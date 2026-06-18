Skupina ČEZ pokračuje jako generální partner Jizerské 50

Energetický lídr je generálním partnerem legendárního závodu už 13 let a nově potvrdil spolupráci minimálně do roku 2030 s možností prodloužení až do roku 2032. Pro největší domácí běžkařskou událost, která letos přivítala rekordních téměř deset tisíc účastníků, představuje Skupina ČEZ klíčového partnera. Kromě nedělního závodu na 50 km bude nadále zaštiťovat i zimní značení této trasy, která píše historii od roku 1968.
„Jizerská 50 je výjimečná akce, která si za desítky let své existence získala respekt daleko za hranicemi českého sportu. Jsme hrdí, že můžeme být součástí jejího příběhu a pomáhat rozvíjet nejen samotný závod, ale také prostředí Jizerských hor, které je s ním neodmyslitelně spjato," řekl k prodloužení partnerství Daniel Beneš, generální ředitel Skupiny ČEZ.
„Jizerskou 50 si bez Skupiny ČEZ už nedokážeme představit. Dlouhodobé partnerství je pro nás nesmírně cenné. Díky stabilní podpoře se nám společně podařilo posunout tento závod mezi čtyři nejlepší na světě. Nejen to, důležité jsou pro nás i všechny společné aktivity, které vedou k péči o Jizerskou magistrálu, kulturní programy a pochopitelně i sociální rozměr Jizerské 50. Velmi si vážíme této důvěry a těšíme se na další aktivní spolupráci," poděkoval Marek Tesař, Managing Partner agentury Raul, marketingového partnera a spoluorganizátora akce.
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Dlouhodobé partnerství se promítá také do pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Prostřednictvím Nadace ČEZ a aplikace EPP – Pomáhej pohybem vysportovali závodníci i fanoušci za 13 let spolupráce pro dobrou věc 2 690 472 Kč. Jen v posledním ročníku vynesla nadační aktivita celkem 360 753 Kč – 290 751 Kč na údržbu Jizerské magistrály a dalších 70 002 Kč pro Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Další vybrané prostředky směřovaly v Bedřichově například na workoutové hřiště, koupaliště, bike skill centrum či LED osvětlení stadionu v Bedřichově
Běžkařský trenažer a další aktivity pro děti i dospělé je možné každoročně navštívit v oblíbené ČEZ Energy zóně přímo na stadionu v Bedřichově. Kromě zábavy na místě se Skupina ČEZ stará také o základní pilíř doprovodného programu, kterým je dvojice koncertů ČEZ Energy Fest. Díky tomuto partnerství na náměstích v Jablonci a Liberci už zahrály hvězdy jako Tata Bojs, Chinaski, Ewa Farna, Olympic a další.
Skupina ČEZ motivuje závodníky také přímo na trase. V rámci tradiční ČEZ prémie na Jizerce byly letos závodníkům rozdány poukázky na sportovní vybavení v celkové hodnotě 28 000 Kč.
ČEZ Jizerská 50 patří mezi nejprestižnější běžkařské závody v Evropě. Je zakládajícím členem mistrovství světa SkiClassics a jedním ze čtyř závodů Grand Classics, stojí po boku švédského Vasaloppetu, norského Birkebeinerrennetu a italské Marcialongy. Od letošního ročníku má v seriálu hned dva závody, kromě tradiční ČEZ Jizerské 50 také páteční ORLEN Sprint. Zároveň je součástí seriálu Worldloppet, který spojuje vrcholné lyžařské závody z celého světa.
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