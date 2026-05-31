Poplatky se budou měnit jinak. „Odmítají změnu.“ Od Motoristů přišel vzkaz

Premiér Andrej Babiš (ANO) v průběhu týdne uvedl, že změna financování veřejnoprávních médií z koncesionářských poplatků na státní rozpočet by mohla být provedena úpravou již existujícího zákona.
„Všechno zůstává, jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu,“ vysvětlil Babiš.
„Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat,“ dodal premiér.
Původní návrh mediálního zákona připravený ministrem kultury Otou Klempířem (Motoristé) narazil v připomínkovém řízení na zhruba 400 připomínek.
Česká televize v připomínkách odmítla samotný důvod změny financování, protože podle ní návrh nevysvětluje, proč by měl být dosavadní systém poplatků nahrazen platbou ze státního rozpočtu. Rovněž upozornila, že v návrhu chybí jasná definice média veřejné služby a přehlednější úprava společných pravidel pro Českou televizi a Český rozhlas.
Výhrady vzneslo i několik ministerstev. Mezi nimi například i ministerstvo financí, které požadovalo návrh celý přepracovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí zas upozornilo, že návrh místy nesplňuje legislativně-technické požadavky kladené na vládní návrhy zákonů a ministerstvo vnitra uvedlo, že některá ustanovení působí spíše jako obecné proklamace, které by patřily do důvodové zprávy, nikoli přímo do textu zákona.
Oto Klempíř si stojí za tím, že jeho ministerstvo splnilo zadání. „Ministerstvo kultury splnilo zadání a připravilo variantu komplexní reformy. Po politické debatě ale koalice dospěla k závěru, že pro splnění programového prohlášení není nutné měnit celý systém. Hlavním cílem od začátku bylo zrušení poplatků a na ten se nyní soustředíme,“ uvedl Klempíř.
— Oto Klempíř (@OtoKlempir) May 30, 2026
Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný na X doplnil, že dle jeho názoru z několika set připomínek k návrhu Klempíře vyplynulo vyplynulo, že média veřejné služby zkrátka odmítají změnu.
„Zákony o České televizi a Českém rozhlase tak zůstanou v dnes platném znění…,“ potvrdil Šťastný a vysvětlil, že se změní „jen“ financování, rozhodla koalice.
— Boris Šťastný (@borisstastny) May 30, 2026
O novém návrhu by se mělo jednat 9. června i s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem, kteří byli přizváni na jednání pracovní skupiny se zástupci koalice.
