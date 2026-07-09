Petr Dufek: Regionální boom bytové výstavby

09.07.2026 15:22 | Glosa
autor: PV

Stavebnictví těží ze silné soukromé i veřejné poptávky podporované investicemi státu a samospráv.

Petr Dufek: Regionální boom bytové výstavby
Foto: investicniweb.cz
Popisek: Petr Dufek

Letos se mimořádně daří zejména bytové výstavbě, která zažívá velmi silné období.

Za prvních pět měsíců roku se totiž v Česku začalo stavět téměř 19 tisíc bytů, zatímco ve stejném období loni to nebylo ani 14 tisíc.

Lídrem bytové výstavby přitom není Praha, jak by napovídala síla tamní poptávky či pohled na množství rozestavěných projektů, ale Jihomoravský kraj. Ten letos zahájil výstavbu většího počtu bytů než hlavní město.

V souhrnu za posledních dvanáct měsíců dosáhla bytová výstavba v Jihomoravském kraji historického maxima. Tak intenzivní výstavbu region nepamatuje od roku 2006, odkdy jsou k dispozici srovnatelná podrobná data.

Praha sice zaznamenala z hlediska zahájené výstavby velmi silný duben, šlo však především o důsledek spuštění několika velkých projektů ve stejnou dobu.

Květnová čísla už byla opět slabší, takže v meziročním srovnání je letos počet zahájených bytů v Praze zhruba o pětinu nižší než před rokem.

Pokud sečteme výsledky za posledních dvanáct měsíců, překonala bytová výstavba hranici 40 tisíc bytů a přiblížila se úrovni téměř čtyř nových bytů na tisíc obyvatel.

S ohledem na poptávku po vlastním bydlení i investičních bytech to však zatím nestačí k tomu, aby se růst cen bytů zastavil nebo alespoň výrazně zpomalil.

Psali jsme:

Ankarou to nekončí: „Zastavte Pavla.“ Naléhavá výzva
„Už toho mám dost.“ Summit NATO přirovnán k festivalu ve Varech
Premiér Babiš: Antibabišismus u některých lidí nejde vyléčit
„Dáme jim trochu facku, aby pochopili, že si neděláme legraci.“ USA k Íránu

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

bydlení , Dufek

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Alkohol

Tvrdíte, že k tomu, aby poslanci nepili ve sněmovně alkohol, nepotřebujete zákon. Opravdu? Můžete se zaručit, že ho někteří ve sněmovně nepijí? A proč je tam vůbec dostupný? V normální práci to není. Proč by to mělo být ve sněmovně jinak? Taťána

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Petr Dufek: Regionální boom bytové výstavby

15:22 Petr Dufek: Regionální boom bytové výstavby

Stavebnictví těží ze silné soukromé i veřejné poptávky podporované investicemi státu a samospráv.