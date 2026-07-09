Petr Dufek: Regionální boom bytové výstavby

Letos se mimořádně daří zejména bytové výstavbě, která zažívá velmi silné období.
Za prvních pět měsíců roku se totiž v Česku začalo stavět téměř 19 tisíc bytů, zatímco ve stejném období loni to nebylo ani 14 tisíc.
Lídrem bytové výstavby přitom není Praha, jak by napovídala síla tamní poptávky či pohled na množství rozestavěných projektů, ale Jihomoravský kraj. Ten letos zahájil výstavbu většího počtu bytů než hlavní město.
V souhrnu za posledních dvanáct měsíců dosáhla bytová výstavba v Jihomoravském kraji historického maxima. Tak intenzivní výstavbu region nepamatuje od roku 2006, odkdy jsou k dispozici srovnatelná podrobná data.
Praha sice zaznamenala z hlediska zahájené výstavby velmi silný duben, šlo však především o důsledek spuštění několika velkých projektů ve stejnou dobu.
Květnová čísla už byla opět slabší, takže v meziročním srovnání je letos počet zahájených bytů v Praze zhruba o pětinu nižší než před rokem.
Pokud sečteme výsledky za posledních dvanáct měsíců, překonala bytová výstavba hranici 40 tisíc bytů a přiblížila se úrovni téměř čtyř nových bytů na tisíc obyvatel.
S ohledem na poptávku po vlastním bydlení i investičních bytech to však zatím nestačí k tomu, aby se růst cen bytů zastavil nebo alespoň výrazně zpomalil.
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