ČSÚ: Průměrná mzda vzrostla reálně o 5,3 %

04.09.2025 22:31 | Tisková zpráva

Ve 2. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,8 %, reálně vzrostla o 5,3 %. Medián mezd činil 41 115 Kč.

Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

„Ve 2. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná nominální mzda o 7,8 % na 49 402 Kč. Po zohlednění vlivu inflace vzrostla mzda reálně o 5,3 %. Medián mezd vzrostl v tomto období o 7,2 % na 41 115 Kč,“ komentuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ.

Ve 2. čtvrtletí 2025 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 49 402 Kč, což je o 3 583 Kč (7,8 %) více než ve stejném období roku 2024. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,4 %, reálně tak mzda vzrostla o 5,3 %. Objem mezd se zvýšil o 8,2 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,4 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2025 po očištění od sezónních vlivů 2,2 %.

V odvětvovém členění podle sekcí CZ-NACE byl nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2024 zaznamenán v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (12,7 %) a ve stavebnictví (11 %). K nejnižšímu růstu došlo v těžbě a dobývání (4,8 %) a ostatních činnostech (5,0 %).

Medián mezd (41 115 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 7,2 %, u mužů dosáhl 44 465 Kč, u žen byl 37 935 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 22 283 Kč a 80 856 Kč.

V 1. pololetí 2025 dosáhla průměrná mzda 48 147 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 3 246 Kč (7,2 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,6 %, reálně tak mzda vzrostla o 4,5 %.

