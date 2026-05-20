Brno čeká sjezd sudeťáků i protesty. Vnitro vyslalo jasný vzkaz

Organizátoři akce ze spolku Meeting Brno prezentují sjezd jako setkání zaměřené na kulturní paměť, historii a současnou spolupráci v rámci střední Evropy. V českém veřejném prostoru však téma dlouhodobě patří mezi citlivé a historicky zatížené otázky. Řada politiků a veřejných osobností se proti konání sjezdu ohradila s tím, že Sudetoněmecký Landsmanšaft dlouhodobě rozporuje platnost Benešových dekretů.
Mnohé nesouhlasné reakce přišly od řady občanských iniciativ, které proti akci začaly svolávat protesty. Kritici sjezdu tvrdí, že podobná setkání mohou zlehčovat historické události spojené s druhou světovou válkou a následným vysídlením sudetských Němců. Zaznívají také obavy, že akce může být vnímána jako politické gesto, nikoliv pouze kulturní událost. Organizátoři naopak zdůrazňují, že cílem je dialog, smíření a připomínka historie bez politické konfrontace.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Téma se dostalo také do Poslanecké sněmovny, kde se o plánované akci vedla politická debata. Část poslanců upozorňuje na nutnost zachovat svobodu shromažďování a právo na kulturní setkání, i když jsou historicky citlivá. Jiní naopak varují před možným narušením veřejného pořádku a zpochybňováním poválečného uspořádání Evropy. Diskuse ukazuje, že sudetoněmecká otázka zůstává i po desetiletích jedním z nejcitlivějších témat české politiky.
Zástupci města Brna zatím zdůrazňují, že akce probíhá v souladu se zákonem a město nemá právní možnost ji zakázat. Současně ale apelují na klidný průběh a respekt mezi všemi zúčastněnými stranami. Podle nich je důležité, aby se historická témata neproměnila v konfliktní střety v ulicích města. Městské orgány proto koordinují postup s bezpečnostními složkami. Policie se podle dostupných informací připravuje na dohled nad oběma akcemi a koordinaci bezpečnostních opatření. Cílem má být zajištění veřejného pořádku a prevence možných střetů mezi účastníky a odpůrci.
Ministerstvo vnitra v prohlášení ve středu potvrdilo, že podle platné legislativy akci nemůže zakázat ani omezit a taktéž potvrdilo, že na konání akce budou dohlížet bezpečnostní složky. „Ministerstvo vnitra v reakci na četné dotazy veřejnosti a médií upřesňuje, že sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení není veřejným shromážděním či demonstrací podle shromažďovacího zákona, koná se navíc mimo veřejné prostranství. Právní úprava shromažďovacího zákona se tedy na tuto konkrétní akci nevztahuje a Ministerstvo vnitra ani Úřad městské části Brno-střed nemají podle platné legislativy pravomoc tuto akci předem zakázat nebo omezit,“ stojí na stránkách ministerstva.
„Ministerstvo vnitra je nicméně v souvislosti s konáním sjezdu i dalších oznámených protestních demonstrací a jiných akcí v kontaktu s příslušnými orgány samosprávy i Policií České republiky. Situaci budou po celou dobu monitorovat a vyhodnocovat. Policie České republiky bude v místě dohlížet na veřejný pořádek a je připravena reagovat na případné protiprávní jednání v rozsahu svých zákonných pravomocí. Na veřejný pořádek nejen v Brně budou dohlížet desítky policistů pořádkové, dopravní i kriminální služby, přítomen bude také antikonfliktní tým,“ dodává Adéla Dittmannová z odboru komunikace MV a žádá účastníky všech konaných akcí i veřejnost o respektování pokynů policie a zachování jejich klidného průběhu.
