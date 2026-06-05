Scherfer (SOCDEM): Nedostatek sester není náhoda. Je to selhání státu

05.06.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k českému zdravotnictví.

Scherfer (SOCDEM): Nedostatek sester není náhoda. Je to selhání státu
Foto: Archiv RS
Popisek: Radek Scherfer

České nemocnice hoří. A stát hasí Filipínami místo reformy.

Sestry z Filipín v Česku: Co nám říká strach pacientů?

Více než 80 % Čechů dnes cítí, že naše zdravotnictví kolabuje na nedostatku sester. Do nemocnic proto míří až 250 zdravotníků z Filipín — krok, který má ulevit přetíženým oddělením. Průzkum Ipsos ale ukazuje, že lidé mají obavy: jazyk, odbornost, komunikace…

Jenže za těmito obavami se skrývá mnohem větší problém: Česko má dlouhodobě špatně nastavený systém vzdělávání nelékařského personálu. Sestry jsou páteří zdravotnictví, ale stát jim nedává podmínky, prestiž ani motivaci. Mladí lidé odcházejí, školy nenaplňují kapacity, praxe je přetížená. A místo toho, abychom opravili systém, lepíme díry dovozem personálu ze zahraničí.

Pokud to nezměníme, dožene nás to. Nedostatek sester už není „problém nemocnic“ — je to problém každého pacienta. A zdravotníci z exotických Filipín mohou být pomoc, ale jen dočasná. Bez reformy vzdělávání se situace nezlepší.

A teď to nejdůležitější.

Souhlasíte s tím, že největší slabinou českého zdravotnictví je právě vzdělávání sester? Je to podle vás největší problém celého systému? A přijali byste, aby o vás pečovali zdravotníci z jiných zemí — třeba z Filipín? Zajímá mě váš názor.

Za mě?

Zdravotnictví padá. A my pořád neřešíme vzdělávání sester. Nedostatek sester není náhoda. Je to selhání státu. Český stát nechává sestry padat. 

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Scherfer , SOCDEM

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