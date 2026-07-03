„To není konec.“ Vetchého drony se prý budou řešit dál

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„Prověřovaná věc byla odevzdána jinému orgánu ke kázeňskému projednání, neboť ve věci nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly spáchání trestného činu,“ napsal Seznam Zprávám Ivo Černík z Okresního státního zastupitelství v Prostějově, které případ dozorovalo.
Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v minulosti např. naznačovala, že mohlo dojít k protizákonnému pašování vojenského materiálu z Česka na Ukrajinu. Ještě kritičtěji se na počínání aktérů ve sbírce Nemesis díval i poslanec ANO Pavel Růžička, který opakovaně dal např. najevo, že vojáci měli požádat Parlament o posvěcení cest na Ukrajinu.
Ještě jako opoziční poslanec projekt sbírky Nemesis nešetřil. Jako vládní poslanec v kritice pokračoval.
„Děkuji panu Vetchému, že podal to trestní oznámení. Díky tomu jsem mohl prostudovat spis. Bohužel se potvrdilo to, co říkám dlouhodobě: sbírka je tunelovaná a nechápu, jak o tom nemůže vědět předseda spolku. Škoda, že Lukáš Valášek je jen obyčejný šmok,“ napsal Růžička na sociální síti X v březnu 2026 v narážce na herce Ondřeje Vetchého a novináře Lukáše Valáška, který se kauze také věnoval.
Děkuji panu Vetchému (@DronyNemesis), že podal to trestní oznámení. Díky tomu jsem mohl prostudovat spis. Bohužel se potvrdilo to, co říkám dlouhodobě: sbírka je tunelovaná a nechápu, jak o tom nemůže vědět předseda spolku. Škoda, že @lukasvalasek je jen obyčejný šmok. pic.twitter.com/WdN0k9xpsn— Pavel Růžička (@ruzickapavel70) March 7, 2026
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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Ale Pavel Růžička dává najevo, že celou kauzu nenechá spát.
„Rozhodnutí Vojenské policie beru na vědomí, ale rozhodně jej nepovažuji za konec celé věci. Pokud se stát spokojí pouze s konstatováním, že ‚nejde o trestný čin‘, pak rezignuje na mnohem důležitější otázku – zda Armáda ČR jednala zákonně, transparentně a nestranně. Problém je, pokud se státní instituce nechají vtáhnout do aktivit soukromého spolku bez jasných pravidel a veřejné kontroly. Právní stát nestojí na dobrých úmyslech, ale na dodržování zákonů!“ zdůraznil poslanec z Ústeckého kraje.
Navrch přidal ještě jednu poznámku.
„Vyšetřování tunelování sbírky nadále pokračuje. Skupina D i firma FPV Space mají stále zablokované účty, protože podle policie tuto sbírku tunelovaly. Potvrdilo se přesně to, na co jsem upozorňoval, a bude to řešit MO v přestupku. To je 70 stran bordelu u armády. Tak klídek.“
Skupina D je český spolek, který stál za sbírkou dronů Nemesis. Hlavním dodavatelem těchto dronů pro spolek byla zmíněná společnost FPV Space s.r.o.
Vyšetřování tunelování sbírky nadále pokračuje. Skupina D i firma FPV Space mají stále zablokované účty, protože podle policie tuto sbírku tunelovaly. Potvrdilo se přesně to, na co jsem upozorňoval, a bude to řešit MO v přestupku. To je 70 stran bordelu u armády. Tak klídek.— Pavel Růžička (@ruzickapavel70) July 2, 2026
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