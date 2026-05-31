Miloš Vystrčil dnes mizí na Tchaj-wan. Linkou

Miloš Vystrčil v neděli dopoledne odletěl přímou linkou Praha-Taipei na Tchaj-wan. Jeho cesta byla předmětem sporu s vládou hlavně kvůli Vystrčilovu původnímu záměru letět na Tchaj-wan vládním leteckým speciálem. Premiér Babiš se už v dubnu nechal slyšet, že by Česko Vystrčilův výlet vyšel na miliony korun a uvedl, že vládní letoun mu neposkytne.
Premiérovo rozhodnutí Vystrčil vnímal jako „nůž do zad“. Nejen sobě, ale především českým podnikatelům, představitelům univerzit, vědecko-výzkumným pracovníkům a představitelům kultury, kteří měli na Tchaj-wan letět s ním. Ve vládním letounu by dle jeho slov měla česká delegace prostor komunikovat a koordinovat své aktivity.
„Na Tchaj-wanu strávíme období od 1. do 4. června a čeká nás veliké množství různých setkání s širokou reprezentací Tchaj-wanu,“ uvedl na tiskové konferenci Miloš Vystrčil.
Předseda Senátu letí na Tchaj-wan na pozvání předsedy legislativního dvora Tchaj-wanu. Setkat se má jak se zástupci většinové strany Kuomintang (KMT) tak i se zástupci Demokratické pokrokové strany (DPP).
Vyrážíme #CZ2026TW ???????? pic.twitter.com/1FsMUuW6tJ— Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) May 31, 2026
„Předpokládám, že se budeme bavit napříč politickým spektrem,“ uvedl Vystrčil.
Vystrčila čeká i setkání s prezidentem Lajem Čching-te, ale i s několika tchaj-wanskými ministry.
Jak Vystrčil avizoval již v minulosti, součástí jeho cesty bude i byznys. Součástí cesty bude vystoupení českého zastoupení na veletrhu INNOVEX.
„Budeme vést i paralelní jednání s některými firmami na Tchaj-wanu, které vytvářejí společné projekty s českými firmami,“ prohlásil Vystrčil a dodal, že všichni zástupci české delegace již mají na Tchaj-wanu domluvené schůzky, projekty i podpisy memorand a mají i představu, jak by spolupráci s Tchaj-wanem chtěli dále prohlubovat.
„Pokud někdo hovoří o ekonomické diplomacii a jak se má dělat, tak jsem přesvědčen, že to, co se nám podařilo, je příkladem toho, jak by to mělo správně probíhat,“ pochválil Vystrčil delegaci.
Na Taiwan odlétám přímou linkou Praha-Taipei v neděli dopoledne. Čeká mě mnoho různých setkání s velmi širokou politickou reprezentací. pic.twitter.com/fyYsxcRWKF— Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) May 28, 2026
Zásadní součástí cesty na Taiwan bude i byznys. ?? pic.twitter.com/QBNiMw7Jsm— Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) May 28, 2026
