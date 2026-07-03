Nespokojená Witowská. Chtěla omluvu, ta přišla. Ale ne podle její představy

Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Anketa
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
„Vyzývám tímto poradce ministra zahraničí Pavla Šika, aby z FB smazal a omluvil se za zjevně nepravdivé a manipulativní informace,“ zdůraznila Witowská.
Vyzývám tímto poradce ministra zahraničí @SikPavel, aby z FB smazal a omluvil se za zjevně nepravdivé a manipulativní informace. K této veřejné výzvě přikládám foto ze dne 26. 6. kdy jsem v Litomyšli byla s partnerem @PetrKol15555896. Výzvu jsem odeslala mailem i na @mzvcr. pic.twitter.com/8gUqQHAQDz— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) July 2, 2026
Pavel Šik se na sociální síti Facebook skutečně omluvil, ale neodpustil si obšírnější komentář.
„Doneslo se mi, že byli viděni sedět spolu se svými dámskými doprovody vedle sebe v jakési občerstvovně na festivalu Smetanova Litomyšl, jak si přátelsky povídají. Autoři té informace nechtějí vystupovat veřejně, takže to beru na vědomí a nechávám bez dalšího komentáře. Chci zdůraznit, že jsem nikoho sprostě neurazil, o nikom neřekl nic dehonestujícího ani vulgárního. To, že jsem předpokládal, že se Šámal a Kolář znají a považoval jejich vztah za přátelský, není podle mě něco, za co by se dalo někoho žalovat nebo kvůli tomu obtěžovat Policii ČR. Nicméně pokud paní Witowské vadí, že jsem automaticky předpokládal, že ona, jedna z nejzkušenějších a nejznámějších novinářek s více než dvacetiletou praxí, se s panem Šámalem prostě zná a že mají s jejím partnerem panem Kolářem s manžely Šámalovými přátelský vztah, a vyprávění uvěřil, tak se jí omlouvám,“ napsal Pavel Šik.
Ale nezůstal jen u toho.
Zdůraznil také, že Witowská je dlouholetá novinářka, která za léta své novinářské práce jistě poznala řadu významných osobností České republiky. Totéž podle Šika platí o Petru Kolářovi, bývalém diplomatovi v USA a v Rusku, který za léta svého progresivního života jistě potkal řadu osobností. Včetně stávajícího ústavního soudce Šámala.
„Prezident v minulosti při výběru nového šéfa Ústavního soudu dle svých zvyklostí a pečlivosti jistě s panem Šámalem jako kandidátem mluvil, a proto mi nepřišlo překvapivé, že by se pánové znali. Předpokládal jsem to také proto, že prezident Pavel slavnostně Smetanovu Litomyšl zahajoval, pan Kolář s paní Witowskou festival navštěvuje a pan Šámal je či byl tzv. ‚bronzovým‘ podporovatelem festivalu a věrným návštěvníkem,“ podotkl Šik.
Informace, že se Witowská, Kolář a Šámal mohli potkat, mu prý proto nepřišla nijak překvapivá. Jen ji podle vlastních slov sarkasticky okomentoval kvůli tomu, co se děje ve věci složení české delegace mířící na summit NATO.
„Což by veřejně činné osoby měly zvládnout. Ale mýlil jsem se, pan Kolář viděl pana Šámala v Litomyšli dle vlastních slov jen z dálky ani paní Witowská, ani pan Kolář – jak jsem si přečetl – pana Šámala neznají a nikdy s ním nehovořili. Od sdílení AI vytvořené fotografie dotyčných u jednoho stolu se důrazně vymezuji. Tuto informaci tvrdil třeba server Forum24 ještě předtím, než článek během dne potichu změnil, nebo to doteď tvrdí třeba Aktuálně. Žádnou AI fotografii dotyčných jsem nesdílel ani nevytvářel a je s podivem, že takto jednoduchou věc si dotyčná média neověřila,“ zdůraznil Šik.
Jedním dechem dodal, že Deník N lže, pokud tvrdí, že on naznačoval, že snad pan Kolář do něčeho zasahoval.
„Stejně tak se vymezuji proti lživému tvrzení Deníku N v původní verzi článku, že jsem tvrdil, že pan Kolář do něčeho zasahoval, což by bylo dle mého i v případě nějakého setkání na veřejném koncertu absurdní. Je také absurdní, jak média jako Forum 24 Deník N měnila potichu bez upozornění původní články pod starými odkazy na zcela nové verze. Prostě novinařina, které můžete věřit (sarkasmus),“ napsal doslova.
Dodal, že „pravda a láska musí vítězit nad lží a nenávistí“, což byl slogan, jenž mnohokrát opakoval poslední československý a první český prezident Václav Havel.
Nakonec vyzval exministra zahraničí Jana Lipavského, momentálně poslance za ODS, který na sociálních sítích tvrdil, že Šik sdílel zfalšovanou fotografii.
„Doufám, že se k tomu postaví stejně chlapsky a nebudou nutné žádné další kroky,“ upozornil Šik.
Witowská reagovala nespokojeným komentářem: „Od chlapa bych čekala omluvu typu – omlouvám se, že jsem několik dní sdílel zjevnou lež, která mohla vyvolat falešný dojem o propojení soudce ÚS s externím poradcem prezidenta a novinářkou. Měl jsem si to ověřit. Zveřejněné lži mažu. Chlapi s "vůní benzinu" došli.“
Od chlapa bych čekala omluvu typu - omlouvám se, že jsem několik dní sdílel zjevnou lež, která mohla vyvolat falešný dojem o propojení soudce ÚS s externím poradcem prezidenta a novinářkou. Měl jsem si to ověřit. Zveřejněné lži mažu.— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) July 3, 2026
Chlapi s "vůní benzinu" došli????+?.@SikPavel
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku