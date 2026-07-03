Weimerová (STAN): Ukažme lidem, že normální je nechlastat

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
nebudu mluvit dlouho, ale chtěla bych ocenit úsilí kolegů, kteří se podobou moderní Sněmovny zabývají velmi dlouho a intenzivně, aby byla diskuse k naší legislativě důstojná a efektivní a abychom přinášeli občanům co nejlepší službu, do které nás sem posílají. Vážím si i toho, že jsme o změnách jednali napříč politickým spektrem, což odpovídá citlivosti a důležitosti tohoto tématu. To říkám jen z pozice dlouhodobého původně laického pozorovatele.
Ale v jiné záležitosti jsem i pozorovatel i z odborného hlediska. Teď jsem poslankyní, ale jinak pracuji jako psycholožka a vím velmi dobře, jak na člověka krátkodobě i dlouhodobě působí alkohol. Už malé dávky alkoholu mají vliv na prožívání, emocionalitu, snižují se sociální zábrany, zhoršují se kognitivní motorické a vizuální funkce a schopnost dělit pozornost, přičemž se zároveň vlastní schopnosti přeceňují.
Mgr. Ester Weimerová, B.S.
Jinými slovy vůbec na tom nejsme dobře, ale myslíme si, že to skvěle zvládáme. Dlouhodobá konzumace se pak propisuje do vážných zdravotních problémů včetně dopadů na mozek. My máme v České republice alkoholovou, zejména pivní kulturu a podepisuje se to na nás. Rizikově pije přes 1,5 milionu Čechů, ročně s alkoholem je spojeno 6 000 až 7 000 úmrtí, z toho ve dvou tisících až tří tisících případech je alkohol hlavní nebo jedinou příčinou úmrtí.
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To jsou extrémně vysoká čísla, s nimiž budeme bojovat ještě hodně dlouho. Ale začíná to tím, že ukazujeme důsledky a alternativy, a především jdeme příkladem. Lidské chování často formuje to, co vnímá jako normální, a to ještě víc než to, zda je něco vhodné, jestli vidí, že je normální nepít, když řídím, nepít, když se potřebuji soustředit, nepít v práci, a když vidí, že ti, kteří by je měli zastupovat ve Sněmovně, mají alkohol volně dostupný přímo na pracovišti a také ho často užívají, ona je ta snížená sebekontrola někdy vidět i na těch schůzích, tak je to asi nejdřív zklame, ale taky to úplně neposílí jejich vlastní motivaci nepít, protože je to zřejmě akceptovatelné.
Řeknou si, když můžou poslanci, můžu taky. A já bych si přála, abychom už opravdu konečně vymýtili různé láhve tvrdého alkoholu ukryté ve skříňkách v pracovně. Je to vážný problém a pramení z velké části z toho společenského vnímání, že o nic nejde.
Vážení kolegové, předpokládám, že zde budeme jednat například i o regulaci prodeje alkoholu. Jak bychom mohli být důvěryhodní, kdybychom hájili regulaci, ale nezvedli ruku pro zákaz vlastního užívání alkoholu na pracovišti? Jako poslanci nejsme vždy v oblibě, ale přesto jsme viditelní. Máme jít vzorem a to, co děláme, ovlivňuje i společenské normy a měli bychom ostatně stát i s naším vlastním dobrým pracovním prostředím. Prosím podpořme pozměňovací návrh dnes známý jako Lex střízlivost, ukažme lidem, že normální je nechlastat.
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