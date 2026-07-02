Úřad vlády: O svátcích bude přístupný i Slavíčkův ateliér

02.07.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Úřad vlády během státních svátků 5. a 6. července zpřístupní veřejnosti dvě běžně nepřístupné historické budovy ve své správě.

Úřad vlády: O svátcích bude přístupný i Slavíčkův ateliér
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

Zájemci mohou zdarma zavítat v neděli 5. července do Hrzánského paláce na Hradčanech a v pondělí 6. července do Lichtenštejnského paláce na Kampě. Letošní novinkou je znovu otevřený Slavíčkův ateliér v Hrzánském paláci, doplněný o unikátní dobové exponáty.

V neděli 5. července bude veřejnosti otevřen Hrzánský palác, který slouží k reprezentačním účelům vlády a jako náhradní sídlo pro jednání vládního kabinetu. Komentované prohlídky návštěvníky provedou reprezentačními salonky, pracovnou předsedy vlády, Gobelínovým sálem i velkou jídelnou. Součástí prohlídkové trasy bude tradičně také terasa s výhledem na Petřín a historické centrum Prahy.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout také ateliér malíře Jana Slavíčka, který byl po delší době znovu otevřen veřejnosti letos v květnu. Expozice připomíná období, kdy zde umělec žil a vytvořil řadu svých známých pražských motivů. Atmosféru autentického prostoru doplňují dobové fotografie zapůjčené malířovou dcerou Annou Slavíčkovou i díla ze sbírek Úřadu vlády.

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V pondělí 6. července se již počtvrté otevře veřejnosti Lichtenštejnský palác na Kampě. Během dnů otevřených dveří jej běžně navštíví kolem tisíce lidí. V rámci komentovaných prohlídek návštěvníci zavítají do reprezentačních prostor využívaných při státních návštěvách a diplomatických jednáních, včetně Zlatého a Hnědého sálu. Součástí návštěvnické trasy bude také o nové exponáty průběžně doplňovaná výstava Dary premiérům. Expozice představuje více než 130 originálních darů, které čeští předsedové vlád obdrželi od představitelů přibližně tří desítek zemí světa.

Oba paláce budou otevřeny od 10:00 do 18:00 hodin. Komentované prohlídky v Lichtenštejnském paláci budou začínat každých 15 minut a v Hrzánském paláci každých 20 minut, přičemž poslední skupina vyrazí v 17:00 hodin.

Dny otevřených dveří jsou součástí dlouhodobé tradice Úřadu vlády, který při významných státních svátcích zpřístupňuje veřejnosti budovy spojené s výkonem státní správy. Vstup na obě akce je zdarma a není nutná předchozí registrace. Více informací naleznete ZDE.

V sobotu 4. července bude od 10.00 do 18.00 hodin zpřístupněna také zahrada Strakovy akademie, kde bude možné prohlédnout si venkovní výstavu Cesta republiky. Zahrada je otevřena vždy ve stejném čase každou sobotu až do října. Vstup je z ulice U Plovárny, která navazuje na Kosárkovo nábřeží.

Termín:
neděle 5. července 2026

Místo:
Hrzánský palác
Loretánská 177/9, 118 00 Praha 1 - Hradčany

Program:
10:00 - 18:00 Den otevřených dveří
(komentované prohlídky vycházejí od 10:00 a dále každých 20 minut po celý den)

Termín:
pondělí 6. července 2026

Místo:
Lichtenštejnský palác
U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1

Program:
10:00 - 18:00 Den otevřených dveří
(komentované prohlídky vycházejí od 10:00 a dále každých 15 minut po celý den)

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https://vlada.gov.cz

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památka , Úřad vlády , veřejnost , TZ , DOD

PhDr. Lubomír Zaorálek byl položen dotaz

Podle vás prezident na summit jezdit nemá?

I když to byla praxe, kterou jste ctili i vy? Že je teď jiná doba, to platí vždy. A zrovna Pavel má s obranou a NATO bohaté zkušenosti. Proč jich nevyužít? Druhá část mého dotazu se týká toho, co tvrdíte, a že osa Kyjev–Berlín–Londýn, tlačící na další eskalaci konfliktu. K tomu jste dospěl jak? Proč...

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