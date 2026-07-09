Decroix (ODS): S občankou i datovku

09.07.2026 15:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k navrhované povinnosti v patnácti letech s občanským průkazem dostat i datovou schránku.

Decroix (ODS): S občankou i datovku
Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Digitalizace je nevyhnutelná, ale není fér vůči starší generaci. Naopak je možné ji zavádět postupně pro mladší ročníky.

Navrhujeme, aby mladí lidé společně s občanským průkazem dostali datovou schránku. Přirozeně se tak za pár let stane datová schránka součástí společnosti.

Mladí umí s technikou, nemají s ní problém. Pojďme pomoci státu být efektivnější a využívat nástroje, které fungují. 

Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA

  • ODS
  • poslankyně
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Článek obsahuje štítky

ODS , Decroix

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