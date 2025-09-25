ČEZ: Učni z Hněvkovic si rozdělí stipendium 200 tisíc korun

Takovou nabídku využila od společnosti ČEZ Energoservis čtveřice učňů připravujících se v oboru Svářeč a potrubář pro jadernou energetiku na Střední odborné škole a středním odborném učilišti Hněvkovice. Během závěrečného ročníku si tak každý z nich přijde na 50 tisíc korun.
Chybí jim jen rok studia. Už nyní má čtveřice učňů SOŠ SOU Hněvkovice jisté pracovní uplatnění. K tomu jim ČEZ Energoservis nabídl ještě na závěrečný rok studia měsíční stipendium čtyři tisíce korun. „Nevybrali jsme je náhodou. Už u nás strávili několik týdnů na praxi. Víme, jak pracují, jak přitom dodržují pravidla a jaké mají studijní výsledky. Všichni čtyři budou určitě posilami našich týmů,“ uvedl Petr Maralík, generální ředitel ČEZ Energoservis.
Nejen samotný ČEZ, ale i jeho klíčoví jaderní dodavatelé, se připravují na rozvoj jaderné energetiky. „I my procházíme generační obměnou a personálně se chystáme se na nový blok v Dukovanech a malé modulární reaktory v Temelíně. Školy jako Hněvkovice nebo Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Českých Budějovicích nám pomáhají získat mladé lidi s velkým potenciálem. My jim naopak nabídneme pracovní uplatnění v prostředí, která má perspektivu,“ doplnil Petr Maralík.
Jedním z učňů, který získal stipendium je jednadvacetiletý Samuel Šíma z Českých Budějovic. „Vážím si toho a mám velkou radost. Stipendium je rozhodně hodně příjemné, ale důležitá je pro mě i ta pracovní nabídka, která mi dává dlouhodobou perspektivu,“ svěřil se Samuel Šíma.
Situaci pozitivně vnímá i provozovatel Jaderné elektrárny Temelín, společnost ČEZ. „Pro servis jaderných elektráren jsou dodavatelé naprosto klíčoví. Údržba, revize nebo opravy nejen během odstávek jdou právě za jejich techniky. Proto je pro nás důležité, aby oni dokázali sehnat šikovné lidi, které práce v prostředí jaderné elektrárny bude bavit,“ konstatoval Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Obor Svářeč a potrubář otevřela SOŠ SOU Hněvkovice společně s ČEZ před dvěma roky. Ve třech ročnících obor navštěvuje 25 učňů. Ve zdejších dílnách mají k dispozici mají šest svářecích boxů s nejmodernějším svářecím zařízením, CNC stroje na řezání plechů a další špičkové zařízení, na kterém mohou zdejší učni získat potřebnou praxi a zvýšit své šance na další uplatnění. Navíc mají šanci několik týdnů strávit na praxi v Jaderné elektrárně Temelín u dodavatelských firem. Zájemci o obor Svářeč a potrubář pro jadernou energetiku se mohou více dozvědět během Dnů otevřených dveří, které škola pořádá 22. listopadu a 23. ledna.
ČEZ Energoservis, s.r.o., je dceřinou společností Skupiny ČEZ, která se specializuje na poskytování servisních služeb pro energetiku. Zajišťuje především odbornou údržbu, opravy, revize a modernizace technologických zařízení elektráren a dalších energetických provozů. Společnost působí jak v oblasti klasické energetiky, tak v jaderné energetice, kde hraje klíčovou roli při zajišťování vysoké spolehlivosti a bezpečnosti výrobních bloků. Aktuálně zaměstnává 1012 lidí.
autor: Tisková zpráva