Proč se drolíte? Piráti v Praze mají mrzení

20.06.2026 10:45 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Pražská politická scéna zažívá zemětřesení. Náměstkyně primátora Jana Komrsková po deseti letech opouští Piráty a do podzimních komunálních voleb povede novou kandidátku Jsme Praha, za níž stojí bývalý pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. Zatímco Komrsková mluví o boji proti klientelismu, oponenti varují před dalším drolením hlasů v liberální části politického spektra.

Proč se drolíte? Piráti v Praze mají mrzení
Foto: Repro Jana Komrsková, FB
Popisek: Jsme Praha

Politický boj před podzimními komunálními volbami v Praze už vypukl. Jana Komrsková, náměstkyně primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody (ODS) pro životní prostředí, oznámila, že opouští Piráty a povede kandidátku Jsme Praha.

Ing. Jana Komrsková

  • Piráti
  • nám. primátora HMP
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„Po zralé úvaze jsem se rozhodla po téměř deseti letech ukončit své členství v České pirátské straně. Nejde o unáhlený krok, ale o rozhodnutí, ke kterému jsem dospěla po dlouhém přemýšlení a s plným respektem ke všem lidem, s nimiž jsem v uplynulých letech spolupracovala,“ napsala na Facebooku.

Připouští, že s původními hodnotami Pirátů spojila významnou část svého politického života. „Otevírali jsme kauzy na Praze 10, upozorňovali na netransparentní hospodaření a vraceli do politiky věci, které by měly být samozřejmostí, a to je otevřenost a odpovědnost k veřejným penězům. Nakonec však i zde zvítězilo politikaření nad kompetencemi a odborností. Díky důvěře voličů i kolegů jsem měla možnost působit jako místostarostka Prahy 10 a nyní jako náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro životní prostředí a klimatický plán. Když se ohlédnu zpět, vidím práci a konkrétní výsledky. Mám za sebou dlouhé roky boje proti klientelismu a podezřelým zakázkám. Ale to, co jsem viděla v Pražských službách, mi doslova vyrazilo dech. A přestože by bylo pohodlnější a bezpečnější přivřít oči a přehlížet, co se děje, je to právě boj za očistu této společnosti, který mě nutí pokračovat,“ vysvětlila náměstkyně.

Veřejné finance nejsou kořist

Píše, že se jí podařilo stabilizovat situaci v Zoo Praha v náročném období a vybrat novou ředitelku. „Zahájila jsem stavbu pavilonu Arktida, dokončujeme zázemí koupaliště Motol, revitalizovali jsme parky i vodní plochy a vysázeli stovky tisíc stromů. Botanická zahrada staví expozici Pueblo a Vodní svět a realizujeme i mnoho dalších projektů,“ pochlubila se Komrsková.

Fotogalerie: - Praha rozkopaná

V ulicích Prahy pokračuje nekonečný seriál rozrytý...
V ulicích Prahy pokračuje nekonečný seriál rozrytý...
V ulicích Prahy pokračuje nekonečný seriál rozrytý...
V ulicích Prahy pokračuje nekonečný seriál rozrytý...
V ulicích Prahy pokračuje nekonečný seriál rozrytý...
V ulicích Prahy pokračuje nekonečný seriál rozrytý...

Zdůrazňuje, že „veřejné finance nejsou kořist“. „Stejně jako v roce 2014 budu i nadále hájit transparentní správu města, upozorňovat na nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky a pracovat na tom, aby Praha byla zdravějším, modernějším a lépe fungujícím městem. Od Lukáše Wagenknechta cítím důvěru a chuť věci skutečně řešit. Proto jsem přijala jeho nabídku vést kandidátku JSME PRAHA do komunálních voleb. Neměním hodnoty, ale chci pokračovat v týmu, kde odbornost a zkušenosti jsou víc než stranická loajalita. Děkuji všem, kteří mě na této cestě podporovali a budou podporovat i nadále. Moje práce pro Prahu pokračuje,“ uzavřela své vyjádření.

Ing. Lukáš Wagenknecht

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Kde se v lidech bere ta touha donekonečna zakládat nové straničky?

Michaela Pixová, odborná asistentka Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií FF UK, se podivuje: „Wagenknecht, krerej mi jinak připadá celkem fajn (volila jsem ho jako senátora) založil novou pražskou komunální stranu s názvem Jsme Praha??? Kde se v lidech bere ta touha donekonečna zakládat nové straničky tváří tvář zkorumpovaným kolosům, jako je ODS, ANO či bohužel i STAN? Nemůžou si vzít příklad z PRAHA SOBĚ a prostě se spojovat, nikoliv fragmentovat progresivní demokratické hlasy???“

Dále uvádí: „Tohle hledání puritánského modelu nás nakonec všechny opět nažene zpátky do náruče neschopného dědka Svobody, který ani neví, že Praha má vlastní data o své demografii, nebo do náruče Agrofertu, anebo do náruče Hlaváčka, který se tak hezky stará o developery a v Praze jim umetá cestičku... sice doteď nepochopím, proč Adam Scheinherr bez skrupulí odhlasoval Metropolitní plán, i když mu vadí, ale i tak podle mě jediná rozumná kandidátka pro pražské volby je Praha sobě. Kandidují na ní i Zelení, které budu kroužkovat.“

Bc. Jiří Svoboda

  • ANO 2011
  • poslanec
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Jsme Praha (JSME TEAM) představila svou kandidátku pro komunální volby 2026 do zastupitelstva hlavního města Prahy. Lídryní je Jana Komrsková. Za vznikem platformy stojí Lukáš Wagenknecht, Jan Štern, Petr Beneš a Marek Hilšer. Hnutí podporuje i lokální kandidátky v jednotlivých městských částech. Objevují se jména Tomáš Čada, Jaroslav Němec a Robert Veverka. Kandidátka byla oficiálně představena 19. června.

Fotogalerie: - Budou team?

Politické hnutí Jsme team představilo kandidátku J...
Politické hnutí Jsme team představilo kandidátku J...
Politické hnutí Jsme team představilo kandidátku J...
Politické hnutí Jsme team představilo kandidátku J...
Politické hnutí Jsme team představilo kandidátku J...
Politické hnutí Jsme team představilo kandidátku J...

Předseda hnutí Lukáš Wagenknecht vysvětlil, proč hnutí JSME TEAM vzniklo a proč nyní vstupuje do pražské politiky. JSME TEAM podle něj stojí na čtyřech pilířích: transparentnosti, efektivitě, akceschopnosti a modernosti. Veřejné peníze mají být pod absolutní kontrolou veřejnosti, nikoli úzkých zájmových skupin. „Ostatní o svobodě a moderním městě a státu jen mluví před volbami. JSME PRAHA přichází jako jediná skutečně autentická odborná kandidátka v metropoli – bez zákulisních kmotrů, bez ideologických kompromisů, zaměřená na moderní, otevřenou a transparentní správu města,“ uvedl Wagenknecht.

Původní zakladatel hnutí, lékař a bývalý senátor Marek Hilšer ocenil, že platforma, kterou založil, dnes pokračuje v podobě JSME TEAM a otevírá cestu novým lidem. „Jsem rád, že hnutí, které jsme zakládali jako prostor pro slušnou a nezávislou politiku, dnes pokračuje a otevírá cestu novým lidem. Nadále nás čeká boj proti oligarchizaci veřejného prostoru a obrana demokratických hodnot. Lidem, kteří za platformou stojí, důvěřuji, jsou to lidé, kteří se na základě dlouholeté zkušenosti evidentně nebojí postavit zákulisním hráčům a jsem rád, že se v politice nadále angažují a kandidují,“ řekl Marek Hilšer.

Kandidátku podporuje i strana Volt Česko.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.jsme.team

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Článek obsahuje štítky

komunální volby , piráti , Praha , Wagenknecht , hlavní město Praha , Hilšer , Komrsková , Jsme Praha

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Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Co s tím hodláte dělat?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svobodni-Tajne-nakupy-za-penize-danovych-poplatniku-792807 Souhlasím s vámi, ale má někdo šanci něco změnit? Je pravda, že si ta komise dělá pořád co chce a mám dojem, že nikdo nemá šanci to vlastně ovlivnit.

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