„To není konec.“ Vetchého drony se prý budou řešit dál

03.07.2026 8:25 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Vojenská policie uzavřela kauzu údajného pašování dronů se sbírky Nemesis na Ukrajinu. Podle vyšetřovatelů nedošlo k žádnému trestnému činu. Poslanec ANO Pavel Růžička, který se kauze dlouhodobě věnuje, však dává jasně najevo, že případ nenechá spát. „To je 70 stran bordelu u armády,“ nešetřil Růžička ostrými slovy ve spojitosti s touto kauzou.

„To není konec.“ Vetchého drony se prý budou řešit dál
Foto: Youtube
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Server SeznamZprávy.cz napsal, že Vojenská policie uzavřela kauzu převozů dronů ze sbírky Nemesis na Ukrajinu. Sbírku jednoznačně podpořil např. herec Ondřej Vetchý. Patronem sbírky se stal dnes již bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka. Podle Vojenské policie v této věci nebyl spáchán žádný trestný čin.

„Prověřovaná věc byla odevzdána jinému orgánu ke kázeňskému projednání, neboť ve věci nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly spáchání trestného činu,“ napsal Seznam Zprávám Ivo Černík z Okresního státního zastupitelství v Prostějově, které případ dozorovalo.

Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v minulosti např. naznačovala, že mohlo dojít k protizákonnému pašování vojenského materiálu z Česka na Ukrajinu. Ještě kritičtěji se na počínání aktérů ve sbírce Nemesis díval i poslanec ANO Pavel Růžička, který opakovaně dal např. najevo, že vojáci měli požádat Parlament o posvěcení cest na Ukrajinu.

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • poslankyně
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Ještě jako opoziční poslanec projekt sbírky Nemesis nešetřil. Jako vládní poslanec v kritice pokračoval.

„Děkuji panu Vetchému, že podal to trestní oznámení. Díky tomu jsem mohl prostudovat spis. Bohužel se potvrdilo to, co říkám dlouhodobě: sbírka je tunelovaná a nechápu, jak o tom nemůže vědět předseda spolku. Škoda, že Lukáš Valášek je jen obyčejný šmok,“ napsal Růžička na sociální síti X v březnu 2026 v narážce na herce Ondřeje Vetchého a novináře Lukáše Valáška, který se kauze také věnoval.

Ing. Pavel Růžička

  • ANO 2011
  • poslanec
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Ale Pavel Růžička dává najevo, že celou kauzu nenechá spát.

„Rozhodnutí Vojenské policie beru na vědomí, ale rozhodně jej nepovažuji za konec celé věci. Pokud se stát spokojí pouze s konstatováním, že ‚nejde o trestný čin‘, pak rezignuje na mnohem důležitější otázku – zda Armáda ČR jednala zákonně, transparentně a nestranně. Problém je, pokud se státní instituce nechají vtáhnout do aktivit soukromého spolku bez jasných pravidel a veřejné kontroly. Právní stát nestojí na dobrých úmyslech, ale na dodržování zákonů!“ zdůraznil poslanec z Ústeckého kraje.

Navrch přidal ještě jednu poznámku.

„Vyšetřování tunelování sbírky nadále pokračuje. Skupina D i firma FPV Space mají stále zablokované účty, protože podle policie tuto sbírku tunelovaly. Potvrdilo se přesně to, na co jsem upozorňoval, a bude to řešit MO v přestupku. To je 70 stran bordelu u armády. Tak klídek.“

Skupina D je český spolek, který stál za sbírkou dronů Nemesis. Hlavním dodavatelem těchto dronů pro spolek byla zmíněná společnost FPV Space s.r.o.

 

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Komu tekly peníze z „Vetchého“ dronů. Podezřelé, píší policisté
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Úder na spolek Vetchého a Řehky. „Jak vám jde vývoz? Co peníze?“

 

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Článek obsahuje štítky

Černochová , ODS , Růžička , Vetchý , ANO , Seznam Zprávy.cz , dorny Nemsis

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