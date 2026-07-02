„Furt mu někdo volal.“ Pavel a opoziční fronta „vyprudili“ Babiše tak, že už neuhne

Hradu, parlamentní opozici, liberálním médiím a aktivistům z neziskovek se povedlo dle zdrojů serveru ParlamentníListy.cz dostat premiéra Andreje Babiše do pozice, kdy je jakákoli jeho spolupráce s Petrem Pavlem, která by přesáhla minimální nutný rámec, nemožná. V samých počátcích přitom Babiš nijak přehnaně kriticky vůči prezidentovi nevystupoval a byl přesvědčen, že i přes mnohé názorové rozdíly bude možné s Pavlem rozumně kooperovat tak, jak se mezi hlavou státu a hlavou vlády předpokládá.
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Taková představa je prý minulostí, stejně tak jako dřívější přání a pokusy rozhádat Andreje Babiše s koaličními partnery a vše dovést až k menšinové vládě hnutí ANO, tolerované částí poslanců současné opozice a bývalé Fialovy vlády. O tomto scénáři se v kuloárech mluvilo již od voleb. Jakkoli to politici hnutí ANO od počátku důrazně odmítali s tím, že by šlo o zradu voličů a něco takového nikdy nenastane, někteří zákulisní hráči se plánu nevzdávali a doufali, že se podaří vytvořit takovou situaci, kdy to pro Babišovo ANO bude se skřípěním zubů akceptovatelné.
To je dnes vyloučeno. Opoziční síly podporované Hradem, názorově blízkými aktivisty a částí mediální scény rozjely proti Andreji Babišovi totální útok ze všech směrů, který jakoukoli možnou spolupráci vylučuje a žádný kompromis už dnes není možný. Takové útoky byly do značné míry očekávatelné, nikoli však nutně ze strany Pražského hradu, který si premiéra zcela znepřátelil, když se fakticky postavil do stejné řady s aktivisty z Milionu chvilek.
„V raných stádiích sporu bylo Babišovi až nepříjemné, že na něj pořád prezident a jeho různí podržtaškové tlačili. Vytáčelo ho, že mu neustále z Hradu někdo volal a Babiš se pokoušel to celé urovnat a mít s Hradem korektní vztahy. Nikdo neočekával, že se budou s Pavlem milovat, ale pokud jde o premiéra, ten zprvu nehodlal vstoupit do žádného útoku, naopak je chtěl mírnit a obrušovat hrany,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz dobře obeznámený zdroj blízký vládě.
Něco takového ovšem podle našich zjištění platilo do okamžiku, než se vůči Andreji Babišovi rozjel frontální útok ze všech směrů. “Je to totální útok vedený všemi opozičními aktéry, silami a hráči včetně médií. Rozjeli ve velkém otázku dotací, udávání Agrofertu v EU, boj za Českou televizi, protesty neziskovek, bugr okolo protidrogové politiky, osobní útoky na Babišovy blízké spolupracovníky, demonstrace Milionu chvilek, petice, sněmovní obstrukce atd. Progresivistická média v čele se Seznamem u toho všeho fungují jako zesilovač,” popisuje dále zdroj serveru ParlamentníListy.cz.
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Pro Andreje Babiše to mohlo znamenat, že se zatvrdil a řekl si, že ať udělá jakýkoli vstřícný krok, stejně se Hradu nezavděčí. ,,Jakkoli by se premiér rád vyvaroval střetu s Hradem, protože se chce soustředit na ekonomická témata či zdravotnictví a toto ho obtěžuje, situace se změnila a ten frontální útok na Babiše vedl k tomu, že si uvědomil, že struktury blízké opozici bude muset převálcovat, že žádný smír s nimi není možný. Je to boj, jehož součástí proti němu je i prezident a celý jeho aparát, poradci a lobbisté. Nyní už lze říct, že Andrej Babiš je plně na palubě tohoto sporu společně s Petrem Macinkou,” dodal zdroj redakce z okolí vládního kabinetu.
Je to znát i z premiérových veřejných vyjádření. Na prezidenta Pavla poslední dobou v médiích reaguje velmi podrážděně a nebývale kriticky. Naposledy
“Hlavní problém pana prezidenta je, že si vykládá ústavu, jak chce. Dneska seděl vedle mě na Bezpečnostní radě státu téměř dvě hodiny. Nechci být součástí jeho kampaně na znovuzvolení. Všichni to vědí, že je to kampaň. Pokud poletí na summit, tak nás poškodí. My si jeho účast na summitu nepřejeme, poškozuje Českou republiku,” sdělil Babiš v rozhovoru Deníku.
Co dříve bylo skoro nemyslitelné, zaznělo z úst premiéra před kamerami v polském Gdaňsku, kde se účastnil konference o budoucí obnově Ukrajiny (tam mimo jiné přednesl projev zcela odlišný od ostatních lídrů a vyzýval k míru a brzkému ukončení války, pozn.red.). Při dotazu, zda vláda umožní Pavlovi vzít si do Ankary delegaci dle prezidentova výběru a schválí účast například i jeho neformálního, byť důležitého poradce Petra Koláře, Babiš reagoval následujícími slovy: “Petr Kolář je důležitý? Proč? Jakože ho stvořil? Jako loutkovodič?” ptal se premiér. Síla výroků premiéra poslední dobou dává tušit, že jakoukoli budoucí dohodu či kooperaci s Hradem považuje za vyloučenou nebo nemožnou. Dříve se premiér Babiš na adresu Pavla a jeho okolí takto podrážděně nevyjadřoval.
Mediálně poslední týdny zesilují pokusy vykreslit Babišovy koaliční partnery jako problematické. To se podle našich informací z premiérova okolí nezakládá na pravdě.
“Nepřesné a v zásadě lživé jsou pokusy liberálních médií hledat byť mikroskopické trhlinky mezi Andrejem Babišem a dvěma jeho menšími koaličními partnery. Žádné vzájemné spory mezi nimi nejsou. Spolupráce funguje jak mezi Babišem a Macinkou a jeho Motoristy, tak funguje i s SPD, navzdory tomu, že Tomio Okamura vládu občas mediálně v nějaké věci předběhne. Rozumí si, komunikují na denní bázi. Není to jen spolupráce z nutnosti, mezi nimi to skutečně funguje,” uvádí náš zdroj z okolí vládních špiček.
Ing. Andrej Babiš
- ANO 2011
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- předseda vlády
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
- BPP
- Profil není převzatý, články vkládá redakce.
- prezident České republiky
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