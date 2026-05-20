Třesk „u Havla“: Bakala končí, odcházejí lidé. A Sedláček to dorazil

Na napětí a personální otřesy uvnitř Knihovny Václava Havla upoozrnil server iROZHLAS.cz. Podle zjištění redakce instituci opouštějí někteří zaměstnanci a spolupracovníci, mezi nimi například dramaturg Jáchym Topol nebo editorka Anna Freimanová. Konec podpory navíc oznámil i dlouholetý mecenáš Zdeněk Bakala.
Situaci v rozhovoru komentoval ředitel knihovny Tomáš Sedláček, ten ji spojuje s širším konfliktem o směřování Knihovny Václava Havla. Tvrdí, že vizi, se kterou přišel, dříve schválila i správní rada. Přinesl jsem tam vizi otvírání knihovny Václava Havla zejména mladým lidem. To, co se všude píše v novinách, je pravda. Chtěl jsem to otevřít světu.“
Zároveň zdůraznil, že podle něj by Knihovna Václava Havla neměla být pouze pietním místem, které uchovává minulost. Havel podle něj chtěl živé centrum, které bude jeho odkaz dál rozvíjet.
Spor podle Sedláčka souvisí i s tím, jakou roli měl jako ředitel v knihovně vlastně zastávat. „Nepředpokládal jsem, že mojí rolí bude babysitting jak správní rady, tak dost početného knihovního personálního obsazení,“ řekl Sedláček.
„Knihovna jede dál, knihovna nekončí“
Na otázku, co bude po odchodech následovat, Sedláček zdůraznil, že Knihovna Václava Havla má pokračovat dál. Personální otřesy i spory ve vedení popsal jako rychlý kolaps, který podle něj paradoxně otevírá prostor pro nový začátek. „Knihovna jede dál, knihovna nekončí. Naopak jsem rád, že tento proces kolapsu jak správní rady, tak toho týmu proběhl takhle rychle, protože teď máme volné ruce k tomu začít znova s novými partnery, které už máme přes půl rok domluvené.“
Knihovna má být podle jeho představ otevřenější směrem do zahraničí i k novým spolupracovníkům. Připravený je podle něj další program i oslavy Václava Havla, tentokrát už s novým týmem a novými partnery.
Kritika na sítích: „Chybí mu sebereflexe“
Sedláčkova slova vyvolala kritiku i na sociálních sítích. Novinářka Anna Jadrná se pozastavuje hlavně nad tím, že ředitel Knihovny Václava Havla mluví o „rychlém kolapsu“ téměř jako o vítané příležitosti, zatímco instituci má podle dostupných informací opustit všech sedmnáct pracovníků.
Shrňme si to. Knihovnu Václava Havla chce opustit všech 17 pracovníků, včetně Jáchyma Topola, odchází největší sponzor a rozpadla se správní rada. Reakce ředitele: Nemyslel jsem, že budu dělat babysitting. Jsem rád, že kolaps proběhl takhle rychle. ??https://t.co/lMDclvlwT1— Anna Jadrná (@jadrnaa) May 20, 2026
Řada komentujících pod jejím příspěvkem se shodovala, že od Sedláčka podle nich nešlo čekat nic jiného a že odpovědnost nese především ten, kdo ho do funkce ředitele Knihovny Václava Havla jmenoval.
Někteří se pozastavovali hlavně nad jeho vyjádřením, že knihovna má nyní možnost začít znovu s novými partnery. „Místo Bakaly budou novými partnery Jim Beam, Jack Daniels a Rudolf Jelínek,“ zaznělo v jedné z reakcí.
Další komentující upozornili na to, že pokud mezi odcházejícími figuruje i Jáchym Topol, je situace podle nich skutečně vážná a pak by bylo lepší knihovnu rovnou zavřít.
Kritika mířila také na Sedláčkův tón – podle některých mu v celé kauze chybí sebereflexe.
