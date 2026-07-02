Správa jeskyní: Do jeskyní zve děti medvěd a nově také netopýr

Dětské prohlídky provázené průvodcem v kostýmu netopýra jsou určeny dětem od tří do deseti let. „Tomu je uzpůsobena forma výkladu: Žádná suchá fakta. Informace o jeskyních a netopýrech jsou podávány hravou, interaktivní a pro děti srozumitelnou formou. A děti budou i aktivní – v jedné z jeskynních prostor budou plnit jednoduché úkoly. Za úspěšné splnění dostane každé dítě na konci odměnu,“ přibližuje vedoucí jeskyní Miluše Hasoňová.
Cílová skupina jsou primárně rodiny s dětmi, případně organizované dětské skupiny a tábory. V podzemí, kde je i v létě velmi příjemných 8 stupňů Celsia, prožijí zhruba hodinu. „Pro jistotu je tak dobré si vzít s sebou teplé oblečení a pevné boty. Děti si mohou přinést z domu i svoje baterky nebo čelová světla, které při prohlídce využijí,“ dodává Hasoňová. Cesta vede po zkrácené trase, takže děti ani rodiče nebudou bolet nohy. Končí se v jeskyni Kůlna, která byla v minulosti osídlena neandrtálci.
Dětské prohlídky sloupského krasového podzemí se o letních prázdninách uskuteční dvakrát denně. Vybrat si termín a koupit vstupenku předem je možné na webu ZDE (vybrat „Dětská prohlídka s netopýrem“).
Je Petr Macinka arogantní?
Anketa
Je Petr Macinka arogantní?
Sloupsko-šošůvské jeskyně byly zpřístupněny už v roce 1881 a elektricky osvětleny jako jedny z prvních na světě. Každoročně od března do listopadu zvou na 1800 metrů dlouhý prohlídkový okruh, nejdelší z tuzemských 14 zpřístupněných jeskyní, či jeho kratší 900metrovou verzi. Od loňska Správa jeskyní ČR nově nabízí i možnost samostatné prohlídky expozice v Kůlně, bez nutnosti absolvovat dlouhý či krátký okruh Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi. Novinkou je také minitrasa do Eliščiny síně a nejbližšího okolí.
„Pokračuje tak naše snaha přiblížit krasový svět i nejmenším návštěvníkům tak, aby je bavil. Pro rodiny s dvěma či třemi dětmi jsme již před časem jsme zavedli výhodnější rodinné vstupenky,“ říká ředitel Správy jeskyní ČR Milan Jan Půček.
Sloupské dětské prohlídky, přibližující nejmladším zájemcům živou přírodu Moravského krasu, vhodně doplnily oblíbené dětské prohlídky jeskyně Výpustek u Křtin „Medvěd Bruno a stroj času“. Ty se konají o prázdninách každé pondělí a čtvrtek a jsou pro změnu zaměřeny na bohatou historii krasového podzemí. Interaktivní zábavně-vzdělávací prohlídku jeskyně připravil divadelní režisér Jiří Liška.
Skupinka deseti dětí s průvodcem a dospělým doprovodem prochází Výpustkem a přitom cestují v dávných časech a plní úkoly z různých epoch podzemí krasu. V ději se dostanou do pravěku, ale stroj času rozbijí neandrtálci. Medvěd Bruno pomáhá stroj opravit. Zmáčknou tlačítko a přenesou se do tajného podzemního velitelského pracoviště armády. Další stanoviště přiblíží například nacistickou podzemní výrobu součástek do letadel, těžbu fosfátových hlín či činnost středověkých mastičkářů.
Krasové podzemí v Křtinském údolí je proslaveno nálezy tisíců kostí pravěkých medvědů jeskynních (ursus spelaeus). Znovu medvědi ve Výpustku ožili na rozměrných komiksech a hravých tabulích z pera a štětce výtvarnice Anety Doležalové. Cílem hry je nalézt kolečka do pokaženého stroje času a vrátit se zpět do současnosti. Je navržena vždy pro maximálně 10 dětí, proto jsou dětské vstupenky prodávány předem online na webu ZDE, případně v pokladně jeskyně, pokud ještě jsou kapacity. Každé dítě (či sourozenci) musí mít alespoň jeden dospělý doprovod, který si vstupenku dokoupí v pokladně jeskyně před začátkem prohlídky.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku