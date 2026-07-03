„Zavřeno, zavřeno, zavřeno.“ Lidovci si utrhli pořádnou ostudu

03.07.2026 10:29 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„To jsou ty noví Lidovci, jo? Mně přijde, že s novou grafikou chtějí prosazovat stejné pí**viny.“ Bývalý předseda lidovců Marek Výborný představil nový nápad nových lidovců. A dostal vynadáno.

„Zavřeno, zavřeno, zavřeno.“ Lidovci si utrhli pořádnou ostudu
Foto: Repro X
Popisek: Návrh lidovců na otevírací dobu obchodů o svátcích

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Na konci dubna se novým předsedou KDU-ČSL stal Jan Grolich. Jihomoravský hejtman slíbil, že za starými lidovci udělá tlustou černou čáru a z lidovců udělá stranu s ekonomickou kompetencí a s chutí dosahovat ve volbách výrazných úspěchů.

Uplynulo pár měsíců a lidovci skutečně přicházejí s nápadem, který vyvolává pozornost. S návrhem na změnu prodejní doby v maloobchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních.

Stávající legislativní úprava říká, že tyto obchody mají mít zavřeno na Nový rok, dále na Velikonoční pondělí, v den oslav osvobození od nacismu, tedy 8. května, dále pak v den oslav patrona české země sv. Václava, tedy 28. září, v den oslav vzniku republiky, 28. října, a nakonec na dva vánoční svátky, tedy 25. a 26. prosince.

Grolichovi noví lidovci, za které teď na sociální síti X promluvil Marek Výborný, by rádi nechali tyto obchody zavřené mnohem častěji. Ze stávajících sedmi dnů by Marek Výborný rád poskočil na 12.

„S kolegy lidovci jsme podali návrh zákona na změnu prodejní doby v maloobchodě. Chceme konečně nastavit jednoduchá, srozumitelná a předvídatelná pravidla pro zaměstnance, obchodníky i zákazníky. Dnes totiž lidé často nevědí, o kterém státním svátku jsou obchody otevřené a o kterém zavřené. Náš návrh tento zmatek odstraňuje a sjednocuje pravidla. Zároveň chceme, aby zaměstnanci obchodů mohli trávit státní svátky se svými rodinami a blízkými, stejně jako většina ostatních lidí,“ napsal k tématu Výborný.

Podle představ nových lidovců by tak měly obchody nad 200 metrů čtverečních zůstat zavřené i na Velký pátek, pak také 1. května, ale také 5. července – na svátek Cyrila a Metoděje, 6. července – na výročí upálení mistra Jana Husa a nakonec také 17. listopadu – na den výročí pohřbu Jana Opletala, studenta, kterého zastřelili nacisté. A pak také na výročí sametové revoluce v listopadu 1989.

Vedle toho by mělo zůstat v platnosti ustanovení, podle kterého bude zavřeno na Štědrý den od 12 hodin dále.

Na sociálních sítích se ukázalo, že mnoha lidem se nápady nových lidovců, jak je představil Marek Výborný, ani trochu nelíbí.

Marketér Honza Provazník má za to, že mnohem jednodušší by bylo držet se zcela jiného pravidla.

„Nejvíc jednoduché, srozumitelné a předvídatelné pravidlo by bylo, že se stát prostě nes*re do otevíracích dob obchodů,“ napsal Honza Provazník s využitím ostrého slova.

Tomáš Šalamon, podnikatel a vysokoškolský pedagog spojený s platformou Česko+, tedy frakcí Radima Ivana uvnitř ODS, předložil vlastní návrh.

„Můj protinávrh: OTEVŘENO KDYKOLIV BUDE MAJITEL CHTÍT. Soukromé vlastnictví má přednost absolutně před vším,“ napsal s využitím velkých písmen.

Programátor a blogger Martin Malý bez obalu popsal, co si o tomto nápadu myslí, když jejich nápad označil za „kokotinu od lidoveckých vořežprutů...“.

„Měl bych protinávrh tady k té ko*otině od lidoveckých vořežprutů... Ale jak říkám, je to jen návrh, jak bych si představoval jednoduchá, srozumitelná a předvídatelná pravidla,“ poznamenal Martin Malý.

A hned dodal, že obchodníci by měli dostat možnost rozhodnout si o své otevírací době zcela sami.

Naštvaný, unavený, chechtající se komik Luděk Staněk se k lidoveckému nápadu vyjádřil obšírněji.

„Levicový a pravicový jako orientace zjevně přestalo fungovat. Tak se lidovci snaží najít si pro sebe nějaké fungl nové políčko na politické mapě. Něco jako pravicovo-levicově-moravsko-barevné…. Takové to políčko, ze kterého by se případně samozřejmě dalo hrát na všechny strany,“ okomentoval stávající lidovecký nápad.

Podcaster a publicista Michael Durčák konstatoval, že noví lidovci jsou vlastně pořád staří lidovci. I on přidal jedno vulgární slovíčko.

„To jsou ti noví lidovci, jo? Mně přijde, že s novou grafikou chtějí prosazovat stejné pí*oviny,“ konstatoval.

 

Psali jsme:

Hladík (KDU-ČSL): Tady jdeme s kanonem na vrabce
Jurečka (KDU-ČSL): Cedulky a deset tisíc kroků pana ministra
Grolich (KDU-ČSL): Regionální veřejnoprávní média jsou pro jižní Moravu nenahraditelná
Pláteník (KDU-ČSL): Kvalitní státní správu nemůžeme dělat bez lidí

 

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Článek obsahuje štítky

ekonomika , KDU-ČSL , obchody , Staněk , Svoboda , Výborný , otevírací doba , Provazník , Grolich , Šalamon

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