Tvrdě na Ukrajince. Okamura připravuje přísná opatření

Předseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD oznámil, že hodlá vůči Ukrajincům postupovat co nejtvrději.
Upozornil, že už od ledna tohoto roku současná vládní koalice vyzvala úředníky, „aby se nebáli“ a kontrolovali Ukrajince, kteří neoprávněně čerpají sociální dávky na úkor českých občanů. „To minulá vláda neudělala. S tehdejším ministrem vnitra Rakušanem (STAN),“ nechal se slyšet Okamura. „Protože pro ně byla Ukrajina na prvním místě.“
Zdůraznil, že až válka na Ukrajině skončí, situace se změní a dočasná ochrana pro Ukrajince již nebude zapotřebí. Pak si Ukrajinci budou muset požádat o povolení k pobytu. „No, a to jim samozřejmě už dát nechceme. A o to se budu snažit,“ zdůraznil Okamura s tím, že by se rád „zbavil“ Ukrajinců, kteří přišli jako uprchlíci před válkou do Česka v tzv. „druhé vlně“, jak to nazval sám Okamura.
„Takže držte nám palce. Minimálně tento měsíc už navrhneme nový přísnější zákon o pobytu cizinců v České republice. Zpřísníme to na maximum. Včetně zpřísnění tzv. dočasných ochran. Abychom udělali maximum pro to, co v tuto chvíli můžeme udělat, abychom zpřísnili ty podmínky. A samozřejmě, cílem je ukončit ty pobyty Ukrajinců, kteří jsou tady navíc. Protože jich tady je už příliš mnoho a občané si oprávněně stěžují. A stoupá nám také kriminalita. Mimo jiné podsekávají také mzdy našim občanům, a to především v manuálních profesích, tak to logicky způsobuje i problémy na trhu práce pro naše občany. Např. v Moravskoslezském kraji už je dnes nezaměstnanost téměř 7 procent,“ řekl Okamura.
Přislíbil, že ještě během května předloží spolu se svými kolegy z poslaneckého klubu zákon o zpřísnění podmínek pobytu cizinců na území ČR.
„Bude se to týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně. Je to zákon skrz pět ministerstev. Bude se to dotýkat jak ministerstva spravedlnosti, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva školství, ministerstva vnitra, ministerstva zdravotnictví. Takže je to komplexní novela,“ oznámil Okamura do kamer České televize.
„Jednáme na pracovní úrovni, chystám další setkání v létě s ministrem vnitra Německa a dalšími. Uvidíme, kam se věc posune,“ sdělil Novinkám ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). „Variant bylo více, nejen geograficky, ale i demograficky z hlediska neudělování dočasné ochrany například mužům od 18 do 60 let, to se také diskutuje,“ doplnil.
V tuto chvíli se zdá, že EU nezmění přístup k dočasným ochranám do března 2027. A co bude po tomto datu, ukáže čas.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.