Svárovská (Zelení): Pomoc a diplomacie nejsou vyhozené peníze

01.03.2026 22:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pomoci českých neziskových organizací v zahraniční politice

Foto: Zelení
Popisek: Gabriela Svárovská

Vláda vidí jen položky v rozpočtech, které může škrtnout. Nevidí, co tím ztrácíme: vliv, důvěru partnerů a příležitosti pro české firmy. Svět se mění. Budoucnost patří inovacím, zelené transformaci a moderní energetice. Exportní strategie sice na papíře mluví o „clean-tech“ a chytrých řešeních, ale realita? Tupé škrty v rozvojové a humanitární pomoci nám zavírají dveře tam, kde se tvoří nové trhy.

Příklad za všechny: Ukrajina dnes není jen země ve válce. Je to laboratoř inovací a odolnosti. České firmy tam dodávají kogenerační jednotky a technologie, které lidem zajišťují teplo a světlo.

Není to jen pomoc. Je to ta nejlepší reference pro český průmysl. Pokud ale stát vycouvá z podpory, vyklidíme pole jiným. Pomoc a diplomacie nejsou „vyhozené peníze“. Je to investice. České neziskovky a firmy v zahraničí budují jméno Česka roky.

Vláda teď tuto infrastrukturu důvěry bourá a prezentuje to jako šetření. Je to ale šetření na budoucnosti, které se nám dlouhodobě nevyplatí. Skutečná ekonomická diplomacie není o prázdných heslech o „národních zájmech“. Je o tom, nebát se investovat do řešení, která mají smysl – pro lidi, pro klima i pro naši ekonomiku.

Celý komentář najdete ZDE.

Mgr. Gabriela Svárovská, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
Zdroje:

