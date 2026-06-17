ČEZ: Pardubický kraj ušetří díky EPC přes 150 milionů

Snížení nákladů v devíti školských budovách a jednom léčebném ústavu sníží modernizace vytápění, výměna tisíců svítidel a sedmi fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu téměř 800 kWp. Pardubický kraj je v EPC projektech dlouhodobým lídrem. Celková úspora všech projektů realizovaných v kraji dosahuje 706 milionů korun
. „Projekt navazuje na předchozí energeticky úsporné modernizace, které nám souhrnně ušetří více než 700 milionů korun. Nově modernizované objekty přitom nejsou jenom výrazně levnější na provoz, ale také mnohem komfortnější. Pardubický kraj přitom patří k vůbec prvním, které se do energetických úspor historicky pustily. Naše zkušenosti s EPC jsou dlouhodobě velmi pozitivní,“ vysvětluje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Nejvíc objektů v EPC projektu prošlo modernizací v Žamberku. Konkrétně budova Odborného léčebného ústavu a také tamní gymnázium, střední škola a základní školu. ČEZ ESCO zrekonstruovalo také školské objekty v Letohradě, Lanškrouně, České Třebové a Ústí nad Orlicí. Právě objekty s velkým provozem a nároky na teplotu a vnitřní prostředí jsou pro projekty tohoto typu ideální.
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EPC projekty fungují na principu záruky průkazných úspor. ČEZ ESCO provede všechny dílčí etapy od návrhu a vyprojektování úsporných opatření přes jejich přípravu a realizaci až po uvedení do provozu. Na realizaci může dodavatel poskytnout také úvěr, který zákazník splácí až ze skutečně dosažených úspor. Veškerá technická a ekonomická rizika projektu tak nese ČEZ ESCO. Pokud úspor není dosaženo v garantované výši, dodavatel hradí celý deficit.
Největší investici si v Pardubickém kraji vyžádala výměna starých plynových kotlů za výkonné kondenzační kotle a výstavba fotovoltaických elektráren v sedmi areálech s celkovým výkonem 791 kWp. Došlo také k výměně 8 000 stávajících svítidel. ČEZ ESCO zavedlo i opatření, která přinesou snížení spotřeby vody o více než 3 500 m3 ročně. Projekt také snižuje roční emise CO2 o 1 180 tun.
„Naše zkušenosti z úsporných projektů pro kraje po celé České republice ukazují, že EPC v regionech opravdu fungují a šetří veřejné prostředky i emise. Jsem rád, že můžeme s Pardubickým krajem jako průkopníkem EPC na krajské úrovni spolupracovat. Uvědomujeme si, že modernizace objektů za plného provozu představuje velkou výzvu pro všechny zúčastněné. Nicméně jsem moc rád, že se vše povedlo a kraj teď může sčítat další desítky milionů úspor,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Ve srovnání s jinými regiony Česka je Pardubický kraj s celkovou garancí úspor přes 700 milionů korun ve výstavbě metodou EPC lídrem. Celkové úspory v projektech, kdy zadavatelem je krajský úřad, činí např. ve Středočeském kraji 470 milionů korun, v Olomouckém kraji zhruba 100 mil. Kč a v hlavním městě asi 150 mil. Kč.
„Spolupráce s krajem byla po celou dobu realizace EPC projektu opravdu velmi dobrá s otevřená. Věřím, že náš projekt přinese úsporu ve vyšším objemu, než který garantujeme, jak tomu zpravidla u velkých EPC projektů od ENESA bývá. Pro regiony, které spravují mnohdy stovky objektů, je modernizace formou EPC ideální možností, jak šetřit rozpočet a zároveň výrazně zvyšovat hodnotu objektů. Sluší se poděkovat i všem zaměstnancům modernizovaných budov za vstřícnost a trpělivost během prací,“ dodává Pavol Fraňo, generální ředitel ENESA.
EPC projekt v číslech:
garantovaná roční úspora nákladů na energie 12,6 mil. korun bez DPH v cenách ref. roku
délka poskytování garance úspor 12 let (2026–2037)
garantovaná úspora celkem 151 mil. korun bez DPH
počet objektů/areálů 10
Roční očekávaná úspora v technických jednotkách:
- elektřina 1382 MWh
- voda 3503 m3
- roční ekvivalent emisí CO2: 1180 tun
Celkové úspory energie z titulu EPC v Pardubickém kraji:
počet úsporných balíčků 10
celková investice 384 mil. korun
celková garantovaná úspora 706 mil. korun
počet modernizovaných objektů 93
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi jeho dceřiné společnosti patří AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ ESL, ČEZ Energo nebo EP Rožnov. Více informací najdete ZDE.
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