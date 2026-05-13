Bartošek (KDU-ČSL): Babiš dostal od šéfa NATO seřváno jako malý kluk

13.05.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi a NATO.

Bartošek (KDU-ČSL): Babiš dostal od šéfa NATO seřváno jako malý kluk
Foto: ČT24
Popisek: Jan Bartošek

Premiér Babiš dostal od šéfa NATO seřváno jako malý kluk, že ČR vydává na obranu nejméně ze všech zemí aliance a kašle na vlastní bezpečnost. A tak najednou prý chce naplnit 2 %. Asi mu v NATO vysvětlili, že bezpečnost není zadarmo.

Snad tuto informaci brzy sdělí i svým poslancům, které stále posílá do televize opakovat tu hloupost, že si bezpečnost koupíme za kus salámu a jogurt z Agrofertu.

A co vy? Věříte Babišovi jeho náhlé prozření, že bude dávat dostatek peněz na naši bezpečnost? Já se přiznám, že moc ne.

Ing. Jan Bartošek

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Mediální impérium Seznamu dělá, co může.“ SOSP vrací úder
Levice: Přidejte se k nám v boji za práva chronicky nemocných
Uhde hájí pozvánku pro sudeťáky. Křeček vytáhl „místa, kde se vraždilo“
Bruselský dopis kvůli ČT rozjel lavinu. „Naše vláda se zodpovídá nám“

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , KDU-ČSL , NATO , Bartošek

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Podřídí se Babiš zcela agendě NATO?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Rovnocenné partnerství

Dobrý den. Myslíte, že EU stojí o partnerství s kýmkoliv a jde jí o rozvoj? Podle mě tomu její kroky nenasvědčují. Druhá otázka je, jestli někdo stojí o Evropu, která zaostává a může si za to sama svou politikou, kdy chce asi spasit svět, což je líbivé, ale absolutně nemyslí na své občany.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Tělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomocTělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomoc Postelové mýty kazí radost z milováníPostelové mýty kazí radost z milování

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Sedláček (Národní demokracie): Sudeťáci nebyli obětí, ale viníci německých nacistických zvěrstev

14:01 Sedláček (Národní demokracie): Sudeťáci nebyli obětí, ale viníci německých nacistických zvěrstev

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sudetským Němcům.