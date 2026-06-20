V Německu byl napaden politik AfD. Ano, už zase

20.06.2026 13:30 | Zprávy
autor: Naďa Borská

Zemský poslanec německé opoziční AfD Michael Meister se v Rostocku stal terčem fyzického útoku. Před vlastním domem ho napadli dva muži, kteří na něj křičeli, že je nacista. Politik vyvázl s řeznými ranami na paži, před vážnějším zraněním zad ho zachránil batoh s notebookem. Šéf poslaneckého klubu AfD Enrico Schult z incidentu viní vládní SPD a levicové extremisty, politické násilí však okamžitě ostře odsoudily všechny parlamentní strany.

V Německu byl napaden politik AfD. Ano, už zase
Foto: Repro Michael Meister, FB
Popisek: Michael Meister

Poslanec zemského parlamentu za AfD Michael Meister byl napaden před svým domem dvěma muži, kteří vykřikovali, že je nacista. Útočníci se pokusili Meistera bodnout do zad, ale rány směřovaly na batoh, ve kterém měl notebook. Elektronický přístroj zbraň zachytil a útok ztlumil. Díky tomu byl politik zraněn pouze na paži.

Napadený sám kontaktoval policii a byl převezen do nemocnice. Po ambulantním ošetření byl propuštěn. Ve svém prohlášení, zveřejněném zemským sdružením AfD, Meister uvedl, že vzhledem k okolnostem se mu daří dobře.

„Přibližně týden poté, co byla na krajně levicovém portálu Antifa ‚Indymedia‘, který je v Německu zakázán, zveřejněna výzva k útoku na AfD a její zaměstnance, došlo v hanzovním městě Rostock k útoku na člena Zemského parlamentu AfD a kandidáta za Rostock Michaela Meistera,“ reagoval poslanecký klub AfD v Meklenbursku-Předním Pomořansku.

Přímé ohrožení demokracie

Enrico Schult, předseda frakce AfD v zemském sněmu, útok ostře odsoudil. „Je to drsné, milí přátelé, co se tady v Meklenbursku-Předním Pomořansku děje. Můj kolega z Michael Meister byl v noci napaden, bodli ho několikrát do zad nějakým ostrým předmětem. Je to šílenství. Pak zvedl ruku a snažil se chránit. Ruku mu pořezali. Samozřejmě to byli lidé z Antify. Ti předem ohlásili, že chtějí narušit volební kampaň AfD, a teď skutečně zaútočili i na lidi. Je to čiré šílenství. Před několika dny bylo našemu zastupiteli v zastupitelstvu Marcelu Ehlertovi poničeno auto, mělo propíchané pneumatiky, rozbité okno. A když poslouchám Úřad na ochranu ústavy, tak ten říká, že v Meklenbursku-Předním Pomořansku je 2000 násilných pravicových extremistů. Dobře, milý Úřade na ochranu ústavy, ale podívejte se pořádně i levým okem, protože tam vidíme právě ty lidi, kteří teď masivně brojí proti nám – proti nejsilnější straně tady – a snaží se narušit naši kampaň. A teď dokonce útočí na politiky. Absolutní skandál. A SPD na tom nese spoluvinu, říkám to otevřeně, protože nás tady v parlamentu předseda frakce SPD označuje za fašisty. A pak se takoví prostí lidé cítí povzbuzeni, aby na nás jako na politiky AfD útočili. Je to skandál. Nebo když Manuela Schwesigová říká, že kdyby byla vláda AfD, vypukne chaos,“ sdělil v krátkém videu Enrico Schult, šéf poslaneckého klubu AfD v zemském sněmu.

 

Uvedl také, že násilí proti voleným zástupcům je přímým útokem na demokratický řád a nesmí být tolerováno. Podobně se vyjádřili představitelé ostatních stran včetně CDU, SPD, FDP i Levice, kteří odmítli jakoukoli formu politického násilí a vyzvali k rychlému objasnění případu.

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Policie v Rostocku vede vyšetřování pro podezření z nebezpečného ublížení na zdraví s možným politickým motivem. Na místě probíhalo pátrání, při kterém byli použiti služební psi. AfD spojuje útok s nedávnými výzvami k násilí proti jejím členům na levicově extremistickém Indymedia. Kromě samotného napadení měli pachatelé údajně povolit matice kol na autě rodiny politika.

Útoky na politiky AfD sílí

Tento incident není ojedinělý. V posledních letech výrazně přibývá útoků na politiky AfD. Podle policejních statistik za rok 2025 byla ze všech politických stran nejčastěji terčem násilných činů právě AfD.

Mezi dřívější případy patří například pobodání kandidáta Heinricha Kocha v Mannheimu v červnu 2024. Útočník tehdy použil nůž na tapety.

Další útok na dva poslance AfD se odehrál ve Stuttgartu v květnu 2024. Starší případy zahrnují těžké zranění poslance Franka Magnitze v Brémách v roce 2019.

Policie evidovala v roce 2025 stovky trestných činů zaměřených proti představitelům AfD, šlo o urážky, výhrůžky i fyzické napadení. AfD tyto incidenty připisuje především levicově extremistické a kritizuje nedostatečnou ochranu svých členů ze strany státu. Celkově počet útoků na politiky všech stran v Německu v posledních letech výrazně stoupá, což vyvolává obavy o stav politické kultury před blížícími se volbami.

Útok na Meistera se odehrál tři měsíce před zemskými volbami v Meklenbursku-Předním Pomořansku, kde má AfD silné postavení. Vyšetřování pokračuje a policie žádá veřejnost o spolupráci.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://brusselssignal.eu

https://t.co

https://www.bbc.com

https://www.theguardian.com

https://www.welt.de

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Německo , útok , zranění , nůž , AfD , zemské volby , Rostock , Meister

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