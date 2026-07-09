Decroix (ODS): S občankou i datovku

Digitalizace je nevyhnutelná, ale není fér vůči starší generaci. Naopak je možné ji zavádět postupně pro mladší ročníky.
Navrhujeme, aby mladí lidé společně s občanským průkazem dostali datovou schránku. Přirozeně se tak za pár let stane datová schránka součástí společnosti.
Mladí umí s technikou, nemají s ní problém. Pojďme pomoci státu být efektivnější a využívat nástroje, které fungují.
Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA
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