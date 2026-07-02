Česká pošta: Nová pravidla výběru cla u zásilek ze zemí mimo EU

02.07.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Od 1. července 2026 vstoupila v platnost nové právní předpisy Evropské unie, které mění pravidla pro uplatňování cla u zásilek dovážených ze zemí mimo EU.

Česká pošta: Nová pravidla výběru cla u zásilek ze zemí mimo EU
Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Změny se dotknou většiny zákazníků, kteří si objednávají zboží ze zahraničních e shopů nebo přijímají zásilky ze zemí mimo EU.

Dosud platilo, že zásilky do hodnoty 150 EUR byly od cla osvobozeny. Od 1. července 2026 se však bude uplatňovat clo u většiny příchozích zásilek ze zemí mimo EU ve výši 3 EUR za každou položku zboží, nikoliv za celou zásilku. Za jednu položku se považuje jeden nebo více kusů stejného druhu zboží, například:

  • Objednáte si tři stejné sklenice (jedna položka) › clo zaplatíte 3 EUR
  • Objednáte si skleničku a talíř (dvě položky) › clo zaplatíte 2 × 3 EUR = 6 EUR
  • Objednáte si tři stejné sklenice a talíř (dvě položky) › clo zaplatíte 2 × 3 EUR = 6 EUR
  • Objednáte si sklenici, talíř a sluneční brýle (tři položky) › clo zaplatíte 3 × 3 EUR = 9 EUR

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Pokud objednáte např. jedno tričko z bavlny a druhé tričko z polyesteru, platíte clo za dvě položky, tedy 6 EUR! Clo bude ze strany Celní správy vyměřováno v CZK, pro přepočet z EUR bude použit platný celní kurz (nikoliv devizový) vyhlašovaný pro daný měsíc.

Výjimky z úhrady cla v paušální výši 3 EUR za položku zboží:

  • Zásilky obsahující dárek do hodnoty 45 EUR mezi fyzickými osobami jsou od cla osvobozeny.
  • Zásilky obsahující zboží s původem ze země, se kterými má EU uzavřenu dohodu o nižší výši cla – výše cla se odvíjí od konkrétně uzavřené dohody.

Zásilky, na které se uplatňuje clo podle celního sazebníku:

  • Zásilka je určena pro podnikání nebo příjemce je plátcem DPH.
  • Zásilky s hodnotou nad 150 EUR.
  • Zásilky s obsahem darů s hodnotou nad 45 EUR.

Celní řízení zůstává povinné

Povinnost podat celní prohlášení pro zásilky ze zemí mimo EU zůstává zachována. Ve většině případů jej za zákazníka vyřídí Česká pošta (ZDE). V některých případech zákazníci mohou zásilky odbavit sami prostřednictvím webových aplikací Celní správy ČR - eCep (ZDE) a Celnička (ZDE).

Výběr cla u příchozích zásilek s obsahem zboží

Clo bude vybráno za každou jednotlivou položku zboží dle výše uvedených pravidel při doručování zásilky ze strany České pošty. Bez úhrady cla nemůže být zásilka adresátovi doručena.

Podrobnější informace najdete na webu Celní správy ČR ZDE.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://celnicka.cz

https://cportal.celnisprava.gov.cz

https://www.ceskaposta.cz

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clo , TZ , Česlá pošta

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

V zahraničí budeme jen pro smích

Souhlasím s vámi, že je dost pravděpodobné, že to tak dopadne. Nemyslíte, že je to ale dost i vaše vina? Proč to nemohlo fungovat jako dřív? Proč jste se nedokázal s prezidentem dohodnout? Proč to muselo zajít až k ústavnímu soudu? Proč se tu několik týdnů řeší nějaká delegace namísto a na úkor věcí...

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