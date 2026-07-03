Weimerová (STAN): Ukažme lidem, že normální je nechlastat

03.07.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny dne 3. července 2026 k zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Weimerová (STAN): Ukažme lidem, že normální je nechlastat
Foto: STAN
Popisek: Starostové a nezávislí - logo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nebudu mluvit dlouho, ale chtěla bych ocenit úsilí kolegů, kteří se podobou moderní Sněmovny zabývají velmi dlouho a intenzivně, aby byla diskuse k naší legislativě důstojná a efektivní a abychom přinášeli občanům co nejlepší službu, do které nás sem posílají. Vážím si i toho, že jsme o změnách jednali napříč politickým spektrem, což odpovídá citlivosti a důležitosti tohoto tématu. To říkám jen z pozice dlouhodobého původně laického pozorovatele.

Ale v jiné záležitosti jsem i pozorovatel i z odborného hlediska. Teď jsem poslankyní, ale jinak pracuji jako psycholožka a vím velmi dobře, jak na člověka krátkodobě i dlouhodobě působí alkohol. Už malé dávky alkoholu mají vliv na prožívání, emocionalitu, snižují se sociální zábrany, zhoršují se kognitivní motorické a vizuální funkce a schopnost dělit pozornost, přičemž se zároveň vlastní schopnosti přeceňují.

Mgr. Ester Weimerová, B.S.

  • STAN
  • poslankyně
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Jinými slovy vůbec na tom nejsme dobře, ale myslíme si, že to skvěle zvládáme. Dlouhodobá konzumace se pak propisuje do vážných zdravotních problémů včetně dopadů na mozek. My máme v České republice alkoholovou, zejména pivní kulturu a podepisuje se to na nás. Rizikově pije přes 1,5 milionu Čechů, ročně s alkoholem je spojeno 6 000 až 7 000 úmrtí, z toho ve dvou tisících až tří tisících případech je alkohol hlavní nebo jedinou příčinou úmrtí.

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To jsou extrémně vysoká čísla, s nimiž budeme bojovat ještě hodně dlouho. Ale začíná to tím, že ukazujeme důsledky a alternativy, a především jdeme příkladem. Lidské chování často formuje to, co vnímá jako normální, a to ještě víc než to, zda je něco vhodné, jestli vidí, že je normální nepít, když řídím, nepít, když se potřebuji soustředit, nepít v práci, a když vidí, že ti, kteří by je měli zastupovat ve Sněmovně, mají alkohol volně dostupný přímo na pracovišti a také ho často užívají, ona je ta snížená sebekontrola někdy vidět i na těch schůzích, tak je to asi nejdřív zklame, ale taky to úplně neposílí jejich vlastní motivaci nepít, protože je to zřejmě akceptovatelné.

Řeknou si, když můžou poslanci, můžu taky. A já bych si přála, abychom už opravdu konečně vymýtili různé láhve tvrdého alkoholu ukryté ve skříňkách v pracovně. Je to vážný problém a pramení z velké části z toho společenského vnímání, že o nic nejde.

Vážení kolegové, předpokládám, že zde budeme jednat například i o regulaci prodeje alkoholu. Jak bychom mohli být důvěryhodní, kdybychom hájili regulaci, ale nezvedli ruku pro zákaz vlastního užívání alkoholu na pracovišti? Jako poslanci nejsme vždy v oblibě, ale přesto jsme viditelní. Máme jít vzorem a to, co děláme, ovlivňuje i společenské normy a měli bychom ostatně stát i s naším vlastním dobrým pracovním prostředím. Prosím podpořme pozměňovací návrh dnes známý jako Lex střízlivost, ukažme lidem, že normální je nechlastat.

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jednací řád , sněmovna , STAN , 24. schůze , 3.7 , Weimerová

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