Zuna (TOP 09): Modernizace jednacího řádu by neměla být zneužita

Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážené poslankyně, poslanci, vážení ministři,
navážu na již moje předchozí vystoupení v prvém i druhém čtení. Já jsem včera i reagoval na část průběhu rozpravy. My jsme v TOP 09 již několikrát avizovali, že v rámci novely jednacího řádu, vlastně proto, abychom ji podpořili, tak máme jednu podmínku. Tou podmínkou je, aby novela byla účinná od nového volebního období, nikoliv aby se ta pravidla hry měnila v průběhu již rozehrané hry obrazně řečeno.
My jsme od začátku říkali, že modernizace jednacího řádu je určitě správně, je na místě, proto jsme se i účastnili od začátku té řekněme pracovní skupiny napříč politickými kluby. Tady se určitě sluší i poděkovat koalici, že nám umožnila všem zástupcům opozičních klubů v uvozovkách být u toho a formovat průběžně tu novelu, jak bude vypadat.
Na druhou stranu pozice TOP 09 byla od začátku stejná a ta naše zásadní připomínka byla, že pravidla hry se nemají měnit v průběhu hry, ale měla by platit od nového volebního období. V tom celkovém návrhu tady ta naše podmínka zahrnuta nebyla. My to samozřejmě respektujeme, ale i přesto ještě dáváme alternativně možnost poslankyním a poslancům přiklonit se k této variantě prostřednictvím pozměňovacího návrhu, který je nahrán v systému, myslím, že to je sněmovní dokument 1012. Společně s kolegy z TOP 09 upravujeme tu účinnost.
Dovolte mi ještě, abych se pokusil shrnout nějak tu časovou osu a vůbec tu genezi toho, jak vznikla novela jednacího řádu a co z mého pohledu byla příčina. Tady vznikla vlastně už v minulém volebním období určitá poptávka po té novele, ta poptávka tak zaznívala zejména ať už z politického spektra a ať už z řady veřejnosti nebo i určitá mediální poptávka po tom, aby jednací řád byl upraven. Co ale bylo příčinou?
Ta poptávka určitě nevznikla jen tak z ničeho, mělo to nějakou příčinu a ty zkušenosti z minulého volebního období, ty byly jednoznačné. My jsme byli vlastně v situaci, kdy obstrukce v některých chvílích tak přestávaly být nějakým legitimním parlamentním nástrojem, ale spíše se stávaly takovým řekněme nástrojem, jak vyčerpat Sněmovnu, ať už to byla dlouhá vystoupení předsedů hnutí ANO nebo SPD. Pan stávající předseda myslím drží rekord v délce jednoho vystoupení v délce jedenácti hodin. Pan předseda Andrej Babiš tuším něco kolem sedmi hodin. A vlastně důsledkem tak byly následně i vlastně jednání v nočních hodinách, což byl takový test fyzické výdrže, fyzické zdatnosti. Následovaly na to různě opakované procedurální spirály, procedurální hlasování právě v těch nočních časech. To bylo doplněno, opepřeno nějakými osobními i nepolitickými útoky, které za mě určitě degradovaly parlamentní debatu.
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A z mého pohledu vlastně vytvoření tady té poptávky bývalé opozice, dnes koalice, tak musím ocenit, že vy jste opravdu využili vlastně na maximum to, abyste i část stávající opozice přesvědčili k tomu, že ta změna je nutná. To klobouk dolu. My za TOP 09 jsme k tomu přistupovali zcela racionálně. Jsme si vědomi toho, že některé z těch nástrojů, které byly využívány v tom minulém volebním období, tak si zaslouží nějakou novelu, nějakou modernizaci, že jednací řád v některých situacích tak už úplně neodpovídá dnešní době, dnešní realitě.
A vlastně i tady vznikly takové dvě iniciativy, ať už to byla Moderní Sněmovna nebo iniciativa z jedné parlamentní strany. Tak my jsme určitě tu poptávku vnímali, sdíleli, přidáváme se k tomu, že ta modernizace je určitě na místě. Ale nikdy jsme neříkali, že budeme dávat nějaký bianco šek k tomu, aby se ta pravidla hry měnila ze dne na den. Ta naše pozice a ta podmínka, jak už jsem říkal, byla zcela zřejmá, jsme pro změnu pravidel, ale od nového funkčního období.
Máme za to, že aby ta pravidla, když budou nastavena od nového funkčního období, tak je to nějaký elementární princip férovosti, předvídatelnosti. A i z toho důvodu, že jednací řád není prostě trhací kalendář, že nastavuje pravidla, nastavuje to, jak se vede rozprava, jaký prostor bude mít parlamentní menšina, jaké nástroje má opozice, jakým způsobem se vůbec bude vytvářet pořad schůze, jaké jsou podmínky vlastně pro to, abychom se tady politicky střetli mezi koalicí a opozicí. Je to zkrátka nějaká ústavně politická mapa parlamentní soutěže, a právě proto si myslíme, že měnit ta pravidla ze dne na den není fér. Proto jsme navrhli účinnost od 1. 7. 2029, jak už jsem říkal v tom pozměňovacím návrhu 1012. A tento termín jsme zvolili ze dvou důvodů.
Tím prvním je, abychom dali nějakou právní, institucionální korektnost a zachovali základní a organizační termíny. To si myslím, že by měl být vždycky cíl, aby novely nebo nové zákony tak byly účinné od ledna nebo července. A tím druhým, ještě důležitějším, je to, co už jsem právě říkal. To znamená, aby ta novela dopadla na nově zvolené poslance a poslankyně, kteří vstoupí do mandátu s vědomím, jaká pravidla budou platit již od začátku, tedy férově a předvídatelně.
Takže za nás, pokud má být ta novela přijata, má být přijata právě tímto způsobem, jinak by neplnila ten účel modernizace, ale spíše účel okamžitého politického použití. Nevím, jestli mám říct výraz zneužití, ve prospěch vládní koalice, Ale jak už jsem říkal, vlastně to, jak jste využili toho, že sami jste vytvořili poptávku po změně jednacího řádu a v tomto volebním této poptávky využijete ve svůj prospěch, je opravdu obdivuhodné.
Dovolte mi ještě zmínit, proč to považuji za důležité právě teď, abychom to neměnili ze dne na den a v rámci aktuálního politického kontextu. Já bych posuzoval účelovost právě v nějaké konkrétní politické situaci.
A právě dnes, nebo obecně právě v této době, ta koalice současně předkládá nebo podporuje návrhy, které z mého pohledu oslabují instituce, ať už se to bude týkat novely o veřejnoprávních médiích anebo obecně pravidla fungování parlamentní demokracie, viz zákony. Ale já je tady ještě krátce, zmíním.
To znamená, že ta novela jednacího řádu není jen technická, ale je potřeba ji vnímat i v souvislosti s tím, jakým způsobem, jakou formou jsou prosazovány zákony v tomto volebním období. Ať už to je to, že většina z nich jsou poslanecké návrhy, nebo se objevují velmi, velmi rychle. Takovou ukázkou tak je třeba zrušení nominačního zákona bez náhrady, který vznikl právě proto, aby obsazoval státní firmy transparentně, odborně, s veřejným dohledem a jeho zrušení tak znamená oslabení pravidel pro výběr lidí do státních firem, větší prostor pro zákulisní politické dohody.
Dalším takovým tak je služební zákon a oslabení profesionální státní správy, kdy právě zásahy do služebního zákona oslabují stabilitu a nestrannost státní správy. Důsledkem bude, že úředníci budou méně chráněni před politickým tlakem a odborní lidé budou mít menší motivaci zůstávat ve státní správě.
A to jsou takové dílčí úpravy a já velmi často mluvím o takové slovenské cestě, tedy cestě, kdy státní správa se nestává stabilní odbornou strukturou, ale stále víc nástrojem momentální politické většiny.
Zmíním v rychlosti třeba i problematické změny stavebního zákona. Opět poslaneckým návrhem. Zákon, který mění dalších 50 zákonů.
Navazuje na to komplexní pozměňovací návrh o stovkách stran. Navazují na to snad tři nebo čtyři desítky pozměňovacích návrhů koaličních poslanců. Já bych nehovořil o pozměňovacích návrzích opozice. Tam je to logické.
Čeká nás další návrh, který bude směřovat k likvidaci nezávislosti médií veřejné služby, což je za mě velmi mimořádně citlivá oblast. A já mám za to, že v průběhu projednávání takových zákonů a v průběhu přípravy dalších, tak si brát dobrovolně nějakou možnost, jak se k takovýmto návrhům vyjádřit, jak dát najevo, že s jejich návrhy, jejich obsahem, s jejich formou nesouhlasíme, tak je z mého pohledu velmi krátkozraké. A to jsem ještě třeba nehovořil o dalším velmi třaskavém návrhu, který chystá Ministerstvo zemědělství, to je předkupní právo na zemědělskou půdu, kdy vlastně zase ta forma je taková někde v mlze. Pan ministr říká, že jsou nějaké čtyři návrhy, čtyři podoby, ale ještě vlastně neví, jak to bude vypadat. Myslím si, že to spoustu lidí, ale nejenom v regionech, ale i v Praze, velmi znervózňuje, protože mít předkupní právo znamená jasný zásah do vlastnických práv, oslabení smluvní volnosti. A to je přesně opačný směr, než jaký by měla prosazovat demokratická politika. A to je tedy jenom ukázka pár legislativních novel, které stávající koalice nám předkládá a říkám to záměrně právě v kontextu s úpravou jednacího řádu. Kdy, a některé některé opoziční kluby s tím souhlasí, tak se vlastně dobrovolně vzdáme možnosti se k těmto z mého pohledu destruktivním návrhům vyjadřovat. A já mám za to, že ta novela tak je citlivější než jindy, že je naší povinností opozice zpozornět.
A je potřeba i připomenout některé úpravy, které vlastně ten obsah novely obsahuje, ať už to je omezení řečnického práva a vlastně omezení délky přednostních práv. Omezení možnosti ovlivnit a navrhovat pořad schůze. Jsou tam ještě ty faktické poznámky. Já jenom doufám, že platí ta dohoda, že bude přijat ten pozměňovací návrh. Myslím, že ho navrhovala Barbora Urbanová, kde by ty faktické poznámky byly odstraněny.
A také je určitě potřeba zmínit možnost projednávání třetích čteních v odpoledních, večerních hodinách.
To jsou nástroje, které my jako opozice, pokud bychom hlasovali pro tu úpravu, já tomu říkám ze dne na den, je mi jasné, že to má nějaký legislativní proces, ale je to zkrátka uprostřed volebního období, tak to jsou nástroje, které bychom si dobrovolně vzali.
Mě velmi mile překvapilo včerejší vystoupení pana poslance Foldyny, který říkal, že obstrukce někdy štípou nebo bolí. Teď přesně nevím, nechci ho citovat špatně, ale jednou je to na jednu stranu jednou je to na druhou, jednou je to doleva, jednou je to doprava, v průběhu času se to mění. A pokud se to, pokud upravujeme nastavení těch pravidel, tak bychom to měli nastavit právě pro ty, kteří přijdou pro to nové volební období.
Já bych si dovolil právě tady ještě obrátit na kolegy z opozičních stran. Požádat, poprosit, ale samozřejmě o to bych rád poprosil i koalici, aby se přidali a podpořili tu odloženou účinnost od 1. 7. 2029 a vlastně tak, jak jsem hovořil o tom, že se vzdáváme, že bychom se dobrovolně vzdávali těch nástrojů, tak mně by to opravdu přišlo, že bychom skočili na lopatu stávající koalici. A obecně je to za mě naivní podpořit tu novelu bez odložení účinnosti ze dne na den. Takže už jenom krátké shrnutí .
TOP 09 je pro modernizaci jednacího řádu, ale zároveň trváme na tom, že má platit až od nového volebního období. Máme za to, že modernizace by neměla být zneužita jako okamžitý nástroj momentální většiny. A ještě jednou klobouk dolů, jak jste toho využili v souvislosti s tou poptávkou z minulého volebního období, o které jsem hovořil. Takže už poslední věta. TOP 09 ale nebude naivní a v této podobě novelu nepodpoří s jedinou výjimkou, pokud by byl schválen ten pozměňovací návrh s odložením účinnosti.
Děkuji.
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