Nespokojená Witowská. Chtěla omluvu, ta přišla. Ale ne podle její představy

03.07.2026 12:59 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Dlouholetá novinářka Světlana Witowská, dnes partnerka poradce prezidenta Pavla Petra Koláře, dala ve veřejném prostoru najevo, že se hodně zlobí na poradce ministra zahraničí Petra Macinky Pavla Šika. Vyzvala ho, aby se omluvil. Pavel Šik se ozval. ALe ne tak, jak si Witowská představovala.

Nespokojená Witowská. Chtěla omluvu, ta přišla. Ale ne podle její představy
Foto: Repro Twitter
Popisek: Moderátorka Světlana Witowská po svém posledním Interview ČT24

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Letní teploty opadly, ale napětí kolem cesty české delegace na summit NATO do turecké Ankary přetrvává. Oleje do ohně přilil poradce ministra zahraničí Petra Macinky, ekonom Pavel Šik, když naznačil, že existuje spojení mezi poradcem prezidenta Petrem Kolářem, jeho partnerkou Světlanou Witowskou a ústavním soudcem Pavlem Šámalem. Witowská se okamžitě ohradila, že se jedná o manipulaci, vyzvala Šika, aby svůj příspěvek uveřejněný na sociálních sítích smazal a aby se omluvil.

„Vyzývám tímto poradce ministra zahraničí Pavla Šika, aby z FB smazal a omluvil se za zjevně nepravdivé a manipulativní informace,“ zdůraznila Witowská.

 

Pavel Šik se na sociální síti Facebook skutečně omluvil, ale neodpustil si obšírnější komentář.

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Zdůraznil, že mu bylo sděleno, že se Petr Kolář a Pavel Šámal setkali, a tato informace sama o sobě není z Šikova pohledu nijak urážlivá.

„Doneslo se mi, že byli viděni sedět spolu se svými dámskými doprovody vedle sebe v jakési občerstvovně na festivalu Smetanova Litomyšl, jak si přátelsky povídají. Autoři té informace nechtějí vystupovat veřejně, takže to beru na vědomí a nechávám bez dalšího komentáře. Chci zdůraznit, že jsem nikoho sprostě neurazil, o nikom neřekl nic dehonestujícího ani vulgárního. To, že jsem předpokládal, že se Šámal a Kolář znají a považoval jejich vztah za přátelský, není podle mě něco, za co by se dalo někoho žalovat nebo kvůli tomu obtěžovat Policii ČR. Nicméně pokud paní Witowské vadí, že jsem automaticky předpokládal, že ona, jedna z nejzkušenějších a nejznámějších novinářek s více než dvacetiletou praxí, se s panem Šámalem prostě zná a že mají s jejím partnerem panem Kolářem s manžely Šámalovými přátelský vztah, a vyprávění uvěřil, tak se jí omlouvám,“ napsal Pavel Šik.

Ale nezůstal jen u toho.

Zdůraznil také, že Witowská je dlouholetá novinářka, která za léta své novinářské práce jistě poznala řadu významných osobností České republiky. Totéž podle Šika platí o Petru Kolářovi, bývalém diplomatovi v USA a v Rusku, který za léta svého progresivního života jistě potkal řadu osobností. Včetně stávajícího ústavního soudce Šámala.

„Prezident v minulosti při výběru nového šéfa Ústavního soudu dle svých zvyklostí a pečlivosti jistě s panem Šámalem jako kandidátem mluvil, a proto mi nepřišlo překvapivé, že by se pánové znali. Předpokládal jsem to také proto, že prezident Pavel slavnostně Smetanovu Litomyšl zahajoval, pan Kolář s paní Witowskou festival navštěvuje a pan Šámal je či byl tzv. ‚bronzovým‘ podporovatelem festivalu a věrným návštěvníkem,“ podotkl Šik.

Informace, že se Witowská, Kolář a Šámal mohli potkat, mu prý proto nepřišla nijak překvapivá. Jen ji podle vlastních slov sarkasticky okomentoval kvůli tomu, co se děje ve věci složení české delegace mířící na summit NATO.

„Což by veřejně činné osoby měly zvládnout. Ale mýlil jsem se, pan Kolář viděl pana Šámala v Litomyšli dle vlastních slov jen z dálky ani paní Witowská, ani pan Kolář – jak jsem si přečetl – pana Šámala neznají a nikdy s ním nehovořili. Od sdílení AI vytvořené fotografie dotyčných u jednoho stolu se důrazně vymezuji. Tuto informaci tvrdil třeba server Forum24 ještě předtím, než článek během dne potichu změnil, nebo to doteď tvrdí třeba Aktuálně. Žádnou AI fotografii dotyčných jsem nesdílel ani nevytvářel a je s podivem, že takto jednoduchou věc si dotyčná média neověřila,“ zdůraznil Šik.

Jedním dechem dodal, že Deník N lže, pokud tvrdí, že on naznačoval, že snad pan Kolář do něčeho zasahoval.

„Stejně tak se vymezuji proti lživému tvrzení Deníku N v původní verzi článku, že jsem tvrdil, že pan Kolář do něčeho zasahoval, což by bylo dle mého i v případě nějakého setkání na veřejném koncertu absurdní. Je také absurdní, jak média jako Forum 24 Deník N měnila potichu bez upozornění původní články pod starými odkazy na zcela nové verze. Prostě novinařina, které můžete věřit (sarkasmus),“ napsal doslova.

Dodal, že „pravda a láska musí vítězit nad lží a nenávistí“, což byl slogan, jenž mnohokrát opakoval poslední československý a první český prezident Václav Havel.

Nakonec vyzval exministra zahraničí Jana Lipavského, momentálně poslance za ODS, který na sociálních sítích tvrdil, že Šik sdílel zfalšovanou fotografii.

„Doufám, že se k tomu postaví stejně chlapsky a nebudou nutné žádné další kroky,“ upozornil Šik.

Witowská reagovala nespokojeným komentářem: „Od chlapa bych čekala omluvu typu – omlouvám se, že jsem několik dní sdílel zjevnou lež, která mohla vyvolat falešný dojem o propojení soudce ÚS s externím poradcem prezidenta a novinářkou. Měl jsem si to ověřit. Zveřejněné lži mažu. Chlapi s "vůní benzinu" došli.“

 

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NATO , Šámal , x , Turecko , Petr Pavel , Petr Kolář , Prezident Pavel , Pavel Šik , ÚS ČR , Světlana Witowská , Anakara

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Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Babiš

Prosím o odpověď na otázku.Proč jedete pořád-- AntiBabiš.kDYBY TO NEMĚL VŠE OŠETŘENÉTAK BYCH VÁM VĚŘIL.Ale Vy opravdu nemáte nic jiného než mít v puse Babiše.Kolik jste toho mohli udělat ve Vaši minulé vládě a nic.Teď jedete pořád dokolečka jak by to mělo být. Děkuji za Odpověď. mamlas

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