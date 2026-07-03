ČEZ otevírá podzemí Lipna, okolí Temelína i Hněvkovic

03.07.2026 11:56 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Hned tři jihočeské energetické zdroje představí veřejnosti během července společnost ČEZ.

ČEZ otevírá podzemí Lipna, okolí Temelína i Hněvkovic
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Netradiční exkurze odstartovaly virtuální prohlídkou Jaderné elektrárny Temelín. O víkendu se zájemci podívají do útrob vodní elektrárny Lipno. Fanoušci energetiky se mohou těšit i na komentovanou okružní jízda kolem vodního díla Hněvkovice a elektrárny Temelín. Všechny prohlídky jsou zdarma, registrace na volná místa stále probíhá ZDE

Energetici letos rozdělili prázdninovou nabídku do tří tematických okruhů, které propojují jadernou a vodní energetiku. Programy poběží celý červenec od pondělí až do neděle. Návštěvníci se mohou přihlásit na komentované projížďky kolem vodní elektrárny Hněvkovice a její čerpací stanice, virtuální prohlídku elektrárny Temelína a exkluzivní sestup do podzemí lipenské vodní elektrárny.

Z Královéhradeckého kraje přijeli do Temelína Josef Jeník a Martina Jeník-Volfová. „Na exkurzi jsme narazili v podstatě náhodou během dovolené v Táboře. Doporučila nám ji paní, která Temelín kdysi navštívila a byla nadšená. My teď odjíždíme s úplně stejným, skvělým dojmem,“ popsal Josef Jeník.

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„Vůbec jsem nevěděla, co od virtuální reality čekat, ale bylo to naprosto super. Brýle člověka přenesou do úplně jiného světa. Vidět chladicí věž z takové výšky je opravdu silný zážitek,“ doplnila Martina Jeník-Volfová.

Elektřina není jen o nabíjení telefonu

Spokojená z Temelína odjížděla i třináctileté Eliška Cinková. „Přijeli jsme od Plzně. Bylo to nádherné a hodně mě to bavilo. Hlavně se mi líbilo, jak jsem byla ve věži,“ svěřila se Eliška, která do Temelína přijela v doprovodu rodičů a mladší setry. „Chtěli jsme dětem ukázat, že elektřina není samozřejmost a neznamená jen dobíjení mobilu nebo dívání se na televizi. Tady získaly jasnou představu, jak energie skutečně vzniká. Nejzajímavější bylo, že jsme se prostřednictvím virtuální reality podívali do míst, kam se běžný smrtelník nedostane. Exkurzi určitě doporučuji,“ uzavřel Martin Cink.

Temelín a Hněvkovice: Příběh vody pro jihočeskou jadernou elektrárnu

Dvě a půl hodiny trvající program ukáže návštěvníkům souvislosti mezi jádrem a vodou. Lidé budou mít jedinečnou možnost vidět okolí temelínské elektrárny, zastavit se u vodní elektrárny Hněvkovice i čerpací stanice Hněvkovice, která zajišťuje vodu důležitou pro provoz a bezpečnost elektrárny. Součástí komentované projížďky autobusem je seznámení s fungováním temelínské elektrárny a jejími bezpečnostními systémy. 

  • Termíny: Každé červencové úterý a čtvrtek (od 2. 7. do 23. 7.) vždy v 9:00, 12:30 a 15:00 hodin.
  • Kapacita: 40 osob na jeden termín. Sraz je u Infocentra Temelín (parkování naproti na parkovišti TARC).

Objevte Temelín: Přednáška s virtuální realitou

Jak vypadá jedna z nejmodernějších jaderných elektráren v Evropě zevnitř? Interaktivní 80minutová přednáška s využitím virtuální reality vás zavede do míst, kam se při klasické exkurzi návštěvníci nedostanou. Prohlídka neprobíhá v infocentru, ale přímo v administrativní budově elektrárny.

  • Termíny: Každé červencové pondělí, středa a pátek (od 1. 7. do 24. 7.) v celkem pěti časech denně (od 9:00 do 15:30).
  • Kapacita: 30 osob na jeden termín. Sraz je před administrativní budovou elektrárny Temelín.

Lipno exkluzivně: 160 metrů pod hladinou Vltavy

Hodně netradiční zážitek nabízí vodní elektrárna Lipno I. Speciální výtah sveze návštěvníky do obří strojovny vyhloubené v kaverně 160 metrů pod zemí. K vidění bude generátor s rotorem o hmotnosti 240 tun i pohled do 3,6 kilometru dlouhého výtokového tunelu.

  • Termíny: Všechny červencové víkendy (sobota a neděle) každou hodinu od 9:00 do 16:00 hodin.
  • Kapacita a podmínky: Maximálně 6 osob na skupinu. Vstup je povolen pouze osobám starším 15 let s platným občanským průkazem či pasem. Exkurze je fyzicky náročná (zahrnuje schody), vyžaduje pevnou uzavřenou obuv a není vhodná pro osoby trpící strachem z výšek nebo klaustrofobií.

Důležité upozornění pro návštěvníky
U všech typů prohlídek je nutné dostavit se na místo srazu s předstihem (10 až 15 minut před začátkem). Vzhledem k velkému zájmu a omezeným kapacitám doporučují energetici neváhat s rezervací. Zájemci se mohou na konkrétní dny a časy registrovat na webových stránkách ZDE.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.svetenergie.cz

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ČEZ , energetika , informace , vzdělávání , exkurze , TZ

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Babiš

Prosím o odpověď na otázku.Proč jedete pořád-- AntiBabiš.kDYBY TO NEMĚL VŠE OŠETŘENÉTAK BYCH VÁM VĚŘIL.Ale Vy opravdu nemáte nic jiného než mít v puse Babiše.Kolik jste toho mohli udělat ve Vaši minulé vládě a nic.Teď jedete pořád dokolečka jak by to mělo být. Děkuji za Odpověď. mamlas

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