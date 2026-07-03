České dráhy: Výluky na hlavním koridoru z Prahy na Moravu

03.07.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Provoz vlaků na hlavním železničním koridoru spojujícím Prahu s východními Čechami a Moravou v červenci ovlivní stavební práce Správy železnic.

České dráhy: Výluky na hlavním koridoru z Prahy na Moravu
Foto: red
Popisek: ČD - logo

V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz v úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem, od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín – Pardubice hl.n. – Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.

Výluky budou probíhat vždy na jedné traťové koleji. Správa železnic během nich zajistí výměnu kolejnic, jejich broušení a poté provedení směrové a výškové úpravy koleje.

Vliv stavebních prací na dálkovou dopravu

Vzhledem k omezené kapacitě trati mohou dálkové vlaky Českých drah při průjezdu opravovanými úseky navýšit zpoždění až o 15 minut. Cestujícím doporučujeme, aby průběžně sledovali výši zpoždění a případně v souvislosti s přestupy kontaktovali vlakový personál.

Náhradní autobusová doprava v regionální dopravě

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V regionální dopravě bude po dobu výluk zavedena náhradní autobusová doprava, která bude zajištěna podle výlukových jízdních řádů.

Od 5. do 21. července budou autobusy nahrazovat vlaky linky S10 mezi Kolínem a Řečany nad Labem s tím, že jedna z linek náhradní dopravy pojede mezi Kolínem a Přeloučí. Od 22. července se výluka rozšíří a náhradní autobusová doprava u této regionální linky bude zajištěna v delším úseku Kolín – Přelouč a zpět.

Autobusová doprava bude organizována ve třech linkách. První linka bude z Kolína odjíždět dříve a v Řečanech nad Labem, resp. od 22. července v Přelouči bude navazovat na vlaky dále směrem do Pardubic a České Třebové. Druhá linka pojede v čase pravidelných odjezdů vlaků bez zajištěných přípojů na vlaky. Třetí linka pak bude v souvislosti s uzavírkou náměstí v Týnci nad Labem obsluhovat úsek mezi Zábořím nad Labem a Týncem nad Labem.

V náhradních autobusech bude možná přeprava kočárků do vyčerpání kapacity spojů. Přeprava jízdních kol bude omezena na maximálně 2 kola na spoj.

Podrobné informace o změnách v dopravě a výlukové jízdní řády jsou k dispozici na webu ZDE, ve vyhledávačích spojení a v aplikaci Můj vlak. Za případné komplikace v souvislosti se stavebními pracemi a s nimi související náhradní autobusovou dopravou se cestujícím omlouváme.

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České dráhy , doprava , stavba , železnice , TZ

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