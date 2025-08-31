ČSÚ: Uplynulý myslivecký rok opět přinesl rekordy

V mysliveckém roce 2024/2025 (období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025) byl evidován historicky druhý nejvyšší odstřel jelení zvěře ve výši 35 001 kusů. Oproti rekordní hodnotě v předchozím roce (35 779 kusů) došlo k mírnému poklesu o 778 kusů. Daňčí zvěře bylo odstřeleno 50 245 kusů, tedy o 10,8 % (4 910 ks) více ve srovnání s předchozím obdobím. Jednalo se tak o nejvyšší úlovek v historii. U mufloní zvěře došlo meziročně k zanedbatelnému snížení o 24 kusů na 11 009 kusů, což představovalo historicky druhý největší odstřel této zvěře po předchozím rekordním roce, kdy myslivci složili 11 033 kusů.
U srnčí zvěře nastalo zvýšení odstřelu o znatelných 10,0 % na 137 408 kusů, čímž byla překonána rekordní hodnota z roku 2009 (131 873 kusů). Naproti tomu černá zvěř zaznamenala propad v odstřelu na 193 554 kusů, tedy meziročně o 64 699 kusů méně (-25,1 %). „V minulém mysliveckém roce byly zaznamenány rekordní odstřely srnčí a daňčí zvěře. Odstřel černé zvěře meziročně klesl o čtvrtinu, a potvrdil se tak kolísající trend lovu této zvěře,“ shrnuje Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.
Počet odstřelem ulovených jelenů sika dosáhnul 22 450 kusů. Jednalo se tak o druhý nejvyšší odstřel tohoto menšího nepůvodního jelena v historii, přičemž rekord z předchozího roku činil 22 829 kusů. U zajíců bylo evidováno snížení odstřelu o 4 287 kusů (-10,5 %) na 36 412 kusů. Úlovky naší nejvýznamnější pernaté zvěře dosahovaly podobných hodnot jako v předchozím roce. U bažantů byl zaznamenán odstřel ve výši 367 935 kusů, tedy o nepatrných 2 349 kusů meziročně méně. Mírný pokles odstřelu na 197 056 kusů (-2,2 %) nastal také u kachny divoké.
V mysliveckém roce 2024/2025 bylo na území Česka 5 766 honiteb, z toho 195 obor a 282 bažantnic. Honitby zaujímaly celkovou plochu 6 885 394 ha. Počet držitelů platných loveckých lístků trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti meziročně mírně stoupl o 247 na 88 584, a byl tak přerušen sestupný trend. Počet psů s loveckou upotřebitelností se nepatrně snížil o 175 na 29 563. Největší skupinu z nich tvořili ohaři (32,9 %), nejméně byli zastoupeni severští psi (0,3 %).
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva