Sedláček (Národní demokracie): Sudeťáci nebyli obětí, ale viníci německých nacistických zvěrstev

13.05.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sudetským Němcům.

Sudeťáci nebyli obětí, ale naopak jedním z hlavních viníků německých nacistických zvěrstev.

Ve 30. letech Nemci v čsl. pohraničí z drtivé většiny volili Henleinovu stranu SdP. To významně posílilo Hitlerovu moc, usnadnilo mu to sebrání pohraničních oblastí a následně i nastolení protektorátu a páchání všech zrůdností.

Odsun Němců po válce byl pak logickou (a ještě velmi mírnou) odpovědí na německá zvěrstva za války.

Pohrobci tehdejších zločinců teď opět vystrkují růžky a snaží se provokovat. My jim musíme dát jasně najevo, že u nás jim pšenka nepokvete.

