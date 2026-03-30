ČEZ: Praha 6 ušetří 44 milionů korun. Pomůže jí projekt energetických úspor

Díky úsporným opatřením školská zařízení ušetří během 10 let 44 milionů korun. Realizace EPC potrvá do roku 2027. Následně začne městská část sčítat úspory, které jsou ze strany ENESA smluvně garantované. Městská část bude navíc část investice splácet až ze samotných úspor v příštích letech, nepotřebuje proto vynakládat vysoké vstupní náklady.
Modernizace bude zahrnovat například instalaci moderního odvětrávání, chlazení, fotovoltaiky a moderního systému měření a regulace nebo výměnu tepelného zdroje. Proběhne také výměna oken a dveří nebo zateplení obvodových stěn.
„Rozhodli jsme se pro modernizaci našich základních a mateřských škol, kde chceme zlepšit prostředí pro žáky i zaměstnance a také výrazně ušetřit rozpočtu. Za nejdůležitější považuji modernizaci vytápění, kdy nahrazujeme staré zdroje tepla za moderní plynové kotle, zateplujeme a také instalujeme modernější osvětlení. 40 milionů korun, které uspoříme, využijeme pro další zlepšování života na Praze 6. EPC projekt proto vnímáme jako výrazný příspěvek k větší udržitelnosti Prahy 6 i kvalitnějšímu životnímu prostředí,“ říká starosta Městské části Praha 6 Jakub Stárek.
Realizace úsporných opatření by měla trvat do léta 2027, odkdy by měla městská část začít sčítat úspory. Školy nejen výrazně ušetří na energiích, ale zároveň výrazně zlepší komfort pro žáky i zaměstnance.
„Školy jsou pro EPC ideálními budovami, kde dokážeme skloubit ideální prostředí pro žáky s energetickou efektivitou. To zahrnuje celou paletu energetických opatření, jako jsou stavební úpravy, výměna osvětlení, modernizace vytápění nebo vlastní fotovoltaický zdroj energie. Jsme rádi, že jsme se mohli na modernizaci škol a školek podílet. Spolupráce se zástupci městské části je velmi efektivní a otevřená,“ dodává generální ředitel ENESA Pavol Fraňo.
„Vzhledem k tomu, že Praha 6 spravuje více než 50 školských budov, jsou pro nás EPC projekty obrovskou šancí, jak systematicky investovat do jejich nezbytných oprav a modernizací. Tento model nám umožňuje financovat úpravy přímo z budoucích úspor, což je při takto rozsáhlém portfoliu školských zařízení ekonomicky velmi efektivní cesta. Naším cílem je nejen snižovat energetickou náročnost, ale především zajistit žákům i učitelům zdravé a moderní prostředí pro vzdělávání,“ říká místostarostka městské části Praha 6 Mariana Čapková a místostarosta Václav Kožený dodává: „Energetické úspory jsou jednou z nejrozumnějších investic, které může městská část udělat. Díky EPC projektům na Šestce modernizujeme školy s nižšími počátečními náklady a část investice se následně splácí z dosažených úspor. Pokud chceme dlouhodobě snižovat provozní výdaje, je to cesta, která funguje.“
Praha 6 patří s více než 100 tisíci obyvateli k největším městským částem hlavního města. Zahrnuje celá katastrální území Ruzyně, Liboce, Veleslavína, Vokovic, Dejvic, Střešovic a části katastrálních území Břevnova, Sedlce, Bubenče a Hradčan. Patří mezi obvody převážně obytného a rekreačního charakteru, soustřeďuje se zde celá řada vysokých i středních škol. Více ZDE.
ENESA je zkušeným a úspěšným dodavatelem energetických staveb a lídrem na trhu poskytovatelů energetických služeb se zárukou úspor. Jen v loňském roce ušetřila svým zákazníkům energii za více než 400 mil. korun. Od roku 2005 realizovala přes 70 EPC projektů, které byly oceněny v řadě soutěží. Naposledy získala první místo v soutěží EPC projekt roku 2025 za úspory v Dopravním podniku hlavního města Prahy. ENESA je zakládajícím členem Asociace poskytovatelů energetických služeb, které také předsedá. Od prosince 2015 je součástí ČEZ ESCO. Více o ENESA a.s. ZDE.
EPC projekt pro MČ Praha 6
- Celková garantovaná úspora za 10 let: 43,8 mil. Kč
Úspora v technických jednotkách
- Roční úspora tepelné energie: 1 160 GJ
- Roční úspora plynu: 424 MWh
- Roční úspora elektrické energie: 444 MWh
