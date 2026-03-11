Kupka (ODS): Ještě máme možnost navýšit finanční prostředky na obranu

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,
jednání o rozpočtu ve třetím čtení - nepochybně klíčový bod pro celý letošní rok. Vracíme se k reálnému rozpočtovému rodeu, k návrhu Aleny Schillerové, který fakticky rozkládá odpovědné hospodaření České republiky. A co hůř, v době, kdy bychom měli investovat do obrany, tak Alena Schillerová a kabinet Andreje Babiše naopak navrhují škrty v obranné sféře - nepochopitelné, trestuhodné a zásadně poškozující pro celou Českou republiku.
Co zaznamenáváme v posledních dnech? Ze všech stran od našich spojenců jednoznačná kritika. V době, kdy všichni spojenci naopak posilují obranný průmysl, tak v ten okamžik Česká naopak škrtá v obraně. Vypadá to tak, že zatímco všude kolem nás se opravdu jednoznačně spojenci starají o bezpečí svých lidí, česká vláda na to rezignuje. Česká vláda rezignuje na základní prioritu v době mimořádně rozbouřených časů. Místo toho, abychom se snažili posílit naše bezpečí, tak otevíráme dveře a vypínáme alarm - nic jiného není to škrtnutí 21 miliard na obranu, včetně například omezení finančních prostředků pro Vojenské zpravodajství více než 1 miliardy korun.
Samozřejmě, že současné boje, současná válka, současná rozbouřená situace představuje obrovské nároky na to zajistit v tomto směru patřičný tok informací a ten, kdo informace má, je prostě odolnější. Místo toho, abychom zajistili, že je Česká republika bude schopná zajistit, tak klíčovým institucím peníze bereme, peníze bereme zejména na obraně. A tady to zažíváme při všech jednáních v zahraničí. Americký velvyslanec na bezpečnostní konferenci jasně popsal, že spojence budou zajímat data, fakta. A jestli skončíme ve výsledku s hodnotou 1,8 procenta výdajů na obranu vůči HDP, tak budeme na opravdovém chvostu všech spojenců v rámci NATO. A znovu říkám - trestuhodné a neodpustitelné.
Před volbami se celá vládní koalice, strany vládní koalice zaštiťovaly tím, že se přece o postarají o bezpečnost lidí. No, odpověď, reálná: ten skutečný čin je přesně obrácený. Místo toho, aby se opravdu postavili za obranu České republiky, tak tady snižují výdaje o 21 miliard korun. A kam ty peníze na druhou stranu jdou? No, nejvyšší navýšení zaznamenávají dotace pro agrobarony. Takže malá domů pro Andreje Babiše. A znovu: cesta opačným směrem, než co by v téhle situaci Česká republika měla dělat. A Motoristé říkají, jak Andreje Babiše pohlídají, tak to vidíme, myslím, že 310 miliard schodku je jasná vizitka jejich obrany, těch rozpočtových nesmyslů - geniální záležitost.
Ale pojďme ještě k té hodnotě 310 miliard korun a k tomu, jak si to vlastně stojí. Ano, dnes jednáme ve třetím čtení a základní parametry rozpočtu jsou schválené, nicméně je potřeba znovu připomenout, aby to nezapadlo, že hodnocení rozpočtové rady, Národní rozpočtové rady, je jednoznačné: tento návrh rozpočtu porušuje zákon - jakoby se nic nedělo. Návrh zákona, návrh zákona roku, návrh rozpočtu, porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti - jakoby tu vláda říkala: pro nás ta pravidla úplně neplatí - anebo ještě hůř: no, platí v pondělí, ale v úterý a ve středu už ne - protože tady jsme slyšeli, že by se ten zákon rozpočtové odpovědnosti na ten návrh vztahoval jen v okamžiku, kdyby procházel tím standardním časem. Tak platí jednoznačně, že stejně jako dopravní předpisy, stejně jako jiné zákony neplatí jenom v pondělí a v úterý a ve středu už ne, platí každý den a první krok, který - ten viditelný, ten skutečný - který dělá vláda Andreje Babiše, je prostě porušení platné legislativy.
Vrátím se k tomu nejpotřebnějšímu, co bychom měli udělat teď ve třetím čtení, protože je na to ještě čas. Máme možnost a je to moje výzva vládě Andreje Babiše, máme možnost navýšit finanční prostředky na obranu, abychom dokázali nejenom splnit tu základní hodnotu číselnou, ale především abychom dokázali naplnit naše úkoly, které jako spojenci máme - to je základní odpovědnost. Andrej Babiš, Alena Schillerová hovořili o tom, jak je důležité dostát závazkům a jak je úžasné, že konečně Donald Trump ukazuje Evropě, že se musí starat o svoji bezpečnost. Bohužel u těchhle slov zůstalo, úplně vyprázdněná deklarace - protože kdyby to mysleli vážně, tak to bude znamenat, že naopak na obranu finanční prostředky přidají.
A znovu: proč je to tak důležité? Jestli má Česká republika reálně promlouvat do bezpečnosti své vlastní země, Evropy, tak to na prvním místě musí být plnění závazků, závazků vůči partnerům, nejenom v číselné hodnotě, ale znovu: ve strategických úkolech, ale ty vyžadují finanční prostředky. A jestli finanční prostředky armáda mít nebude, znamená to jediné: prostě budeme méně odolní. A jsme schopni se na řadě věcí shodnout. Jestli dnes přijde vláda se změnou postoje a posílí finanční prostředky na obranu, tak to samozřejmě podpoříme. A je to i náš návrh, návrh, se kterým přicházíme jako opoziční poslanci a Jana Černochová jako bývalá ministryně obrany a jako současná stínová ministryně obrany, protože naše základní role je navrhovat dobré změny a bránit nesmyslům, se kterými přichází vláda.
Bohužel, snížení výdajů na obranu není jediná věc - spolu s tím se také v tom návrhu objevuje snížení prostředků pro Bezpečnostní informační službu, pro NBÚ a NÚKIB. I tohle napravujeme, protože v rozbouřených časech mezinárodněpolitické situace má vláda přece udělat posílení těch služeb, které zajišťují bezpečnost, které jsou schopny dávat dohromady informace, které rozhodují o výsledku konfliktů. Vůbec nechápu, proč předvádí vláda Andreje Babiše tuhle pštrosí politiku, proč tímhle způsobem ohrožuje bezpečnost České republiky. Ono to zároveň ukazuje na to, že se reálně obrací v dosavadním směru a dívá se spíš směrem k Orbánovi, k Ficovi, dívá se na východ. Výsledkem je také to, že v žebříčku přízně Kremlu se tedy posouváme - to je výsledek vládnutí Andreje Babiše, parádní zpráva. A to, že to má konkrétní podoby, že to má konkrétní podobu omezování výdajů na obranu, to je doložitelné, to je váš návrh státního rozpočtu. A tomu pochopitelně budeme bránit, protože tohle znamená skutečný obrat, skutečný obrat od rozumné politiky. A pokud na jedné straně zvyšujete schodek a na druhé straně snižujete výdaje na obranu, je to - a znovu to zdůrazňuji - naprosto nepochopitelné, neospravedlnitelné a trestuhodné.
Podíváme se k dalším věcem, které nás čekají a které se týkají také rozpočtu. Za co volají lidé na Malostranském náměstí? Za podporu kultury. Místo toho vláda v rozpočtu zkrátila rozpočet na kulturu, a to velmi významně. Přicházíme s návrhem, který posiluje jak ochranu památek, tak posiluje také živou kulturu, klíčové věci pro to, abychom mohli vyrůstat v odolné společnosti, protože kultura v tom nepochybně hraje roli také.
Tak to jsou všechno kroky, které reálně obrací směřování České republiky. Místo toho podpora agrobaronů, místo toho snaha rozvrátit celou řadu dalších zákonů. Vedle toho vláda mimo jiné se snaží připravit zákon, který by tady trestal všechny neziskovky, které mají nějakou zahraniční účast bez ohledu na to, co ve skutečnosti dělají. Další jasný signál, že blíž než západ je této vládě blízký směr na východ, k Orbánovi, k Ficovi a ke Kremlu.
Tak tohle opravdu nepřejdeme mlčením. A budeme tu stát, aby se podařilo ten konkrétní projev politiky vlády, to znamená, rozpočet upravit tak, aby to znamenalo naopak garanci pro bezpečí lidí. Proto náš návrh znovu na posílení obrany v době, kdy navíc schodek navrhovaný Alenou Schillerovou a schválený v prvním čtení představuje 310 miliard korun, tak to musí provázet znovu posílení výdajů na obranu, posílení pro naši odolnost a proto, aby při všech zahraničních jednáních s našimi spojenci nemusel složitě Andrej Babiš a všichni členové vlády vysvětlovat, že to tak vlastně nemysleli, že vlastně jako oni přece pro bezpečí pracují. No nepracují, protože podle ovoce poznáte je. A tím konkrétním projevem, tím konkrétním činem je prostě zkrácení výdajů na obranu. Tohle je nejpodstatnější záležitost, kterou je potřeba ve finálním návrhu rozpočtu změnit.
A jestli to neuděláte, tak to znamená jediné, kašlete na spojenecké závazky, kašlete na to, co vám opakovaně říká Donald Trump a co říká celé Evropě, myslete na vlastní bezpečnost. Takže jenom prázdná gesta, jenom nasazené červené čepice, ale když je potřeba také ukázat, že nám na bezpečnosti záleží, tak skutek utek, nekoná se. Ať se tváříte jakkoliv hranatě, tohle vás v žádném případě neospravedlní, tohle vás nevykoupí, prostě tady rozhodují činy, tady rozhoduje to, jestli ve výsledku na tu obranu finanční prostředky přidáte. A ano, my vás k tomu jednoznačně vyzýváme. Tohle je v našem národním zájmu a cokoliv jiného v okamžiku toho dramatického růstu deficitu představuje opravdu jenom cestu zpět. My jsme snižovali schodky rozpočtu systematicky. Teď přinášíte návrh, který nejenom, že samozřejmě bude znamenat i pro další roky zvýšení dluhové služby, nákladů na dluhovou službu v letošním roce 110 miliard korun, ale s touhle politikou ty náklady porostou. 110 miliard korun by vystačilo na mnoho desítek kilometrů dálnic, vystačilo by na řadu nových nemocnic a na řadu nových škol. Místo toho ta vláda obrací kormidlo a říká ne, budeme se zadlužovat víc, protože ty reálné úspory se nedostavily. Před čtyřmi lety s nástupem předchozí vlády se podařilo snížit v tom návrhu ten finální schodek a nic nepomůže vysvětlování, že to vlastně není návrh rozpočtu Aleny Schillerové a Andreje Babiše, no, samozřejmě, že je. Navíc Andrej Babiš říkal někdy 10. října, že přece má vlastní rozpočet nachystaný, že je všechno vyřešeno a že to bude geniální.
Tak nechápu, jak je možné, že teď otálí vláda Andreje Babiše s tím, aby předložila tenhle svůj rozpočet, vlastně upravuje a vymlouvá se na ten předchozí návrh. Tak tady je ale na místě říct, vraťte zpátky peníze na obranu, vraťte peníze na kulturu, věnujte se klíčovým prioritám, kterým se tahle země věnovat musí, jestli chce dostát jak závazkům, tak jestli chce připravit lidem v České republice dobrou budoucnost.
Tohle bude hlavní téma dnešního dne. A my samozřejmě budeme znovu vysvětlovat návrhy, které znamenají opravdu podporu klíčových priorit a toho, aby Česká republika byla čitelným partnerem a při každém zahraničním jednání nečelila tomu samozřejmě oprávněnému útoku, jak to, že neplníte závazky, jak to, že nepřidáváte na obranu, tak jako všichni ostatní, kteří to s obranou myslí vážně.
Samozřejmě, že včera v rámci jednání o programu schůze koalice neumožnila, abychom tady na půdě Poslanecké sněmovny jednali o reálné reakci, potřebné reakci vlády na napětí na Blízkém východě. Já si tedy dovoluju navrhnout jako důležitý bod ještě před projednáním samotného návrhu státního rozpočtu ve třetím čtení, bod, který se jmenuje Napětí na Blízkém východě a potřebná reakce vlády České republiky. A ano, musí se to týkat jak bodů, které jsme navrhovali už minulý týden, aby bylo jasné, jak se česká vláda k té situaci staví, protože srozumitelné to pořád není. Něco jiného říká hnutí ANO, něco jiného říkají Motoristé, s tím jsme schopni se do značné míry ztotožnit, ale něco úplně jiného říká další koaliční partner, a to je SPD. Konečně, protože ta reakce má samozřejmě a musí mít svojí ekonomickou rovinu, tak je na místě bavit se o snížení spotřební daně na pohonné hmoty jako reakce na ten dramatický růst, který zažíváme. My jsme jasně řekli, monitorovat vývoj cen, monitorovat marže, jednat se zástupci čerpacích stanic a řetězců a zároveň tak, jak jsme to udělali my, snížit spotřební daň, která by se navíc nepropsala negativně do celkových příjmů státního rozpočtu v situaci, kdy ceny paliv rostou v některých případech až o 10 korun, to je přesně hodnota, která pak umožní například na DPH kompenzovat tu změnu a to snížení spotřební daně. Tohle jsou důležité body, které by vláda měla dělat rovněž, pokud chce dostát tomu, že je tu proto, aby sloužila lidem, ne vlastním pašalíkům a vlastním zájmům, ale aby skutečně pomáhala České republice. To, jak jí bude pomáhat, to především odráží návrh státního rozpočtu. To je jeho úkol. Ne slova, ale konkrétní čísla.
Prosím, vraťte se ke klíčovým prioritám, vraťte se k obraně, vraťte se k tomu, aby bylo možné v České republice získávat informace, aby bezpečnostní služby měly nezbytné zázemí a jasnou oporu. Pokud vláda říká vážně, že chce dostávat závazkům, tak to musí projevit, tak pak to znamená vrátit 21 miliard na obranu České republiky jako projev klíčové priority pro Českou republiku.
Děkuji za pozornost.
