ODS zvolila nové vedení klubu, Marek Benda zůstává

Informaci, že ODS pořádá v tiskovém centru Poslanecké sněmovny ve středu odpoledne zvláštní konferenci k představení nového vedení poslaneckého klubu, někteří pochopili tak, že z čela frakce odchází Marek Benda, považovaný za „nesmrtelného“ předsedu klubu.
Služebně nejstarší poslanec, poprvé zvolený už v roce 1990, je považován za chodící paměť Sněmovny. Funkci předsedy klubu poprvé vykonával od roku 2012, pak byl místopředsedou, když v opozici klub řídil Zbyněk Stanjura, ale byl stále považován za velmi vlivného poslance. Předsedou se znovu stal v roce 2021.
Ještě v úterý jej z novinářské galerie bylo možné pozorovat na tradičním postu před první řadou lavic, jak kontroluje dění. V posledních dnech ale zaznívaly informace, že i v klubu ODS sílí poptávka po novém vedení, které by reflektovalo liberálnější směřování Kupkova vedení. Za favoritku na případnou nástupkyni byla považována Eva Decroix, která v posledních dnech zaujala svým označením stran současné koalice za svoloč, kvůli čemuž klub ANO chtěl přestat komunikovat s ODS. Bývalá ministryně spravedlnosti se následně omluvila.
Na druhou stranu se před kongresem ODS hovořilo o tom, že to byl právě Marek Benda, kdo domluvil podporu pro volbu předsedy Martina Kupky i prvního místopředsedy Tomáše Portlika. Po volbě vedení stranického mělo být převoleno i vedení klubu.
Na tiskové konferenci klub ODS vystoupil bezprostředně poté, co v jednacím sále hovořil ministr zahraničí Petr Macinka. Martin Kupka jej také improvizovaně okomentoval.
Ještě předtím ale bylo představeno nové vedení klubu. A Marek Benda byl představen jako pokračující předseda, Eva Decroix zůstala první místopředsedkyní.
Zvolena ale byla celkem pětice řadových místopředsedů frakce. Pavla Žáčka doplnili Lucie Bartošová, Jiří Havránek, Pavel Žáček a Petr Sokol. Klub ODS má 27 členů.
Předseda Kupka mluvil o zajímavém mixu, ve kterém se udržuje zkušenost, ale současně 70 procent členů vedení frakce je nových.
