Miloš Vystrčil dnes mizí na Tchaj-wan. Linkou

31.05.2026 11:30 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes dopoledne odlétá na Tchaj-wan. Letí přímou linkou Praha-Taipei a setkat se má i s Tchaj-wanským prezidentem. Na tiskové konferenci také oznámil, jaké plány má jeho delegace co se týče byznysu.

Foto: ČT24
Popisek: Miloš Vystrčil

Miloš Vystrčil v neděli dopoledne odletěl přímou linkou Praha-Taipei na Tchaj-wan. Jeho cesta byla předmětem sporu s vládou hlavně kvůli Vystrčilovu původnímu záměru letět na Tchaj-wan vládním leteckým speciálem. Premiér Babiš se už v dubnu nechal slyšet, že by Česko Vystrčilův výlet vyšel na miliony korun a uvedl, že vládní letoun mu neposkytne.

Premiérovo rozhodnutí Vystrčil vnímal jako „nůž do zad“. Nejen sobě, ale především českým podnikatelům, představitelům univerzit, vědecko-výzkumným pracovníkům a představitelům kultury, kteří měli na Tchaj-wan letět s ním. Ve vládním letounu by dle jeho slov měla česká delegace prostor komunikovat a koordinovat své aktivity.

„Na Tchaj-wanu strávíme období od 1. do 4. června a čeká nás veliké množství různých setkání s širokou reprezentací Tchaj-wanu,“ uvedl na tiskové konferenci Miloš Vystrčil.

Předseda Senátu letí na Tchaj-wan na pozvání předsedy legislativního dvora Tchaj-wanu. Setkat se má jak se zástupci většinové strany Kuomintang (KMT) tak i se zástupci Demokratické pokrokové strany (DPP).

„Předpokládám, že se budeme bavit napříč politickým spektrem,“ uvedl Vystrčil.

Vystrčila čeká i setkání s prezidentem Lajem Čching-te, ale i s několika tchaj-wanskými ministry.

Jak Vystrčil avizoval již v minulosti, součástí jeho cesty bude i byznys. Součástí cesty bude vystoupení českého zastoupení na veletrhu INNOVEX.

„Budeme vést i paralelní jednání s některými firmami na Tchaj-wanu, které vytvářejí společné projekty s českými firmami,“ prohlásil Vystrčil a dodal, že všichni zástupci české delegace již mají na Tchaj-wanu domluvené schůzky, projekty i podpisy memorand a mají i představu, jak by spolupráci s Tchaj-wanem chtěli dále prohlubovat.

„Pokud někdo hovoří o ekonomické diplomacii a jak se má dělat, tak jsem přesvědčen, že to, co se nám podařilo, je příkladem toho, jak by to mělo správně probíhat,“ pochválil Vystrčil delegaci.

byznys , diplomacie , Senát , Tchaj-wan , Vystrčil

