stěžují. A stoupá nám také kriminalita. Mimo jiné podsekávají také mzdy našim občanům, a to především v manuálních profesích, tak to logicky způsobuje i problémy na trhu práce pro naše občany. Např. v Moravskoslezském kraji už je dnes nezaměstnanost téměř 7 procent,“ řekl Okamura.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přislíbil, že ještě během května předloží spolu se svými kolegy z poslaneckého klubu zákon o zpřísnění podmínek pobytu cizinců na území ČR.

„Bude se to týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně. Je to zákon skrz pět ministerstev. Bude se to dotýkat jak ministerstva spravedlnosti, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva školství, ministerstva vnitra, ministerstva zdravotnictví. Takže je to komplexní novela,“ oznámil Okamura do kamer České televize.

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

2%
96%
2%
hlasovalo: 23152 lidí
Ministr vnitra Lubomír Metnar dal najevo, že chce legislativně směřovat stejným směrem jako Okamura. Ale ví, že aby mohl zpřísnit udělování tzv. dočasných ochran, potřebuje najít další partnery v EU.

„Jednáme na pracovní úrovni, chystám další setkání v létě s ministrem vnitra Německa a dalšími. Uvidíme, kam se věc posune,“ sdělil Novinkám ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). „Variant bylo více, nejen geograficky, ale i demograficky z hlediska neudělování dočasné ochrany například mužům od 18 do 60 let, to se také diskutuje,“ doplnil.

V tuto chvíli se zdá, že EU nezmění přístup k dočasným ochranám do března 2027. A co bude po tomto datu, ukáže čas.

Mgr. Lubomír Metnar

  • ANO 2011
  • ministr vnitra
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„To není opozice, to je škodná.“ Kvůli sjezdu sudetských Němců to bouchlo
Němci si už všimli, že nám vadí sudetský sjezd
„Zničili jste vztahy s Německem.“ Pláč kvůli odpůrcům sudetského sjezdu
Svědectví: Havel slíbil sudeťákům majetek. Utajené záznamy. Řeknu to napřímo…

 

Zdroje:

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-cesko-trva-na-omezeni-docasne-ochrany-pro-ukrajince-shodu-v-eu-ale-hleda-tezko-40577545?cwtkn=di95fi83PDo6NTs4OD84NSM6PDshL39kaS83LzhrOm9ubjRuIG9pPjsgOTVoNCBsbj1sIDg5PD46aD89NWs4Pi8hL29lLzcvf3R9WHt8ZXh0aWIvIS9oeG4vNy9OXFR6IEBMXFR6IEBMST5MTlVOXk5oS35MXVJqTEhdakxMWURHQ1xHakxLTExcTEx8TE9mTEhMTEZMTFdMTD1MTl5MSHpMR3pMWnpMe3pPZUxKRExcSExqak5ITEhYTEQ5TFlqTGJcT3VMSXhMRFxMWGpMPTlOQmpIP2pGZkxbZkx5ek9oVElKXEpaTEB4TGs5T0xuTkB6SGBqXn9qQUxMW0xPTExJRExKakxZTEx1TE8gTEhETEQ5TFlqTHdcTz5MSERMRH5MYD1PWGpOfmpLeExBd0xXVEx0OU5bVExMTCNER1t6RlxMS0xMXExMfExPZkxITExGTExXTEw9TE5eTEh6TEd6TFp6THt6T2VMSkRMXXpMakRPT0xIRExEYkxfekxjTE9caklkTEVuTFxqTGR6T15MSVlqRDtMWWxMfFxPWlxOPkxLOGpAV0xXVEx0OU9SakhPekR3TF5sTGFaTCNUTExMTExMTExaTEwvIS9-bmIvNy88LyEvfmRpLzcvZGkwPDw0ODg8NTk9PTs1OTw-PT4-OT5xeTA8Oj8-NTQ6NTw8Izs5PHF5aDA8Ojo1Ozg4Pzg1IzU_PnFuMD4-PDVPPT07Ojo5O085NTs6NTg8Tj47OklIOThINEtLL3A

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ekonomika , EU , migrace , Německo , nezaměstnanost , Okamura , STAN , Ukrajina , vnitro , zaměstnanost , Rakušan , SPD , uprchlíci , ANO , Metnar

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vnímáte ukrajinské uprchlíky v Česku obdobně jako Tomio Okamura?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Partneři

Jaké partnery bysme si podle vás měli najít? Otázkou také je, kdo o partnerství s námi bude stát.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Koluje vyjádření Petra Koláře, které bortí vše kolem Pavla

4:40 Koluje vyjádření Petra Koláře, které bortí vše kolem Pavla

Nemáme prezidentský systém, prezident nevybírá ani ministry, ani velvyslance. To řekl prezidentův „p…