Celní správa: Celníci zadrželi padělky za téměř 15 milionů

03.07.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Perný začátek týdne zažila hlídka z Celního úřadu v Liberci.

Celní správa: Celníci zadrželi padělky za téměř 15 milionů
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Pracovníci sekce dohledu při kontrolní činnosti na tržnici v Hřensku odhalili rozsáhlou nabídku padělaného zboží světových značek v hodnotě bezmála 15 milionů korun. Při kontrole byl nalezen široký sortiment padělků značek jako GUCCI, Guess, Louis Vuitton, Michael Kors či Prada. Největší část zadrženého zboží tvořily kabelky, peněženky a spony na opasky uvedených světových značek.

Veškeré zboží bylo zadrženo a v případě potvrzení podezření z porušení práv duševního vlastnictví hrozí kontrolovaným osobám zničení zadrženého zboží. Další kroky může podnikat majitel práva duševního vlastnictví prostřednictvím soudního řízení.

Celní správa bude v kontrolách pokračovat i nadále s cílem chránit spotřebitele před nekvalitními a nebezpečnými padělky a zároveň i majitele ochranné známky před porušováním práv duševního vlastnictví.

Psali jsme:

Celní správa: Středočeští celníci se zaměřili na dlužníky
Celní správa: Celníci odhalili distribuční sklad s nelegálním léčivem
Celní správa: Dalších více než 50 tun odpadu ze zahraničí
Celní správa: Neproclené vozidlo může kupujícího přijít draho

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

kraj Ústecký , padělky , Celní správa , TZ

PhDr. Lubomír Zaorálek byl položen dotaz

Podle vás prezident na summit jezdit nemá?

I když to byla praxe, kterou jste ctili i vy? Že je teď jiná doba, to platí vždy. A zrovna Pavel má s obranou a NATO bohaté zkušenosti. Proč jich nevyužít? Druhá část mého dotazu se týká toho, co tvrdíte, a že osa Kyjev–Berlín–Londýn, tlačící na další eskalaci konfliktu. K tomu jste dospěl jak? Proč...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Celní správa: Celníci zadrželi padělky za téměř 15 milionů

10:17 Celní správa: Celníci zadrželi padělky za téměř 15 milionů

Perný začátek týdne zažila hlídka z Celního úřadu v Liberci.