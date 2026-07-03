Celní správa: Celníci zadrželi padělky za téměř 15 milionů

Pracovníci sekce dohledu při kontrolní činnosti na tržnici v Hřensku odhalili rozsáhlou nabídku padělaného zboží světových značek v hodnotě bezmála 15 milionů korun. Při kontrole byl nalezen široký sortiment padělků značek jako GUCCI, Guess, Louis Vuitton, Michael Kors či Prada. Největší část zadrženého zboží tvořily kabelky, peněženky a spony na opasky uvedených světových značek.
Veškeré zboží bylo zadrženo a v případě potvrzení podezření z porušení práv duševního vlastnictví hrozí kontrolovaným osobám zničení zadrženého zboží. Další kroky může podnikat majitel práva duševního vlastnictví prostřednictvím soudního řízení.
Celní správa bude v kontrolách pokračovat i nadále s cílem chránit spotřebitele před nekvalitními a nebezpečnými padělky a zároveň i majitele ochranné známky před porušováním práv duševního vlastnictví.
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