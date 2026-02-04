„Krvavý šašek.“ Drulák se ohledně Zelenského nedržel zpátky

Bývalý diplomat a politolog Petr Drulák se ve svém aktuálním komentáři pro pořad Nalevo zamýšlel nad hlubokou krizí, ve které se Ukrajina po čtyřech letech ničivého konfliktu nachází. Podle jeho analýzy se země ocitla v bodě demografického a politického zlomu, kdy oficiální narativy Kyjeva i Západu narážejí na tvrdou realitu vyčerpání a vnitřního odporu ukrajinského obyvatelstva.
Profesor mezinárodních vztahů Drulák poukazuje na alarmující čísla, která nedávno zveřejnil ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov. Podle těchto údajů již z armády dezertovalo přibližně 200 000 mužů a další dva miliony se aktivně vyhýbají odvodu. Politolog zdůrazňuje, že při odhadovaném počtu 32 milionů obyvatel představují tito lidé téměř sedm procent celkové populace, což vnímá jako jasný signál nedůvěry v současné vedení země.
„Co je to za režim, když před ním utíká sedm procent populace? Představte si, že by se v České republice sedm set tisíc lidí skrývalo před svou vládou,“ uvádí Drulák.
Situace je o to vážnější, že tito lidé mají rodiny a přátele, což znamená, že až třetina Ukrajinců může vnímat současný režim jako nepřítele, který se snaží poslat jejich blízké na smrt. „Tento režim chce jejich blízké poslat na jatka, a proto se mu lidé snaží uniknout,“ dodává politolog.
Válka jako spektákl a role Volodymyra Zelenského
Kritika Petra Druláka směřuje především k osobě prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého obviňuje z toho, že válku nevede strategicky, ale jako mediální show. S odkazem na knihu analytika Jacquese Bauda o umění války Drulák tvrdí, že ukrajinské vojenské operace často postrádají hlubší smysl a slouží pouze pro potřeby kamer a mezinárodního PR.
„Ukrajinci vedou válku jako spektákl. Vojenské operace, které podnikají, nemají vojenský smysl, ale jsou dobré pro kamery,“ vysvětluje Drulák.
Jako příklad uvádí výpady na ruské teritorium, které sice vypadají dobře v médiích, ale z hlediska celkové strategie nepřinášejí žádný zvrat, zatímco na jiných částech fronty umírají lidé zbytečně. Zelenského pak označuje za „krvavého šaška“. Předvádí tragédii, v níž jeho vlastní obyvatelé mrznou a hladoví. Podle Druláka je v osobním zájmu Zelenského pokračování bojů, protože s příchodem míru skončí jeho politická imunita.
Útoky na infrastrukturu mají Ukrajince zlomit
Drulák se věnuje také taktice Ruska, které v zimních měsících stupňuje útoky na energetickou infrastrukturu. Přestože tuto taktiku označuje za krutou, zasazuje ji do širšího kontextu moderního vedení války.
Podobnou taktiku v minulosti využívaly i západní mocnosti. Profesor srovnává současný ruský tlak s bombardováním Drážďan či Hirošimy a Nagasaki, kde bylo cílem zlomit vůli obyvatelstva a přinutit vládu k jednání.
„Rusové se snaží přivést Ukrajince k zoufalství, aby zatlačili na svoji vládu a ta začala konečně jednat o míru,“ analyzuje Drulák.
Paralelu nachází také v americkém postupu během vietnamské války v 70. letech, kdy zintenzivnění útoků mělo zajistit lepší vyjednávací pozici a odchod „se ctí“. V tomto kontextu vnímá i nedávné humanitární příměří zprostředkované Donaldem Trumpem. Šlo podle něj o krátkodobé gesto, které však nemění odhodlání Ruska dosáhnout svých strategických cílů.
Navzdory skeptickému pohledu spatřuje Petr Drulák určitou naději v nadcházejících mírových jednáních v Abú Dhabí, kterých se mají účastnit delegace Ukrajiny, Ruska a USA. Za klíčový posun považuje skutečnost, že ukrajinská strana poprvé otevřeně připouští možnost výměny území za mír, což bylo dříve nepřekročitelné tabu.
Podle Druláka je však nutné vnímat i ekonomické motivace, které se za konfliktem skrývají. S odkazem na uniklou korespondenci Jeffreyho Epsteina uvádí, že pro část amerických elit byla Ukrajina vždy především „obrovským kšeftem“ a místem pro profit z korupce.
Tento cynický pohled podle něj sdílí i rodina současného amerického prezidenta. Přesto uzavírá s nadějí, že po čtyřech letech „nesmyslné a destruktivní války“ konečně dostane mír reálnou šanci, ačkoliv cena za něj bude pro Ukrajinu nesmírně vysoká.
