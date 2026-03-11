Výborný (KDU-ČSL): Jsem zvědav, jak toto bude pan premiér Donaldu Trumpovi vysvětlovat

Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré dopoledne.
Já na začátek musím jednoznačně sdělit, že za poslanecký klub KDU-ČSL tento návrh státního rozpočtu, který je jednoznačně, a budu o tom za chvíli hovořit, vlastně začátkem rozpočtového Eldoráda, nemůžeme podpořit a nepodpoříme, a to z celé řady důvodů. Nicméně, já jsem si dovolil se přihlásit teď, to znamená ještě před samotným otevřením bodu z jiného důvodu, který tady popíšu a panu předsedajícímu potom předám i písemně formulaci bodu, který navrhuju, aby byl zařazen.
Bývá vždycky standardem, že v rámci těch jednotlivých bodů, nejenom státní rozpočet, ale potom také rozpočty jednotlivých fondů SFDI, SFŽP a další, takže je také vždy předložen ministrem financí nebo ministryní financí, střednědobý výhled státního rozpočtu na léta následující, to znamená na léta 2027 a 2028. Já tu výmluvu, která tady zaznívá, že jsme v mimořádném rozpočtu, schvalujeme státní rozpočet už v rámci toho rozpočtového roku, máme tady rozpočtové provizorium, že to není potřeba, tak považuju za bohapustou výmluvu. Bohapustou výmluvu, protože máme znát, jaký je rozpočtový výhled současné vlády, nejenom ten aktuální rozpočet na rok 2026, ale i ten rozpočet, nebo respektive výhled rozpočtu na ta léta následující.
A uvedu jeden příklad, který bychom vlastně potřebovali, aby byl vysvětlen, možná, že by se ukázalo, kdo tedy říká věci správně, kdo říká pravdu a kdo si tady vymýšlí nebo lže. Protože když se podívám na slova ministra obrany, pana ministra Zůny směrem k rozpočtu na obranu a bezpečnost, kdy on hovoří, že sice teď ten rozpočet bude stagnovat, on, jak ukážu za chvíli, reálně klesne na rok 2026, a je to chyba, je to zásadní chyba, jeden ze základních důvodů, proč jako lidovci nemůžeme ten rozpočet podpořit, tak ale zároveň říká, na léta 2027, 2028 budeme dramaticky růst, tuším, že na rok 2027 to má být až o 67 miliard, což samozřejmě je chvályhodné, a to by alespoň částečně napravilo ten nezodpovědně připravený rozpočet na rok 2026.
Ale současně jsem zaregistroval reakci pana premiéra o tom, že ta čísla vůbec nezná a že nic takového neplánuje a nic takového není v plánu a v programu a podobně, tak je potřeba vědět, jak se ty věci skutečně mají. Buď nečte materiály vlastní vlády a vlastní ministryně premiér, to je smutné a také to něco vypovídá o jeho práci a o jeho odpovědném přístupu k veřejným financím a k odpovědnému přístupu k obraně a bezpečnosti, tomu základnímu, co v této rozbouřené době máme, má vláda, stát zajistit pro své občany.
Anebo to znamená, že sice si něco naplánuje ministr obrany, ale dopadne jak už jednou nebo dvakrát nebo třikrát, že potom musí otočit, vzít zpátečku a ve finále bude všechno jinak, protože prostě obranný rozpočet neřídí ministr obrany, ale obranný rozpočet řídí premiér nebo předsedové koaličních stran, jako je Tomio Okamura nebo Petr Macinka. Tak prostě není možné, aby platilo obojí, není možné, že ta čísla neznám a nic takového nenastane, anebo předkládat střednědobý výhled, kde ty výdaje plánované jsou, jsou rostoucí. A já v tomto smyslu musím říct, že musím ocenit takto připravený střednědobý výhled z Ministerstva obrany, to je zcela jistě v pořádku. Chválím pana ministra, jenom nevím, jestli to platí i poté, co opustí areál Ministerstva obrany, to si bohužel nejsem úplně jist. V každém případě, pokud se mu podařilo přesvědčit o této věci, o tomto růstu svého předsedu, myslím tedy předsedu strany, která ho nominovala, podle všeho na Ministerstvo obrany, tak je to opravdu husarský kousek a klobouk dolů.
Čili já budu navrhovat, abychom zařadili dnes po bodu 62, po sněmovním tisku 97, protože tam to patří, to znamená po schválení všech rozpočtů fondů, bod - nově zařazený bod - Střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2027 až 2028.
Dovolte mi teď ještě krátce také se zmínit o tom, co je předmětem dnešního jednání, protože třetí čtení státního rozpočtu je jedno z klíčových hlasování celého legislativního roku tady na půdě Poslanecké sněmovny. Rozhodujeme o tom, jak bude stát hospodařit v letošním roce. Ten rozpočet má pro nás, pro KDU-ČSL, celou řadu problematických míst. Paní ministryně hovořila něco o tom, že zalepuje díry. Obávám se, že měla nějakou špatnou pásku, protože asi oblepila něco jiného, ale určitě ne ty díry. A my jsme se snažili jako KDU-ČSL, ale i jako další opoziční poslanci jí v tom pomoci a opravdu ty některé díry, a v některých případech bych řekl spíš drobné dírky, jí pomoci zalepit a pozměňovacími návrhy, jichž většinu jako KDU-ČSL podpoříme, tyto věci skutečně napravit.
Musím říct, že jsem rád, že asi ve čtyřech případech se paní ministryně a vládní koalice uchýlila k opisování. Byť ve škole se to nedělá a tady nejsme ve škole. Tak pokud jste se inspirovali, pokud jsme vás dotlačili k tomu, že alespoň čtyři ty věci skutečně jste reálně navrhli vyřešit, tak samozřejmě to je dobře. Můžete počítat v tomto smyslu s naší podporou, například pro investiční projekty organizací, které pracují s dětmi a mládeží, jako jsou skauti, turisté, pionýři a další. Je to v zásadě pod rozlišovací schopností jak paní ministryně, tak úředníků na Ministerstvu financí. 50 milionů - to jsou opravdu drobné. A jsem rád, že se vrací. Stejně tak jako že se vracejí peníze na protidrogovou prevenci, vracejí se na tu úroveň tak, jak jsme s ní počítali ještě v tom našem původním návrhu rozpočtu. Je to v pořádku, je to správně.
Největší položka 800 milionů na podporu nebo na rozpočet Národní sportovní agentury - také v pořádku. Protože pokud tady ministr tělocviku nebo sportu, nebo jak se to jmenuje, hovoří o tom, že musíme pracovat na prevenci, já to podepisuju, souhlasím s tím. Ale pak si nemůže nechat škrtnout 800 milionů v tom rozpočtu. Tak tady také děkuju za podporu návrhu, s kterým jsme přišli i my opoziční poslanci. A v zásadě opravdu věřte, že nám je jedno, jestli budete hlasovat pro ten nebo pro onen. Podstatné je to, že v té kapitole se ty finanční prostředky na mládežnický sport, školní sport, tam, kde skutečně reálně pomohou mimo jiné i s tou prevencí, tak že se skutečně ty prostředky tam dostanou. Je to v pořádku. A tohleto je dobře. A byť je to tedy formou nějakého opisování, tak to určitě správné je. Ale zdaleka to není všechno. To jsou čtyři drobnosti.
A když se podívám například na některá kouzla v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí, tak rozumějte tomu, proč dáváme pozměňovací návrh na navýšení kapitoly o 2,8 miliardy, protože není možné na straně jedné slíbit, rozhodnout jako vláda, o zvýšení platů v sociálních službách, a pak těm poskytovatelům těch sociálních služeb ty peníze nedat. Tak to je postavíte před neřešitelnou situaci od 1. dubna, jestli se nepletu. Tohle prostě není možné. Pokud jste se rozhodli být, a já to chválím, souhlasím s tím, být pěknými a rozhodnout o zvednutí platů, pak je potřeba na to reagovat také v rámci státního rozpočtu. A to se neděje. A výsledek může potom být velké zklamání, nebo také to, že bude hrozit omezování kapacit pro seniory a zařízení pro seniory, kapacit sociálních služeb, snížení kvality péče a podobně. A to bych považoval za velmi, velmi nezodpovědné.
Druhý důvod, který tady je potřeba připomenout, aby nezapadl, rozpočet je předkládán v rozporu se zákonem. Zákon je předkládán v rozporu s tím zákonem, který tady platí, a to je zákon o rozpočtové odpovědnosti. Motoristy to možná nemusí trápit, protože pro to nehlasovali, byť tedy se zaštítili tím, jak budou hlídat hlídací psy vlády Andreje Babiše, jak budou hlídat jak hlídací psi to, aby se stát nezadlužoval, abychom dokázali ukrotit výdaje státu, abychom dokázali pokračovat v té rozpočtové odpovědnosti, s kterou jsme bojovali dlouhodobě a úspěšně i my, naše vláda, vláda Petra Fialy, tak výsledkem je pravý opak. Výsledkem je předložení státního rozpočtu s větší sekerou a v rozporu s platným zákonem o rozpočtové odpovědnosti, pro který hlasoval Andrej Babiš a téměř celé hnutí ANO v minulém volebním období.
Třetí věc, třetí důvod, proč jako KDU-ČSL nemůžeme ten návrh státního rozpočtu podpořit, je trestuhodné - trestuhodné - snížení výdajů na bezpečnost a obranu této země, našich domácností, našich rodin. Tak to prostě reálně je. Můžete tady kouzlit s čísly, jak chcete. Ale když se podíváte na materiál, který zpracoval Parlamentní institut, to znamená zcela nezávislé a naše vlastně jakoby servisní oddělení tady, tak tam to je zcela jasně napsané. V roce 2025: 2,02, přes 171 miliard korun. V případě rozpočtu roku 2026 je to 1,73. Ano, bez výdajů dalších ministerstev, to říkám poctivě. Takže když k tomu potom ještě dopíšete některé výdaje z oblasti dopravy a podobně, tak se vám to navýší, nicméně k těm dvěma procentům se těžko, velmi těžko dokážete přiblížit. A je celé otázkou, které ty výdaje skutečně vám potom i Severoatlantická aliance uzná a které neuzná.
Čili co platí? Za prvé, neplníme spojenecké závazky. Považuji to za trestuhodné. Jsem docela zvědav, kdo poletí na summit do Ankary v červnu, na summit Severoatlantické aliance, protože tam Donald Trump zcela jistě od svých poradců dostane tabulku. A můžu vám garantovat, že pokud ten rozpočet bude takto schválen, tak v té tabulce bude Česká republika poslední. Jediný stát Severoatlantické aliance, který aktuálně stagnuje, respektive snižuje výdaje na obranu a bezpečnost. Budeme jediní. Budeme tam podtržení tou tlustou americkou černou fixou. A jsem zvědav, jak toto bude pan premiér Donaldu Trumpovi vysvětlovat. Podle mě to je nevysvětlitelné. A máte možnost, máte tady pozměňovací návrhy, pro které dneska je možné hlasovat a díky tomu tenhleten velký lapsus, mezinárodní lapsus, bezpečnostní lapsus, ohrožení našich rodin, našich domácností ještě napravit. My vás v tom určitě podpoříme. Ale není možné před tím strčit hlavu do písku.
Vůbec nehovořím o zemích, jako je Polsko, kde jsou ve výdajích na 4,5 procentech HDP. To je, myslím, že úplně pro nás v tuto chvíli nedosažitelné a ani to nejsme schopni reálně. To já taky vím. Ale vy se ani neblížíte státům, ke kterým vzhlížíte, jako je Maďarsko nebo Slovensko. Ty zcela bezpečně jsou nad dvěma procenty HDP - jak Slováci, tak Maďaři. Ani toho vy jako vláda České republiky nejste schopni. A samozřejmě, že to může do budoucna ohrozit vyzbrojování naší armády, zajišťování bezpečnosti našich občanů.
Proto se my jako lidovci nejsme připraveni ztotožnit s tím, že se stáváme černými pasažéry v rámci našich spojenců, v rámci našich spojeneckých závazků. Proto nemůžeme rozpočet na rok 2026 tak, jak byl předložen, podpořit.
Děkuju za pozornost.
