„Zavřeno, zavřeno, zavřeno.“ Lidovci si utrhli pořádnou ostudu

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Uplynulo pár měsíců a lidovci skutečně přicházejí s nápadem, který vyvolává pozornost. S návrhem na změnu prodejní doby v maloobchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních.
Stávající legislativní úprava říká, že tyto obchody mají mít zavřeno na Nový rok, dále na Velikonoční pondělí, v den oslav osvobození od nacismu, tedy 8. května, dále pak v den oslav patrona české země sv. Václava, tedy 28. září, v den oslav vzniku republiky, 28. října, a nakonec na dva vánoční svátky, tedy 25. a 26. prosince.
Grolichovi noví lidovci, za které teď na sociální síti X promluvil Marek Výborný, by rádi nechali tyto obchody zavřené mnohem častěji. Ze stávajících sedmi dnů by Marek Výborný rád poskočil na 12.
„S kolegy lidovci jsme podali návrh zákona na změnu prodejní doby v maloobchodě. Chceme konečně nastavit jednoduchá, srozumitelná a předvídatelná pravidla pro zaměstnance, obchodníky i zákazníky. Dnes totiž lidé často nevědí, o kterém státním svátku jsou obchody otevřené a o kterém zavřené. Náš návrh tento zmatek odstraňuje a sjednocuje pravidla. Zároveň chceme, aby zaměstnanci obchodů mohli trávit státní svátky se svými rodinami a blízkými, stejně jako většina ostatních lidí,“ napsal k tématu Výborný.
Podle představ nových lidovců by tak měly obchody nad 200 metrů čtverečních zůstat zavřené i na Velký pátek, pak také 1. května, ale také 5. července – na svátek Cyrila a Metoděje, 6. července – na výročí upálení mistra Jana Husa a nakonec také 17. listopadu – na den výročí pohřbu Jana Opletala, studenta, kterého zastřelili nacisté. A pak také na výročí sametové revoluce v listopadu 1989.
Vedle toho by mělo zůstat v platnosti ustanovení, podle kterého bude zavřeno na Štědrý den od 12 hodin dále.
S kolegy lidovci jsme podali návrh zákona na změnu prodejní doby v maloobchodě. Chceme konečně nastavit jednoduchá, srozumitelná a předvídatelná pravidla pro zaměstnance, obchodníky i zákazníky.— Marek Výborný (@MarekVyborny) July 2, 2026
Dnes totiž lidé často nevědí, o kterém státním svátku jsou obchody otevřené a o… pic.twitter.com/S8VzjiUiou
Na sociálních sítích se ukázalo, že mnoha lidem se nápady nových lidovců, jak je představil Marek Výborný, ani trochu nelíbí.
Marketér Honza Provazník má za to, že mnohem jednodušší by bylo držet se zcela jiného pravidla.
„Nejvíc jednoduché, srozumitelné a předvídatelné pravidlo by bylo, že se stát prostě nes*re do otevíracích dob obchodů,“ napsal Honza Provazník s využitím ostrého slova.
Nejvíc jednoduché, srozumitelné a předvídatelné pravidlo by bylo, že se stát prostě nesere do otevíracích dob obchodů. https://t.co/77GFwP94eb— Honza Provazník (@honza_provaznik) July 2, 2026
Tomáš Šalamon, podnikatel a vysokoškolský pedagog spojený s platformou Česko+, tedy frakcí Radima Ivana uvnitř ODS, předložil vlastní návrh.
„Můj protinávrh: OTEVŘENO KDYKOLIV BUDE MAJITEL CHTÍT. Soukromé vlastnictví má přednost absolutně před vším,“ napsal s využitím velkých písmen.
Můj protinávrh:— Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) July 2, 2026
OTEVŘENO KDYKOLIV BUDE MAJITEL CHTÍT
Soukromé vlastnictví má přednost absolutně před vším. https://t.co/lbNePvmLv6
Programátor a blogger Martin Malý bez obalu popsal, co si o tomto nápadu myslí, když jejich nápad označil za „kokotinu od lidoveckých vořežprutů...“.
„Měl bych protinávrh tady k té ko*otině od lidoveckých vořežprutů... Ale jak říkám, je to jen návrh, jak bych si představoval jednoduchá, srozumitelná a předvídatelná pravidla,“ poznamenal Martin Malý.
A hned dodal, že obchodníci by měli dostat možnost rozhodnout si o své otevírací době zcela sami.
Měl bych protinávrh tady k té kokotině od lidoveckých vořežprutů...— Martin Malý (aka ADent) (@adent) July 2, 2026
Ale jak říkám, je to jen návrh, jak bych si představoval jednoduchá, srozumitelná a předvídatelná pravidla. https://t.co/VEFi5hs4bx pic.twitter.com/1I9DVd5rMO
Naštvaný, unavený, chechtající se komik Luděk Staněk se k lidoveckému nápadu vyjádřil obšírněji.
„Levicový a pravicový jako orientace zjevně přestalo fungovat. Tak se lidovci snaží najít si pro sebe nějaké fungl nové políčko na politické mapě. Něco jako pravicovo-levicově-moravsko-barevné…. Takové to políčko, ze kterého by se případně samozřejmě dalo hrát na všechny strany,“ okomentoval stávající lidovecký nápad.
Levicovy a pravicovy jako orientace zjevne prestalo fungovat. Tak se Lidovci snazi najit si pro sebe nejaky fungl novy policko na politicky mape. Neco jako pravicovo-levicove-moravsko-barevny…. Takovy to policko, ze kteryho by se pripadne samozrejme dalo hrat na vsechny strany. https://t.co/yVfs4WkT1b— Ludek Stanek (@LudekStanek) July 2, 2026
Podcaster a publicista Michael Durčák konstatoval, že noví lidovci jsou vlastně pořád staří lidovci. I on přidal jedno vulgární slovíčko.
„To jsou ti noví lidovci, jo? Mně přijde, že s novou grafikou chtějí prosazovat stejné pí*oviny,“ konstatoval.
To jsou ty nový Lidovci, jo?— Michael Durčák (@durcak_michael) July 2, 2026
Mně přijde, že s novou grafikou chtějí prosazovat stejné píčoviny. https://t.co/lKKJ27hwft
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