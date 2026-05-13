Bartošek (KDU-ČSL): Babiš dostal od šéfa NATO seřváno jako malý kluk

Premiér Babiš dostal od šéfa NATO seřváno jako malý kluk, že ČR vydává na obranu nejméně ze všech zemí aliance a kašle na vlastní bezpečnost. A tak najednou prý chce naplnit 2 %. Asi mu v NATO vysvětlili, že bezpečnost není zadarmo.
Snad tuto informaci brzy sdělí i svým poslancům, které stále posílá do televize opakovat tu hloupost, že si bezpečnost koupíme za kus salámu a jogurt z Agrofertu.
A co vy? Věříte Babišovi jeho náhlé prozření, že bude dávat dostatek peněz na naši bezpečnost? Já se přiznám, že moc ne.
